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Наука

Американские учёные предложили называть лето «опасным сезоном», чтобы убрать положительные ассоциации Статьи редакции

Исследователи хотят привлечь внимание к тому, что лето является самым опасным для человека сезоном из-за ураганов, жары, пожаров и засух в США.

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Getty Images

Специалисты из Союза обеспокоенных учёных предложили новое название для лета, чтобы акцентировать внимание на том, что это — сезон с самой высокой смертностью в США по причине погодных условий.

В Америке жара ежегодно убивает в среднем больше людей, чем любая другая экстремальная погода, при том часто предсказуемым образом: пожилые люди умирают в своих домах, не имея доступа к кондиционерам, а молодые — от теплового удара во время работы или занятия спортом. По мнению активистов, формулировка «опасный сезон» поможет людям лучше понять летние угрозы.

За последние 40 лет доля атлантических тропических циклонов, которые быстро набирают интенсивность, утроилась, как и число ураганов, достигающих самых сильных категорий. С середины 1980-х годов изменение климата, вызванное деятельностью человека, привело к удвоению площадей, выжженных лесными пожарами на западе США, и увеличивает вероятность осенних лесных пожаров в регионе.

В большинстве регионов, включая большую часть североамериканского континента, экстремальная жара усилилась с 1950-х годов, IPCC WGI SPM

Кроме того, прогнозируется, что лето 2022 года будет особенно непростым: возможны сильные ураганы и лесные пожары. В середине июня на юго-западе США уже были побиты побиты температурные рекорды более чем в дюжине городов. Температура достигла 37°C в Денвере и 45°C — в аэропорту Феникса.

Ожидается, что этим летом все 50 штатов Америки столкнутся с необычно высокими температурами, а в связи с продолжительной засухой на большей части Запада эти угрозы могут вызвать перегрузку электросети и привести к отключениям электроэнергии. А это лишь усугубит проблему и приведёт, например, к закрытию школ из-за жары.

Надеемся, что осознание того, что «опасные сезоны» становятся длиннее, поможет людям, предприятиям и правительствам понять необходимость принятия мер сейчас для защиты того, что они ценят и от чего зависят.

Эдвард Майбах
директор Центра информации об изменении климата Джорджа Мейсона

#глобальноепотепление #климат #лето

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25 комментариев
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Приемлемый Русский

Охуели они там? Лето мне будут своими угрозами портить

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xqdc

Я летом из дома не могу выйти, жара пиздец, весь теку) Ебал я такой сезон

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Виталий Лановой

ты течешь, а я сухой.

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xqdc

Чел, не помогает дезодорант от этого. Или ты предлагаешь мне всему им облиться?

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aliftin

Уберите ещё тогда слово "ночь" из языка. По статистике чаще люди умирают ночью чем днем.

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Стройный магнит

Уберите слово «смерть» из языка. По статистике люди перестают жить из-за смерти ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Anthropocide Apostle

Вопли про War on Summer и отмену на фокснюсах инкаминг.

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Noname nonamer

наброс: пора отменять 4 июля :)

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xqdc

Ну от такого бомбанет у фоксов знатно)

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Noname nonamer

Ну так я к тому что раз бомбанет можно вообще до святого совсем.

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xqdc
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Igor Gorbenko

Если бы в детстве мне говорили что начинается опасный сезон, а потом бы начиналось лето, то я бы наверное думал что опасно = охуенно

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Yelena Clever

А я в детстве зиму больше любила.. Игр больше

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Сергій Осипчук

Каких игр больше?
Летом как раз разнообразие такое, что на целый день хватит

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xqdc

Санки, коньки, снежки, снеговики. А летом ищешь тень чтобы от солнца спрятаться)

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Сергій Осипчук

Реально жарких дней летом не так и много. Вот сейчас 23 день лета с +20. Но даже и тогда можно пойти на речку, можно все равно быть на улице. Зимой все равно идешь домой что бы согреться

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xqdc

Я пока в магаз схожу при 25+, весь мокрый уже.

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Дурной кавалер

не про нашу страну с ее говнопогодой 10 месяцев из 12

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Yelena Clever

У нас давно об этом говорят... Летом смертность раз в 5 выше

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Спящая сова

В don't starve самый сложный сезон😅

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Крестьянский танк88

В России все сезоны опасные

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Целый хичхакер

Пройдёмте.

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Крестьянский танк88

Куда?

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luxury

а сейчас выступит поп певица Лана Дель Рэй с хитом Dangertime Sadness

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Temir

Вот чё они только о себе думают???

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