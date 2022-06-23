Американские учёные предложили называть лето «опасным сезоном», чтобы убрать положительные ассоциации Статьи редакции
Исследователи хотят привлечь внимание к тому, что лето является самым опасным для человека сезоном из-за ураганов, жары, пожаров и засух в США.
Специалисты из Союза обеспокоенных учёных предложили новое название для лета, чтобы акцентировать внимание на том, что это — сезон с самой высокой смертностью в США по причине погодных условий.
В Америке жара ежегодно убивает в среднем больше людей, чем любая другая экстремальная погода, при том часто предсказуемым образом: пожилые люди умирают в своих домах, не имея доступа к кондиционерам, а молодые — от теплового удара во время работы или занятия спортом. По мнению активистов, формулировка «опасный сезон» поможет людям лучше понять летние угрозы.
За последние 40 лет доля атлантических тропических циклонов, которые быстро набирают интенсивность, утроилась, как и число ураганов, достигающих самых сильных категорий. С середины 1980-х годов изменение климата, вызванное деятельностью человека, привело к удвоению площадей, выжженных лесными пожарами на западе США, и увеличивает вероятность осенних лесных пожаров в регионе.
Кроме того, прогнозируется, что лето 2022 года будет особенно непростым: возможны сильные ураганы и лесные пожары. В середине июня на юго-западе США уже были побиты побиты температурные рекорды более чем в дюжине городов. Температура достигла 37°C в Денвере и 45°C — в аэропорту Феникса.
Ожидается, что этим летом все 50 штатов Америки столкнутся с необычно высокими температурами, а в связи с продолжительной засухой на большей части Запада эти угрозы могут вызвать перегрузку электросети и привести к отключениям электроэнергии. А это лишь усугубит проблему и приведёт, например, к закрытию школ из-за жары.
Охуели они там? Лето мне будут своими угрозами портить
Я летом из дома не могу выйти, жара пиздец, весь теку) Ебал я такой сезон
ты течешь, а я сухой.
Чел, не помогает дезодорант от этого. Или ты предлагаешь мне всему им облиться?
Уберите ещё тогда слово "ночь" из языка. По статистике чаще люди умирают ночью чем днем.
Уберите слово «смерть» из языка. По статистике люди перестают жить из-за смерти ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Вопли про War on Summer и отмену на фокснюсах инкаминг.
наброс: пора отменять 4 июля :)
Ну от такого бомбанет у фоксов знатно)
Ну так я к тому что раз бомбанет можно вообще до святого совсем.
Если бы в детстве мне говорили что начинается опасный сезон, а потом бы начиналось лето, то я бы наверное думал что опасно = охуенно
А я в детстве зиму больше любила.. Игр больше
Каких игр больше?
Летом как раз разнообразие такое, что на целый день хватит
Санки, коньки, снежки, снеговики. А летом ищешь тень чтобы от солнца спрятаться)
Реально жарких дней летом не так и много. Вот сейчас 23 день лета с +20. Но даже и тогда можно пойти на речку, можно все равно быть на улице. Зимой все равно идешь домой что бы согреться
Я пока в магаз схожу при 25+, весь мокрый уже.
не про нашу страну с ее говнопогодой 10 месяцев из 12
У нас давно об этом говорят... Летом смертность раз в 5 выше
В don't starve самый сложный сезон😅
В России все сезоны опасные
Пройдёмте.
Куда?
а сейчас выступит поп певица Лана Дель Рэй с хитом Dangertime Sadness
Вот чё они только о себе думают???