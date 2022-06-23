Исследователи хотят привлечь внимание к тому, что лето является самым опасным для человека сезоном из-за ураганов, жары, пожаров и засух в США.

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Специалисты из Союза обеспокоенных учёных предложили новое название для лета, чтобы акцентировать внимание на том, что это — сезон с самой высокой смертностью в США по причине погодных условий.

В Америке жара ежегодно убивает в среднем больше людей, чем любая другая экстремальная погода, при том часто предсказуемым образом: пожилые люди умирают в своих домах, не имея доступа к кондиционерам, а молодые — от теплового удара во время работы или занятия спортом. По мнению активистов, формулировка «опасный сезон» поможет людям лучше понять летние угрозы.

За последние 40 лет доля атлантических тропических циклонов, которые быстро набирают интенсивность, утроилась, как и число ураганов, достигающих самых сильных категорий. С середины 1980-х годов изменение климата, вызванное деятельностью человека, привело к удвоению площадей, выжженных лесными пожарами на западе США, и увеличивает вероятность осенних лесных пожаров в регионе.

В большинстве регионов, включая большую часть североамериканского континента, экстремальная жара усилилась с 1950-х годов, IPCC WGI SPM

Кроме того, прогнозируется, что лето 2022 года будет особенно непростым: возможны сильные ураганы и лесные пожары. В середине июня на юго-западе США уже были побиты побиты температурные рекорды более чем в дюжине городов. Температура достигла 37°C в Денвере и 45°C — в аэропорту Феникса.

Ожидается, что этим летом все 50 штатов Америки столкнутся с необычно высокими температурами, а в связи с продолжительной засухой на большей части Запада эти угрозы могут вызвать перегрузку электросети и привести к отключениям электроэнергии. А это лишь усугубит проблему и приведёт, например, к закрытию школ из-за жары.