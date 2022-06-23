Спутники, измеряющие магнитное поле вокруг Земли, начали падать из-за сильного солнечного излучения Статьи редакции
Аппараты опускаются к атмосфере с необычно высокой скоростью — до 10 раз быстрее, чем раньше.
Операторы Европейского космического агентства (ЕКА) заметили, что с конца 2021 года спутники начали на большой скорости снижаться к атмосфере Земли. Эксперты связывают это с началом нового солнечного цикла и увеличением излучение от звезды.
Спутники, находящиеся на близкой к земной орбите, всегда сталкиваются с сопротивлением остаточной атмосферы, которая постепенно замедляет их движение и в конечном итоге заставляет аппарат падать обратно на планету. Обычно они не переживают так называемый повторный вход в атмосферу и сгорают в ней. Это атмосферное сопротивление вынуждает диспетчеров МКС выполнять регулярные маневры «разгона», чтобы поддерживать орбиту станции на высоте 400 километров над Землей.
Учёным известно, что интенсивность этого сопротивления зависит от солнечной активности — точнее, от количества солнечного ветра, которое меняется в зависимости от 11-летнего солнечного цикла.
Последний цикл, который официально завершился в декабре 2019 года, был не очень активным. Но с прошлой осени Солнце извергает всё больше солнечного ветра, порождает вспышки и выбросы корональной массы с нарастающей скоростью. И верхние слои атмосферы Земли, а также спутники, уже ощутили на себе последствия этого.
Ептить, опять какая-то хуйня.
2012 -> 2022
На 10 лет ошиблись.
Моя реакция буквально на любую новость в последнее время.
Солнечная активность циклична. Новость не о переворачивании полюсов или о предстоящей смерти всей электроники и кучи людей от электричества возникшего в проводниках (все металлы) после того как солнечная вспышка пробьёт магнитное поле, а о том что солнечный ветер с короны солнца стал сильнее и спутники приходится поднимать чаще
блять, дайте хотя бы 23 год нормально прожить!!!
Иж че захотел
Все нормально будет не переживай.
Годзила не страшный.
Солнце стало действительно каким то едким... Количество заболевших меланомой увеличивается.. Я уже давно забила пляжи.. Купаться, но не загорать
Автор, я не очень понял.
«Солнечное излучение» - это электромагнитная радиация, ака световые волны, ака свет?
А что такое “солнечный ветер»?
Будьте ласковы, объясните неучу, интересно же.
Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.
Солнечная корона — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца. Состоит из плазмы (электронов и ионов).
Почалось
Да, блять, заебали! Я уже хуй знает, чего еще не было, за последнии годы... Разве что всемирный потоп остается.
Еще есть падение астероида или крупная техногенная катастрофа, которая глобально изменит климат, например.
Бля... не спойлери так сильно, плиз.
Я после ковида и войны уже подсознательно жду какого-то нового пздеца.
НЕ смотрите наверх (с)
Россия испытывает своё новое оружие! 💪