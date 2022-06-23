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Наука

Спутники, измеряющие магнитное поле вокруг Земли, начали падать из-за сильного солнечного излучения Статьи редакции

Аппараты опускаются к атмосфере с необычно высокой скоростью — до 10 раз быстрее, чем раньше.

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ЕКА

Операторы Европейского космического агентства (ЕКА) заметили, что с конца 2021 года спутники начали на большой скорости снижаться к атмосфере Земли. Эксперты связывают это с началом нового солнечного цикла и увеличением излучение от звезды.

За последние пять-шесть лет спутники падали примерно на два с половиной километра в год. Но с декабря этот процесс усилился: теперь скорость погружения составляет 20 километров в год.

Аня Стромме
руководитель миссии ЕКА Swarm

Спутники, находящиеся на близкой к земной орбите, всегда сталкиваются с сопротивлением остаточной атмосферы, которая постепенно замедляет их движение и в конечном итоге заставляет аппарат падать обратно на планету. Обычно они не переживают так называемый повторный вход в атмосферу и сгорают в ней. Это атмосферное сопротивление вынуждает диспетчеров МКС выполнять регулярные маневры «разгона», чтобы поддерживать орбиту станции на высоте 400 километров над Землей.

Учёным известно, что интенсивность этого сопротивления зависит от солнечной активности — точнее, от количества солнечного ветра, которое меняется в зависимости от 11-летнего солнечного цикла.

Последний цикл, который официально завершился в декабре 2019 года, был не очень активным. Но с прошлой осени Солнце извергает всё больше солнечного ветра, порождает вспышки и выбросы корональной массы с нарастающей скоростью. И верхние слои атмосферы Земли, а также спутники, уже ощутили на себе последствия этого.

#космос #новости

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19 комментариев
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Денацификация Борна

Ептить, опять какая-то хуйня.

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new_comment

2012 -> 2022
На 10 лет ошиблись.

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Капитан Сосулька

Моя реакция буквально на любую новость в последнее время.

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Bear gear

Солнечная активность циклична. Новость не о переворачивании полюсов или о предстоящей смерти всей электроники и кучи людей от электричества возникшего в проводниках (все металлы) после того как солнечная вспышка пробьёт магнитное поле, а о том что солнечный ветер с короны солнца стал сильнее и спутники приходится поднимать чаще

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Тюремный турник

блять, дайте хотя бы 23 год нормально прожить!!!

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Токен

Иж че захотел

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Dmytry Kovalsky

Все нормально будет не переживай.
Годзила не страшный.

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Yelena Clever

Солнце стало действительно каким то едким... Количество заболевших меланомой увеличивается.. Я уже давно забила пляжи.. Купаться, но не загорать

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Maksim Florov

Автор, я не очень понял.
«Солнечное излучение» - это электромагнитная радиация, ака световые волны, ака свет?
А что такое “солнечный ветер»?
Будьте ласковы, объясните неучу, интересно же.

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Maksim Florov

Со́лнечный ве́тер — поток ионизированных частиц (в основном гелиево-водородной плазмы), истекающий из солнечной короны со скоростью 300—1200 км/с в окружающее космическое пространство. Является одним из основных компонентов межпланетной среды.

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Maksim Florov

Солнечная корона — верхний, самый разреженный и горячий слой атмосферы Солнца. Состоит из плазмы (электронов и ионов).

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Андрей Васильев

Почалось

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Igor Kuznetsov
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Алексей Суворов

Да, блять, заебали! Я уже хуй знает, чего еще не было, за последнии годы... Разве что всемирный потоп остается.

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FrozenYogurt

Еще есть падение астероида или крупная техногенная катастрофа, которая глобально изменит климат, например.

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Алексей Суворов

Бля... не спойлери так сильно, плиз.

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FrozenYogurt

Я после ковида и войны уже подсознательно жду какого-то нового пздеца.

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Elena Sourova

НЕ смотрите наверх (с)

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Ближний хот-дог

Россия испытывает своё новое оружие! 💪

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