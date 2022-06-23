Аппараты опускаются к атмосфере с необычно высокой скоростью — до 10 раз быстрее, чем раньше.

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ЕКА

Операторы Европейского космического агентства (ЕКА) заметили, что с конца 2021 года спутники начали на большой скорости снижаться к атмосфере Земли. Эксперты связывают это с началом нового солнечного цикла и увеличением излучение от звезды.

За последние пять-шесть лет спутники падали примерно на два с половиной километра в год. Но с декабря этот процесс усилился: теперь скорость погружения составляет 20 километров в год. Аня Стромме руководитель миссии ЕКА Swarm

Спутники, находящиеся на близкой к земной орбите, всегда сталкиваются с сопротивлением остаточной атмосферы, которая постепенно замедляет их движение и в конечном итоге заставляет аппарат падать обратно на планету. Обычно они не переживают так называемый повторный вход в атмосферу и сгорают в ней. Это атмосферное сопротивление вынуждает диспетчеров МКС выполнять регулярные маневры «разгона», чтобы поддерживать орбиту станции на высоте 400 километров над Землей.

Учёным известно, что интенсивность этого сопротивления зависит от солнечной активности — точнее, от количества солнечного ветра, которое меняется в зависимости от 11-летнего солнечного цикла.