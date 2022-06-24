В перспективе насекомые-киборги могут быть использованы в дыхательном тесте для выявления болезней или вдохновить на создание нового типа устройств.

{"id":659809,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":659809,"gtm":null} 220 просмотров

MIT

Исследователи из Массачусетского технологического обнаружили, что саранча может унюхать раковые клетки. Для этого они хирургическим путём обнажили мозг живой саранчи и вставили электроды в доли мозга, которые получают информацию о запахах.

Команда вырастила три различных типа клеток рака ротовой полости и здоровые клетки этой же области тела. Они использовали устройство для улавливания запаха, выделяемого каждым из типов клеток, и давали его понюхать саранче.

Мозг саранчи по-разному реагировал на каждый из типов клеток. Записанные паттерны электрической активности были настолько чёткими, что можно утверждать, что саранча действительно умеет выявлять рак только по запаху.

Обнажённые мозг живой саранчи, MIT

В ходе эксперимента команда взяла записи мозга нескольких особей и объединила их ответы. Для получения чёткого сигнала требуются записи от 40 нейронов, а это означает, что системе требуется от шести до десяти мозгов саранчи. Но группа исследователей надеется использовать электроды, которые могут записывать больше нейронов, что позволит системе получать записи из мозга одной саранчи.

Это первый случай, когда мозг живого насекомого испытали в качестве инструмента для обнаружения рака. Саранча не чувствует боли, поэтому им не нужна анестезия, но и жить дальше после процедуры она уже не сможет. «Насекомое мертво с точки зрения функции его тела, мы просто поддерживаем его мозг живым», — отмечают исследователи.