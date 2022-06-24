Учёные обнаружили самую большую бактерию в мире длиной примерно один сантиметр

Размеры Thiomargarita magnifica примерно в сто раз больше, чем у самых крупных ранее известных бактерий.

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Science

Исследователи нашли огромных бактерий в форме белых нитей в болоте Гваделупы — это французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря. Это первая обнаруженная бактерия, которую видно невооружённым взглядом: тонкие белые нити достигают в длину около одного сантиметра.

Открытие стало неожиданностью, потому что, согласно моделям клеточного метаболизма, бактерии просто не должны расти до таких размеров. Ранее учёные предполагали, что верхний предел возможного размера примерно в 50 раз меньше, чем у нового вида.

Это всё равно что человек был бы ростом с гору Эверест. Жан-Мари Волланд учёный из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, соавтор исследования.

Thiomargarita magnifica содержит в три раза больше генов, чем большинство других бактерий. Кроме того, она имеет весьма необычную структуру: как правило, у бактерий ДНК свободно «плавает» внутри клетки, но у неё ДНК связан с внутренними мембранами.

Теперь исследователям предстоит выяснить, как бактерии эволюционировали до столь больших размеров. Вероятно, таким образом они приспособились защищаться от хищников, став просто в сотни или даже тысячи раз крупнее своих естественных врагов.

Science