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Наука

Учёные обнаружили самую большую бактерию в мире длиной примерно один сантиметр Статьи редакции

Размеры Thiomargarita magnifica примерно в сто раз больше, чем у самых крупных ранее известных бактерий.

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Science

Исследователи нашли огромных бактерий в форме белых нитей в болоте Гваделупы — это французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря. Это первая обнаруженная бактерия, которую видно невооружённым взглядом: тонкие белые нити достигают в длину около одного сантиметра.

Открытие стало неожиданностью, потому что, согласно моделям клеточного метаболизма, бактерии просто не должны расти до таких размеров. Ранее учёные предполагали, что верхний предел возможного размера примерно в 50 раз меньше, чем у нового вида.

Это всё равно что человек был бы ростом с гору Эверест.

Жан-Мари Волланд
учёный из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, соавтор исследования.

Thiomargarita magnifica содержит в три раза больше генов, чем большинство других бактерий. Кроме того, она имеет весьма необычную структуру: как правило, у бактерий ДНК свободно «плавает» внутри клетки, но у неё ДНК связан с внутренними мембранами.

Теперь исследователям предстоит выяснить, как бактерии эволюционировали до столь больших размеров. Вероятно, таким образом они приспособились защищаться от хищников, став просто в сотни или даже тысячи раз крупнее своих естественных врагов.

Science

Однако обладание большими размерами несёт и свои минусы. Например, Thiomargarita magnifica лишилась некоторых ключевых преимуществ бактерий, в том числе уникальной способности перемещаться и колонизировать новые ниши. Покинув микроскопический мир, эти бактерии изменили способ взаимодействия с окружающей средой.

#биология #новости

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17 комментариев
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Жовто Блакытный Песец

в болотах Беларуси найдена бактерия длиной 182 см

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Имбирный пряник

Паразит уж тогда

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Жовто Блакытный Песец

оно одноклеточное, так что все же бактерия

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Жовто Блакытный Песец

нужно пригласить экспертов

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Спортивный мангал

ОГО

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Турецкий рак

ОГОГО

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Спортивный мангал

ИГОГО

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Пирожок с говном

ИТОГО

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Капитальный файл

ОТТОГО

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Спортивный мангал

ШТОШ

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Заключенный кот

ШТОШ

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Боковой чайник

ОТТОГИ

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Гражданин концлагеря Путлера

15 бактерий и вот тебе сосиска. Китайцы небось в восторге

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Danil Shtern
Учёные обнаружили самую большую бактерию в мире длиной примерно один сантиметр

Это на пыняходах или без?

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darkAlert

Верно понимаю что эта сосиска не одна бактерия а группа? Как цианобактерии?

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Турецкий рак
не одна бактерия, а группа?

Да, ОПГ.

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Грубый щит

Это невозможно, эволюция навязанный стереотип

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