Учёные обнаружили самую большую бактерию в мире длиной примерно один сантиметр Статьи редакции
Размеры Thiomargarita magnifica примерно в сто раз больше, чем у самых крупных ранее известных бактерий.
Исследователи нашли огромных бактерий в форме белых нитей в болоте Гваделупы — это французская заморская территория, расположенная на островах в южной части Карибского моря. Это первая обнаруженная бактерия, которую видно невооружённым взглядом: тонкие белые нити достигают в длину около одного сантиметра.
Открытие стало неожиданностью, потому что, согласно моделям клеточного метаболизма, бактерии просто не должны расти до таких размеров. Ранее учёные предполагали, что верхний предел возможного размера примерно в 50 раз меньше, чем у нового вида.
Thiomargarita magnifica содержит в три раза больше генов, чем большинство других бактерий. Кроме того, она имеет весьма необычную структуру: как правило, у бактерий ДНК свободно «плавает» внутри клетки, но у неё ДНК связан с внутренними мембранами.
Теперь исследователям предстоит выяснить, как бактерии эволюционировали до столь больших размеров. Вероятно, таким образом они приспособились защищаться от хищников, став просто в сотни или даже тысячи раз крупнее своих естественных врагов.
Однако обладание большими размерами несёт и свои минусы. Например, Thiomargarita magnifica лишилась некоторых ключевых преимуществ бактерий, в том числе уникальной способности перемещаться и колонизировать новые ниши. Покинув микроскопический мир, эти бактерии изменили способ взаимодействия с окружающей средой.
в болотах Беларуси найдена бактерия длиной 182 см
Паразит уж тогда
оно одноклеточное, так что все же бактерия
нужно пригласить экспертов
ОГО
ОГОГО
ИГОГО
ИТОГО
ОТТОГО
ШТОШ
ШТОШ
ОТТОГИ
15 бактерий и вот тебе сосиска. Китайцы небось в восторге
Это на пыняходах или без?
Верно понимаю что эта сосиска не одна бактерия а группа? Как цианобактерии?
Да, ОПГ.
Это невозможно, эволюция навязанный стереотип