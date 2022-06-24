Прежде аппарат работал на спецверсии Windows 98 и уже готовился завершить свою программу.

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О том, что орбитальный зонд Mars Express впервые за 19 лет работы получил крупное обновление, сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Основной апдейт получил прибор под названием MARSIS, который выполняет поиск воды под поверхностью Марса. Ранее он в том числе обнаружил озеро с солёной водой, которое находится подо льдом на глубине 1,5 километра.

После обновления Mars Express начнёт охватывать большую площадь поверхности Марса для изучения. Учёные рассчитывают, что это позволит обнаружить больше признаков воды на планете. Кроме того, апдейт повысит время автономной работы зонда в пять раз.

ESA запустила Mars Express в июне 2003 года. На протяжении 19 лет орбитальный аппарат работал на специализированной системе, созданной на базе Windows 98. В 2022 году учёные выяснили, что могут улучшить характеристики отдельных приборов зонда с помощью обновления прошивки.

Миссия Mars Express должна завершиться 31 декабря 2022 года. Однако ESA неоднократно продлевала её, поэтому не исключено, что зонд с улучшенной прошивкой продолжит научную работу и в дальнейшем.