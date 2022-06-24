Астрономы обновили прошивку зонда Mars Express на базе Windows 98 через 19 лет после запуска Статьи редакции
Прежде аппарат работал на спецверсии Windows 98 и уже готовился завершить свою программу.
О том, что орбитальный зонд Mars Express впервые за 19 лет работы получил крупное обновление, сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).
Основной апдейт получил прибор под названием MARSIS, который выполняет поиск воды под поверхностью Марса. Ранее он в том числе обнаружил озеро с солёной водой, которое находится подо льдом на глубине 1,5 километра.
После обновления Mars Express начнёт охватывать большую площадь поверхности Марса для изучения. Учёные рассчитывают, что это позволит обнаружить больше признаков воды на планете. Кроме того, апдейт повысит время автономной работы зонда в пять раз.
ESA запустила Mars Express в июне 2003 года. На протяжении 19 лет орбитальный аппарат работал на специализированной системе, созданной на базе Windows 98. В 2022 году учёные выяснили, что могут улучшить характеристики отдельных приборов зонда с помощью обновления прошивки.
Миссия Mars Express должна завершиться 31 декабря 2022 года. Однако ESA неоднократно продлевала её, поэтому не исключено, что зонд с улучшенной прошивкой продолжит научную работу и в дальнейшем.
Завершение работы ...
Теперь питание зонда можно отключить
Аж олдскулы свело
Так вот почему для завершения работы надо сначала нажать на кнопку "Пуск"
Новость сделала мой день)) Респект парням за обнову!
Надеюсь сразу до 11 обновились 🤔
98 SE накатили с ІЕ5?
@ люди спрашивающие что может виндовс хп в 2022
Или как в пух и прах разнести планируемое устаревание
В 2030 висту накатят
вот и я говорю - ну куда мне win11 когда десятка еще вполне ничего.
Как эта инфа повлияет на мировой расклад сил