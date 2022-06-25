NASA попросило приостановить продажу лунной пыли, которую скармливали тараканам ради эксперимента Статьи редакции
Собранную во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году пыль дали съесть насекомым, чтобы определить, содержит ли она патогены.
Космическое агентство обратилось к бостонскому аукционному дому RR Auction с просьбой приостановить продажу лунной пыли, собранной во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году, которую впоследствии скармливали тараканам. Ожидалось, что материал из эксперимента — флакон с примерно 40 миллиграммами лунной пыли и три таракана — продадут не менее чем за 400 тысяч долларов.
Как сообщил юрист NASA в письме аукционисту, материал по-прежнему принадлежит федеральному правительству. В итоге лот сняли с аукциона.
Позднее юрист NASA попросил RR Auction сотрудничать с нынешним владельцем материала, чтобы вернуть его федеральному правительству.
Миссия «Аполлон-11» доставила на Землю более 20 килограмм лунной пыли. Часть её скармливали насекомым, рыбам и другим мелким существам, чтобы посмотреть, не убьёт ли это их.
Тараканов, которых кормили лунной пылью, затем изучали в Миннесотском университете — занималась этим энтомолог Марион Брукс. Согласно результатам её исследования, она не нашла каких-либо негативных последствий употребления насекомыми лунной пыли.
Пыль и тараканы так и не были возвращены в NASA, а затем оказались в доме Брукс. Её дочь продала материалы в 2010 году, а недавно их повторно выставили на продажу.
Накормили таракана, а он эволюционировал в Лукашенко
Деградировал в лукашенко
Значит точно патогенное
Лукашенко эволюционировал из политрука погранвойск КГБ. Из него получилось ровно то, что должно было получиться, никаких отклонений ученые не обнаруживали.
Мало кто знает что это документальные сьемки
лунная пыль разрывает таракана в клочья!
Апыллон
Всем привет, купите пожалуйста таракана, отдам за 100к
Продам одного за 1000 р. Можете выбрать лично.
Иу