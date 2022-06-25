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Наука

NASA попросило приостановить продажу лунной пыли, которую скармливали тараканам ради эксперимента Статьи редакции

Собранную во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году пыль дали съесть насекомым, чтобы определить, содержит ли она патогены.

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Космическое агентство обратилось к бостонскому аукционному дому RR Auction с просьбой приостановить продажу лунной пыли, собранной во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году, которую впоследствии скармливали тараканам. Ожидалось, что материал из эксперимента — флакон с примерно 40 миллиграммами лунной пыли и три таракана — продадут не менее чем за 400 тысяч долларов.

Как сообщил юрист NASA в письме аукционисту, материал по-прежнему принадлежит федеральному правительству. В итоге лот сняли с аукциона.

Все образцы «Аполлона», как указано в этой коллекции предметов, принадлежат NASA, и ни одному лицу, университету или другой организации никогда не давали разрешения хранить их после анализа, уничтожения или другого использования в любых целях, особенно для продажи или индивидуального использования.

письмо NASA к RR Auction

Позднее юрист NASA попросил RR Auction сотрудничать с нынешним владельцем материала, чтобы вернуть его федеральному правительству.

Миссия «Аполлон-11» доставила на Землю более 20 килограмм лунной пыли. Часть её скармливали насекомым, рыбам и другим мелким существам, чтобы посмотреть, не убьёт ли это их.

Тараканов, которых кормили лунной пылью, затем изучали в Миннесотском университете — занималась этим энтомолог Марион Брукс. Согласно результатам её исследования, она не нашла каких-либо негативных последствий употребления насекомыми лунной пыли.

Пыль и тараканы так и не были возвращены в NASA, а затем оказались в доме Брукс. Её дочь продала материалы в 2010 году, а недавно их повторно выставили на продажу.

#nasa #космос #новости

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Коматозник

Накормили таракана, а он эволюционировал в Лукашенко

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RAA

Деградировал в лукашенко

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Артём Саетгараев

Значит точно патогенное

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Вертер Робот

Лукашенко эволюционировал из политрука погранвойск КГБ. Из него получилось ровно то, что должно было получиться, никаких отклонений ученые не обнаруживали.

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Dmytry Kovalsky

Мало кто знает что это документальные сьемки

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Борат Сагдиев

лунная пыль разрывает таракана в клочья!

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Религиозный браслет

Апыллон

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Управляющий колос

Всем привет, купите пожалуйста таракана, отдам за 100к

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Грустная Псина

Продам одного за 1000 р. Можете выбрать лично.

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Управляющий колос

Иу

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