Непал решил перенести свой базовый лагерь на Эвересте из-за быстрого истончения ледников Статьи редакции
Ручей прямо посреди базового лагеря расширяется, а также появляются трещины, куда могут упасть люди.
Непальские власти к 2024 году перенесут лагерь, расположенный на быстро истончающемся леднике Кхумбу, на более низкую высоту, где нет круглогодичного льда.
Часть ледника, близкая к базовому лагерю, истончается со скоростью примерно 1 метр в год. Кхумбу в основном покрыт каменистыми обломками, но есть также участки обнажённого льда, называемые ледяными утесами, и именно их таяние больше всего дестабилизирует ледник.
Главной причиной таяния считают климатические изменения. Однако альпинисты тоже внесли свой вклад: ежегодно в весенний сезон в лагере базируется до полутора тысяч человек, который производят в день около четырёх литров мочи. Кроме того, туристы сжигают огромное количество керосина и газа для обогрева и приготовления пищи, что также влияет на ледник.
4 литра мочи на полторы тысячи человек? Я в одного столько отлить смогу. Это выходит по паре капель мочи с человека в день. Что-то тут не так
Это база
Глобализация так испоганила романтичную тему путешествий. Куда бы не пошёл уже везде не только кто-то был, а был в сегодня в количестве сотни людей.