Ручей прямо посреди базового лагеря расширяется, а также появляются трещины, куда могут упасть люди.

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Непальские власти к 2024 году перенесут лагерь, расположенный на быстро истончающемся леднике Кхумбу, на более низкую высоту, где нет круглогодичного льда.

Часть ледника, близкая к базовому лагерю, истончается со скоростью примерно 1 метр в год. Кхумбу в основном покрыт каменистыми обломками, но есть также участки обнажённого льда, называемые ледяными утесами, и именно их таяние больше всего дестабилизирует ледник.

Когда ледяные скалы тают таким образом, обломки валунов и камней, которые находятся на вершине ледяных скал, движутся и падают, а затем таяние создает трещины, водоёмы и ручьи. Скотт Уотсон исследователь

Главной причиной таяния считают климатические изменения. Однако альпинисты тоже внесли свой вклад: ежегодно в весенний сезон в лагере базируется до полутора тысяч человек, который производят в день около четырёх литров мочи. Кроме того, туристы сжигают огромное количество керосина и газа для обогрева и приготовления пищи, что также влияет на ледник.