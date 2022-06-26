Животное вероятно искало место, чтобы отложить яйцо в руинах пострадавшего от землетрясения дома, когда произошло извержение Везувия.

Reuters

Археологи в Помпеях обнаружили останки беременной черепахи, которая искала убежища в руинах дома, разрушенного землетрясением в 62 году. На его месте затем появились общественные бани, под которые и заползло животное — но там его настигло извержение вулкана, случившееся в 79 году.

Археологи, работающие в Помпеях, часто обнаруживают останки млекопитающих и птиц: это свидетельствует о том, что в период между 62 (после сильных землетрясений в регионе) и 79 годом город представлял из себя «огромную строительную площадку», по которой свободно бродили животные.