Археологи нашли останки беременной черепахи при раскопках в Помпеях Статьи редакции
Животное вероятно искало место, чтобы отложить яйцо в руинах пострадавшего от землетрясения дома, когда произошло извержение Везувия.
Археологи в Помпеях обнаружили останки беременной черепахи, которая искала убежища в руинах дома, разрушенного землетрясением в 62 году. На его месте затем появились общественные бани, под которые и заползло животное — но там его настигло извержение вулкана, случившееся в 79 году.
Археологи, работающие в Помпеях, часто обнаруживают останки млекопитающих и птиц: это свидетельствует о том, что в период между 62 (после сильных землетрясений в регионе) и 79 годом город представлял из себя «огромную строительную площадку», по которой свободно бродили животные.
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Журавлёв таки да
Уже выехал на место происшествия
Животное русня! Фе бе му. Русню ждёт участь Помпей, всем пизда под баней, уууу ватники, уууу имперцы. Черепаха по-любому была за хуйло, сгорела, сдохла вместе со своим огрызком. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Всього вам найкращого шановні співвітчизники. Хай завжди світить сонечко у твоє віконечко. Сдохните ёбаное москальё как и это черепаха прогнувшаяся под систему. Сдохните вы, и ваши дети. Тож любі друзі, поважаємо одне одного, піклуємося та допомагаємо. Тільки так ми сильніші, тільки так ми країна. А вонючие кацапы горите в аду, и пусть черти вырывают вам кишки.
ти не українець а тварина
Кожен судить по собі.
Хохлосрач + рашкосрач = наше всё.