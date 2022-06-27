В вечной мерзлоте Канады нашли сохранившуюся мумию мамонтёнка возрастом около 30 тысяч лет Статьи редакции
Это единственная подобная находка в Северной Америке.
21 июня в золотых приисках Клондайка на канадской территории Юкон нашли мумифицированного шерстистого мамонта. Замороженное тело обнаружили в вечной мерзлоте местные шахтёры, а старейшины племени Трондек Хвечин, исторически располагавшегося в этой местности, назвали животное Нун чо га, что с их языка можно перевести как «большой детёныш».
Как считают палеонтологи, мамонт погиб около 30 тысяч лет назад, во время ледникового периода, но из-за удачной заморозки сохранились внутренности, волосы и даже ногти животного. В Юконе не редко находят останки различных древних существ, но Нун чо га — самая полная версия мамонта, найденная во всей Северной Америке.
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пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт
ваще-то не мама, а Владимир Владимирович
Бедный чувачок. Потерялся, наверное. Мама не услышала, мама не пришла.
Все с такими лыбами, будто сами его долго гоняли и завалили.
Фотка вообще выглядит максимально наркоманской. Ну, то есть на полу лежит дохлое животное, а вокруг счастливые, совершенно охуевшие от радости и преисполненные эйфорией люди.
Понятно, конечно, что они радуются уникальной находке, и их улыбки в данной ситуации - норма, но без надлежащего контекста это выглядит как сходка некрозоофилов.
Во во.
А может они рады элитарному закусону?
Вяленое, к пивку
Так это же Канада, у них травка легализована. Они там всегда улыбаются.
Должны были с грустными лицами как у бабки на похоронах стоять и обязательно с пакетиком целлофановым, а в нем дюшес и барбарис
Совсем ебнулись что ли? Это отличная находка, такие вещи помогают специалистам понять как и что происходило тысячи лет назад
Империи создавались и рушились, древние аристократические роды уходили в небытиё, человечество прошло огромный путь за это время, а тем временем всё это время где-то в вечной мерзлоте лежал мамонтёнок, который ждал своего часа когда его найдут.
Девочки, записываемся на омолаживание в вечную мерзлоту 🥶🧊
😂😂😂😂
Не трогай, это на Новый Год.
Приятного аппетита всем, кто завтракает, как и я!
зачем они его разморозили
лох.savegame
То есть его прост разморозили в каком-то гараже. Так я по рыбе знаю, что надо медленно размораживать в холодильнике, а то филе все потекет
На вид слон обычный, мб его какой-то Джон 100 лет назад похоронил там
тыща поколений людей за это время сменилась
@Олег Ивахнов против войны как тебе такое вяленое мясо?
Нашёл для вас ещё парочку интересных фото, чтобы дополнить статью. Вот источник, если что: https://www.cbc.ca/news/canada/north/frozen-whole-baby-woolly-mammoth-yukon-gold-fields-1.6501128
А древние болезни/бактерии/вирусы тоже сохранились на этом стремительно теплеющем теле?
С ув. ваш отдел параноиков.
разумеется, сохранились
просто они мамонтовые, и им сейчас негде размножаться
Скиньте название салона где ему так хорошо сохранили молодость.
Напоминает Инженера из вселенной Чужого.
копайте братья
Канада - родина слонов