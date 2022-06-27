21 июня в золотых приисках Клондайка на канадской территории Юкон нашли мумифицированного шерстистого мамонта. Замороженное тело обнаружили в вечной мерзлоте местные шахтёры, а старейшины племени Трондек Хвечин, исторически располагавшегося в этой местности, назвали животное Нун чо га, что с их языка можно перевести как «большой детёныш».

Как считают палеонтологи, мамонт погиб около 30 тысяч лет назад, во время ледникового периода, но из-за удачной заморозки сохранились внутренности, волосы и даже ногти животного. В Юконе не редко находят останки различных древних существ, но Нун чо га — самая полная версия мамонта, найденная во всей Северной Америке.