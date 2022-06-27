Наука

В вечной мерзлоте Канады нашли сохранившуюся мумию мамонтёнка возрастом около 30 тысяч лет Статьи редакции

Это единственная подобная находка в Северной Америке.

21 июня в золотых приисках Клондайка на канадской территории Юкон нашли мумифицированного шерстистого мамонта. Замороженное тело обнаружили в вечной мерзлоте местные шахтёры, а старейшины племени Трондек Хвечин, исторически располагавшегося в этой местности, назвали животное Нун чо га, что с их языка можно перевести как «большой детёныш».

Как считают палеонтологи, мамонт погиб около 30 тысяч лет назад, во время ледникового периода, но из-за удачной заморозки сохранились внутренности, волосы и даже ногти животного. В Юконе не редко находят останки различных древних существ, но Нун чо га — самая полная версия мамонта, найденная во всей Северной Америке.

#новости #палеонтология #животные

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29 комментариев
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ваш ханимун

пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт

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max payne

ваще-то не мама, а Владимир Владимирович

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ПавуКiшка

Бедный чувачок. Потерялся, наверное. Мама не услышала, мама не пришла.

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John Doe

Все с такими лыбами, будто сами его долго гоняли и завалили.

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Пиструн Сосаевич

Фотка вообще выглядит максимально наркоманской. Ну, то есть на полу лежит дохлое животное, а вокруг счастливые, совершенно охуевшие от радости и преисполненные эйфорией люди.

Понятно, конечно, что они радуются уникальной находке, и их улыбки в данной ситуации - норма, но без надлежащего контекста это выглядит как сходка некрозоофилов.

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John Doe

Во во.

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Just Greg

А может они рады элитарному закусону?

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Крупный историк

Вяленое, к пивку

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R00slible

Так это же Канада, у них травка легализована. Они там всегда улыбаются.

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Sky Aint Blue

Должны были с грустными лицами как у бабки на похоронах стоять и обязательно с пакетиком целлофановым, а в нем дюшес и барбарис
Совсем ебнулись что ли? Это отличная находка, такие вещи помогают специалистам понять как и что происходило тысячи лет назад

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Lui Wong

Империи создавались и рушились, древние аристократические роды уходили в небытиё, человечество прошло огромный путь за это время, а тем временем всё это время где-то в вечной мерзлоте лежал мамонтёнок, который ждал своего часа когда его найдут.

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Принципиальный кот

Девочки, записываемся на омолаживание в вечную мерзлоту 🥶🧊

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Павел Скор

😂😂😂😂

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Джо

Не трогай, это на Новый Год.

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Русский

Приятного аппетита всем, кто завтракает, как и я!

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Andy

зачем они его разморозили

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Дикая Морковка
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Пограничный ихтиандр

лох.savegame

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Виталий Лановой

То есть его прост разморозили в каком-то гараже. Так я по рыбе знаю, что надо медленно размораживать в холодильнике, а то филе все потекет

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Sun City

На вид слон обычный, мб его какой-то Джон 100 лет назад похоронил там

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Андрей Лагутин

тыща поколений людей за это время сменилась

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Нежный череп

@Олег Ивахнов против войны как тебе такое вяленое мясо?

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Дружок-Пирожок

Нашёл для вас ещё парочку интересных фото, чтобы дополнить статью. Вот источник, если что: https://www.cbc.ca/news/canada/north/frozen-whole-baby-woolly-mammoth-yukon-gold-fields-1.6501128

'She's perfect and she's beautiful': Frozen baby…
The Yukon government's paleontologist is calling a frozen baby woolly mammoth found this week near…
www.cbc.ca
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Опытный Женя

А древние болезни/бактерии/вирусы тоже сохранились на этом стремительно теплеющем теле?
С ув. ваш отдел параноиков.

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Bad Mother Fucker

разумеется, сохранились

просто они мамонтовые, и им сейчас негде размножаться

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Павел Скор

Скиньте название салона где ему так хорошо сохранили молодость.

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Добро и позитив

Напоминает Инженера из вселенной Чужого.

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Недавний нос

копайте братья

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RAA

Канада - родина слонов

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