Шотландские учёные выяснили, что кишечные вирусы выживают в пресной воде, прикрепляясь к микропластику Статьи редакции
Вирусы могут быть активными в течение трёх дней.
Исследователи из Университета Стерлинга обнаружили, что кишечные вирусы могут до трёх дней жить в воде на микропластике, который легко проглатываются пловцами. За это время вирусы могут добраться от очистных сооружений до общественных пляжей — и оставаться заразными.
Исследователи протестировали два типа вирусов — с оболочкой вокруг них (вирус гриппа) и без (ротавирус и норовирус). Учёные обнаружили, что у патогенов, имеющих оболочку, она быстро растворялась и вирус погибал, в то время как те, у кого оболочки не было, успешно связывались с микропластиком и выживали.
Проблема в том, что очистные сооружения не могут улавливать микропластик. Не известно, наколько он сам по себе опасен для человека, но если он колонизирован патогенами, то это может представлять значительный риск для здоровья.
Чисто технически, шотландские учёные являются подмножеством британских?
по технологии очистки предусмотрено обеззараживание стоков перед сбросом куда-либо его, по крайней мере в рф так