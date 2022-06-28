Вирусы могут быть активными в течение трёх дней.

Вирусы на микропластике, GJ Flick и DD Kuhn / Virginia Tech

Исследователи из Университета Стерлинга обнаружили, что кишечные вирусы могут до трёх дней жить в воде на микропластике, который легко проглатываются пловцами. За это время вирусы могут добраться от очистных сооружений до общественных пляжей — и оставаться заразными.

Исследователи протестировали два типа вирусов — с оболочкой вокруг них (вирус гриппа) и без (ротавирус и норовирус). Учёные обнаружили, что у патогенов, имеющих оболочку, она быстро растворялась и вирус погибал, в то время как те, у кого оболочки не было, успешно связывались с микропластиком и выживали.

Проблема в том, что очистные сооружения не могут улавливать микропластик. Не известно, наколько он сам по себе опасен для человека, но если он колонизирован патогенами, то это может представлять значительный риск для здоровья.

Вирусы также могут связываться с естественными поверхностями в окружающей среде, но микропластик сохраняется намного дольше, чем эти материалы. Ричард Куиллиам профессор Университета Стерлинга