Фото: миссия Европейского космического агентства сняла Патагонию и Фолклендские острова Статьи редакции
Миссия Copernicus Sentinel-3 измеряет температуру, цвет и высоту поверхности моря, толщину морского льда, а также составляет карту суши.
Миссия Copernicus Sentinel-3 сделала панорамный снимок Патагонии в южной части Южной Америки, а также Фолклендских (Мальвинских) островов.
Занимая площадь около 673 тысяч квадратных километров, Патагония разделена на Аргентину и Чили. Видимые на фото закрученные зелёные и синие области между побережьем Аргентины и Фолклендскими островами (справа) — это фитопланктон, который бурно растёт в этом регионе весной и летом.
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