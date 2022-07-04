Занимая площадь около 673 тысяч квадратных километров, Патагония разделена на Аргентину и Чили. Видимые на фото закрученные зелёные и синие области между побережьем Аргентины и Фолклендскими островами (справа) — это фитопланктон, который бурно растёт в этом регионе весной и летом.