Victoria boliviana произрастают в Боливии. Размер их кувшинок достигает 3,2 метров, а соцветия могут вырастать больше размеров человеческой головы. Это делает новый вид самым большим в мире (до этого учёные считали, что существует всего два вида лилий рода Victoria — amazonica и cruziana).

При этом образец лилии обнаружили не где-то в джунглях Южной Америки, а в Королевском ботаническом саду Лондона. Её привезли туда ещё в XIX веке и назвали род Victoria в честь английской королевы. А вот с видом ботаники не угадали: из-за размеров и текстуры изучать кувшинки было проблематично, но в 2016 году часть семян передали учёным из Боливии, которые и доказали, что это уникальный, ещё не открытый вид растения.