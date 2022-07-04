Учёные открыли самые большие в мире водяные лилии — новых видов не находили более века Статьи редакции
Образец хранился в лондонском ботаническом саду 177 лет, но сотрудники думали, что это другой вид растения.
Ботаники Высшего университета Сан-Андреса в Боливии вместе с коллегами из США и Великобритании открыли новый вид гигантских водяных лилий — Victoria boliviana. Об этом авторы исследования рассказали 4 июля в научном журнале Frontiers in Plant Science.
Victoria boliviana произрастают в Боливии. Размер их кувшинок достигает 3,2 метров, а соцветия могут вырастать больше размеров человеческой головы. Это делает новый вид самым большим в мире (до этого учёные считали, что существует всего два вида лилий рода Victoria — amazonica и cruziana).
При этом образец лилии обнаружили не где-то в джунглях Южной Америки, а в Королевском ботаническом саду Лондона. Её привезли туда ещё в XIX веке и назвали род Victoria в честь английской королевы. А вот с видом ботаники не угадали: из-за размеров и текстуры изучать кувшинки было проблематично, но в 2016 году часть семян передали учёным из Боливии, которые и доказали, что это уникальный, ещё не открытый вид растения.
Образец хранился в лондонском ботаническом саду 177 лет
Гражданское общество, хули.