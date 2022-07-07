Прорыв может помочь возродить сокращающиеся популяции исчезающих видов.

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Первую клонированную таким образом мышь (чёрную слева) назвали Дорами в честь робота-любителя дынного хлеба из манги «Дораэмон», фото Университета Яманаси

Японские исследователи смогли клонировать грызунов из замороженных высушенных клеток кожи с их хвостов. При этом биоматериал хранился в сублимированном виде до девяти месяцев.

Процессы сублимационной сушки убивают клетки, но учёные обнаружили, что они всё ещё могут создавать клонированные эмбрионы на ранних стадиях, вставляя мёртвые клетки в мышиные яйцеклетки, у которых были удалены собственные ядра.

Затем эти яйцеклетки подсадили суррогатным мышам: на свет появилось 74 мышонка. Чтобы проверить, обладают ли клоны здоровой фертильностью, девять самок и три самца скрещивали с нормальными мышами. У всех самок были помёты.

Ранее учёные клонировали животных только с использованием замороженных клеток, хранящихся в жидком азоте. Это довольно дорого и рискованно: если есть перебои с электричеством или жидкий азот не пополняется регулярно, клетки расплавляются и становятся непригодными для использования.

Если клетки можно сохранить без жидкого азота с помощью технологии сублимационной сушки, это позволит дёшево и безопасно хранить генетический материал со всего мира. Кроме того, даже у вымирающих видов, у которых выживают только самцы, эту технологию можно использовать для создания самок для возрождения вида. профессор Терухико Вакаяма