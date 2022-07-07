Наука

Японские учёные впервые в мире создали клонированных мышей из высушенных клеток кожи Статьи редакции

Прорыв может помочь возродить сокращающиеся популяции исчезающих видов.

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Первую клонированную таким образом мышь (чёрную слева) назвали Дорами в честь робота-любителя дынного хлеба из манги «Дораэмон», фото Университета Яманаси

Японские исследователи смогли клонировать грызунов из замороженных высушенных клеток кожи с их хвостов. При этом биоматериал хранился в сублимированном виде до девяти месяцев.

Процессы сублимационной сушки убивают клетки, но учёные обнаружили, что они всё ещё могут создавать клонированные эмбрионы на ранних стадиях, вставляя мёртвые клетки в мышиные яйцеклетки, у которых были удалены собственные ядра.

Затем эти яйцеклетки подсадили суррогатным мышам: на свет появилось 74 мышонка. Чтобы проверить, обладают ли клоны здоровой фертильностью, девять самок и три самца скрещивали с нормальными мышами. У всех самок были помёты.

Ранее учёные клонировали животных только с использованием замороженных клеток, хранящихся в жидком азоте. Это довольно дорого и рискованно: если есть перебои с электричеством или жидкий азот не пополняется регулярно, клетки расплавляются и становятся непригодными для использования.

Если клетки можно сохранить без жидкого азота с помощью технологии сублимационной сушки, это позволит дёшево и безопасно хранить генетический материал со всего мира. Кроме того, даже у вымирающих видов, у которых выживают только самцы, эту технологию можно использовать для создания самок для возрождения вида.

профессор Терухико Вакаяма

Впрочем, у нового метода тоже есть недостатки. Из-за того, что сублимационная сушка повреждает ДНК, вероятность рождения здоровых детёнышей составляет всего от 0,2 до 5,4%. Например, в некоторых клетках была потеряна Y-хромосома, что привело к рождению самок мышей из клеток, полученных от самцов животных.

#клонирование #биология

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12 комментариев
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Дорогой дебаркадер
Можно ли клонировать налогоплательщика??
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Болезненный Гоша

Этот, скорее, думает о том, как клонировать себя

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Дорогой дебаркадер

Не всё разу.

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Болезненный Гоша

Фу мерзость

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Дорогой дебаркадер

А ведь он это в зеркале видит. Может поэтому не задалось?

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Carlos the Jackal

Это ахуенно. Если за меня будут работать пять клонов на пяти работах, я буду иметь неплохой доход. Только этих пидоров нужно как-то не кормить и чтоб они не спали.

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Дмитрий Царь

Только вот они тебя впятером попустят сами

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Дмитрий Царь

Ещё раз? Предыдущих 7 недостаточно?

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FlamBoyAnt

это что. сбербанк вон теперь создаёт новые карты из выковыреных старых чипов.

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Александр

Вот это крутая новость, а не эти все войны наши)

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Andrey Voronin

Пожалуйста, верните на планету сумчатых оленей

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Соседний Влад

я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
как мышей клонировать наконец-то поняли

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