Японские учёные впервые в мире создали клонированных мышей из высушенных клеток кожи Статьи редакции
Прорыв может помочь возродить сокращающиеся популяции исчезающих видов.
Японские исследователи смогли клонировать грызунов из замороженных высушенных клеток кожи с их хвостов. При этом биоматериал хранился в сублимированном виде до девяти месяцев.
Процессы сублимационной сушки убивают клетки, но учёные обнаружили, что они всё ещё могут создавать клонированные эмбрионы на ранних стадиях, вставляя мёртвые клетки в мышиные яйцеклетки, у которых были удалены собственные ядра.
Затем эти яйцеклетки подсадили суррогатным мышам: на свет появилось 74 мышонка. Чтобы проверить, обладают ли клоны здоровой фертильностью, девять самок и три самца скрещивали с нормальными мышами. У всех самок были помёты.
Ранее учёные клонировали животных только с использованием замороженных клеток, хранящихся в жидком азоте. Это довольно дорого и рискованно: если есть перебои с электричеством или жидкий азот не пополняется регулярно, клетки расплавляются и становятся непригодными для использования.
Впрочем, у нового метода тоже есть недостатки. Из-за того, что сублимационная сушка повреждает ДНК, вероятность рождения здоровых детёнышей составляет всего от 0,2 до 5,4%. Например, в некоторых клетках была потеряна Y-хромосома, что привело к рождению самок мышей из клеток, полученных от самцов животных.
Этот, скорее, думает о том, как клонировать себя
Не всё разу.
Фу мерзость
А ведь он это в зеркале видит. Может поэтому не задалось?
Это ахуенно. Если за меня будут работать пять клонов на пяти работах, я буду иметь неплохой доход. Только этих пидоров нужно как-то не кормить и чтоб они не спали.
Только вот они тебя впятером попустят сами
Ещё раз? Предыдущих 7 недостаточно?
это что. сбербанк вон теперь создаёт новые карты из выковыреных старых чипов.
Вот это крутая новость, а не эти все войны наши)
Пожалуйста, верните на планету сумчатых оленей
я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
как мышей клонировать наконец-то поняли