Японские учёные обнаружили червей-паразитов, способных убивать раковые клетки Статьи редакции
Некоторые вида нематод, колонизирующие организм человека, проявляют странную склонность к раковым клеткам.
Исследователи из Университета Осаки создали гидрогелевые оболочки, содержащие противораковые препараты. Если «облачить» в них червей-нематод, те могут транспортировать лекарства и уничтожать раковые клетки в организме человека.
Нематоды — это крошечные свободноживущие черви, которые обычно обитают в почве или других экологических нишах и при определенных обстоятельствах могут проникать в организм человека. Anisakis simplex, морская нематода, которая может колонизировать человека при употреблении в пищу, проявляет повышенный интерес к раковым клеткам.
Чтобы изучить эту возможность, исследователи сначала разработали систему нанесения гидрогелевых оболочек на нематоды, погружая их в ряд растворов, содержащих химические вещества, которые связываются вместе, создавая гелеобразный слой по всей их поверхности. Этот процесс, по сути, подгоняет «костюм» толщиной около 0,01 миллиметров к червю примерно за 20 минут.
При этом оболочки никоим образом не мешали выживанию червей и были достаточно гибкими, чтобы поддерживать их подвижность и естественную способность искать привлекательные запахи и химические сигналы. Дополнительно исследователи нагрузили оболочки функциональными молекулами и обнаружили, что это защищает червей от ультрафиолетового света или перекиси водорода.
Избавился от рака, но черви проникли в мозг и захватили контроль
Уберем рак, приведем в порядок и будем в вас жить.
Исследование проплачено королевой нематод
и начали спецоперацию
Они просто вкуснее, с поджарочкой.
Что там с Достарлимабом интересно, столько статей обнадеживающих было