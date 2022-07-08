Некоторые вида нематод, колонизирующие организм человека, проявляют странную склонность к раковым клеткам.

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Червь без гидрогелевой оболочки / червь с гидрогелевой оболочкой, ScienceDirect

Исследователи из Университета Осаки создали гидрогелевые оболочки, содержащие противораковые препараты. Если «облачить» в них червей-нематод, те могут транспортировать лекарства и уничтожать раковые клетки в организме человека.

Нематоды — это крошечные свободноживущие черви, которые обычно обитают в почве или других экологических нишах и при определенных обстоятельствах могут проникать в организм человека. Anisakis simplex, морская нематода, которая может колонизировать человека при употреблении в пищу, проявляет повышенный интерес к раковым клеткам.

Anisakis simplex чувствует рак, обнаруживая его «запах», и прикрепляется к раковым тканям. Это заставило нас задаться вопросом, можно ли использовать его для доставки противораковых препаратов непосредственно к раковым клеткам в организме человека. Вилдан Мубарок, соавтор исследования

Чтобы изучить эту возможность, исследователи сначала разработали систему нанесения гидрогелевых оболочек на нематоды, погружая их в ряд растворов, содержащих химические вещества, которые связываются вместе, создавая гелеобразный слой по всей их поверхности. Этот процесс, по сути, подгоняет «костюм» толщиной около 0,01 миллиметров к червю примерно за 20 минут.