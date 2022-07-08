Сингапурский стартап предложил сохранять собственный кал на будущее — для трансплантации Статьи редакции
Пересадка кала от здорового человека помогает в лечении многих болезней. Не все готовы пользоваться чужим, но есть возможность сохранить свой биоматериал — подобно тому, как сохраняют сперматозоиды или яйцеклетки.
Стартап Amili, который за последние три года собрал более тысячи образцов фекалий для трансплантации, объявил о создании отдельного банка для людей, которые хотят хранить свои собственные образцы для будущих процедур. Люди могут заморозить и сохранить «идеальную версию своего кишечного микробиома», когда они молоды и здоровы, а затем пересадить кал в старости, если у них возникнут проблемы с ЖКТ. По мнению учредителей компании, это также «немного устраняет фактор гадости», потому что человек использует собственный материал, а не чей-то чужой.
Тем временем, пересадка фекалий с помощью колоноскопии, клизм или таблеток уже стала распространённой процедурой, доказавшей свою эффективность. Концепция проста: полезные бактерии из донорских фекалий колонизируют кишечник пациента, если микробиом реципиента не в порядке. Например, здоровые фекальные бактерии можно использовать для лечения инфекции, вызванной бактериями Clostridioides difficile, которые поселяются в толстой кишке человека и вызывать диарею — от лёгкой до опасной для жизни.
По данным клинических испытаний, трансплантация фекальной микробиоты эффективна более чем на 90% при лечении инфекций, вызванных C. diff. В июне 2022 года исследователи из Норвегии выяснили, что пациенты с синдромом раздражённого кишечника (СРК) меньше страдают от вздутия живота, желудочных спазмов и запоров после лечения фекальным трансплантатом — даже через три года после его получения.
Кроме того, недавние исследования показывают, что пересадка фекалий может помочь людям с воспалительными заболеваниями кишечника, ожирением и людям с расстройством аутистического спектра, чьи кишечные проблемы связаны с их привередливостью в еде. Сейчас проводится более ста клинических испытаний, изучающих влияние фекальных трансплантатов на состояния, варьирующиеся от депрессии до эпилепсии и от Covid-19 до рака.
Однако есть небольшая проблема — найти правильный кал. Большинство желающих доноров исключаются после заполнения анкет и проверки стула, крови и слюны в лаборатории. На качество материала влияет много факторов — образ жизни, диета, история болезни, и даже особенности появления человека на свет. Дети, рождённые естественным путем, забирают свои первые кишечные бактерии от матери по мере продвижения по вагинальному каналу и демонстрируют большее микробное разнообразие, чем рождённые с помощью кесарева сечения.
И хотя кал одного человека может помочь десяткам, а то и сотням других, скрининг подходящих доноров — длительный и дорогостоящий процесс, равно как и хранение и доставка образцов фекалий. Кроме того, ещё не до конца изучена возможность передачи заболевания реципиенту: долгосрочную безопасность донорских фекалий только предстоит изучить.
Правда, сохранить собственный кал тоже недёшево: стартап Amili предлагает хранить кал в течение десяти лет за 5,5 тысяч долларов.
настоящие инвестиции в говно, да ещё и в свое! наконец то
Путин инвестирует целыми чемоданами
к сожалению в путинский чемодан вся россия инвестирует
Зря народ аккаунты с ТЖ удалял, выходит
Горжусь, что не потёрся. Смогу сделать себе пересадку отборных комментариев.
Горжусь, что не подтёрся
с грязной жопой то зачем?
Весь зад в аниме.
Уверен, хранение путинского кала обходится российскому бюджету намного дороже
Наконец-то нормальная наука!
Интересно, но от превью плохо стало.
Посмотри шприцы с говном
новости про какашки триггерят трафик
Кстати реально хорошая тема после каких-нибудь антибиотиков например.
Там не только :)
Я свой уже давно в комментах на тж складирую
Все насмехались над путиным, а теперь это сингапурский стартап
И кстати
Старая тема — надо вам всем пофоткать рекламу с остановок по сдачи микробиоты :)
А вы смеялись с чемоданчика..