Нейробиологи обнаружили «режим энергосбережения» у мозга, при котором теряется возможность видеть мелкие детали Статьи редакции
Это случается при недоедании или когда масса тела падает ниже критического порога.
Нейробиологи из Эдинбургского университета выявили стратегию энергосбережения в зрительных системах мышей. Когда грызунов лишали достаточного количества пищи в течение нескольких недель и те теряли 15-20% веса, нейроны в их зрительной коре уменьшали количество АТФ на 29%. АТФ — это универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов.
Снижение количества АТФ приводило к ухудшению восприятия мышами деталей окружающего мира. Поскольку нейроны в режиме пониженного энергопотребления менее точно обрабатывали визуальные сигналы, мыши с ограниченным питанием хуже справлялись со сложной зрительной задачей.
Результаты исследования помогут в понимании того, как недоедание или даже некоторые формы диеты могут повлиять на мировосприятие людей. По всей видимости, это затрагивает и другие сенсорные и когнитивные процессы, не связанные со зрением.
В пользу этого также говорит исследование специалистов Мичиганского университета. Они обнаружили, что, когда мыши просматривали изображение, которое они ассоциировали с едой, область их зрительной коры демонстрировала более высокую активность нейронов, если они были голодны. А после того, как они поели, эта активность уменьшилась.
Точно так же исследование Американской психологической ассоциации показали, что изображения еды вызывают более сильные реакции в некоторых областях мозга, когда испытуемые голодны, чем после того, как они поели.
При этом изменения заметны уже после нескольких часов голодания. Специалисты из Французского национального центра научных исследований ещё в 2013 году обнаружили, что, когда мухи голодают, мозговой путь, необходимый для формирования энергетически затратного типа долговременной памяти, отключается. Когда учёные заставляли этот путь активироваться и формировать воспоминания, голодающие мухи умирали намного быстрее. Это свидетельствует о том, что отключение процесса сохраняло энергию — и их жизни.
Важным следствием новых открытий является то, что многое из того, что мы знаем о работе мозга и нейронов, могло быть получено из мозга, который исследователи невольно перевели в режим пониженного энергопотребления. Животные, живущие в лабораториях, часто недоедают: им ограничивают поступление пищи за несколько недель до и во время нейробиологических исследований, чтобы мотивировать их выполнять задачи в обмен на съедобное вознаграждение.
Так вот зачем государство так издевается над русскими. Чтобы они меньше недостатков видели благодаря голоду🤝
Вы не пошутили.
Я знаю
Что то я ни разу худых там не видел.
Ну может только нарки и алкаши
Твоя социализация происходила, по-видимому, пока только внутри семьи. Пойдёшь в школу и узнаешь, что люди разные бывают
Профит
Работает кстати отлично во все времена.)
То есть, все эти вторые носки где-то сейчас в моей комнате?
На минималках со слабым железом, мы поняли
да ладно пиздеть, при езде на электросамокате гуманоид становится не способен видеть и крупные детали, и очень крупные
может он голодный едет, отдал все деньги на прокат
если голодный, то два варианта: либо вкусно и точка, либо открытый люк и точка. Оголодавшие электросамокатеры шлемы то не носят
Вот почему девушки не встречаются с парнями ниже 180, просто не замечают мелкие детали.
Поэтому их нужно кормить
Сытый голодного не разумеет
Прикольненько. Биохимическая база для пирамиды Маслоу.
У некоторых людей этот режим по умолчанию включён, видимо
Мозг отключает дальность прорисовки