Наука

Нейробиологи обнаружили «‎режим энергосбережения» у мозга, при котором теряется возможность видеть мелкие детали Статьи редакции

Это случается при недоедании или когда масса тела падает ниже критического порога.

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Quanta magazine

Нейробиологи из Эдинбургского университета выявили стратегию энергосбережения в зрительных системах мышей. Когда грызунов лишали достаточного количества пищи в течение нескольких недель и те теряли 15-20% веса, нейроны в их зрительной коре уменьшали количество АТФ на 29%. АТФ — это универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах, в частности для образования ферментов.

Снижение количества АТФ приводило к ухудшению восприятия мышами деталей окружающего мира. Поскольку нейроны в режиме пониженного энергопотребления менее точно обрабатывали визуальные сигналы, мыши с ограниченным питанием хуже справлялись со сложной зрительной задачей.

То, что вы получаете в этом режиме с низким энергопотреблением, — это скорее изображение мира с низким разрешением.

Захид Падамси, соавтор исследования

Результаты исследования помогут в понимании того, как недоедание или даже некоторые формы диеты могут повлиять на мировосприятие людей. По всей видимости, это затрагивает и другие сенсорные и когнитивные процессы, не связанные со зрением.

В пользу этого также говорит исследование специалистов Мичиганского университета. Они обнаружили, что, когда мыши просматривали изображение, которое они ассоциировали с едой, область их зрительной коры демонстрировала более высокую активность нейронов, если они были голодны. А после того, как они поели, эта активность уменьшилась.

Точно так же исследование Американской психологической ассоциации показали, что изображения еды вызывают более сильные реакции в некоторых областях мозга, когда испытуемые голодны, чем после того, как они поели.

Голодны вы или нет, фотоны, попадающие в вашу сетчатку, одинаковы. Но представление в вашем мозгу сильно отличается, потому что у вас есть цель, о которой ваше тело знает, и оно направляет внимание таким образом, чтобы помочь её удовлетворить.

Кристиан Берджесс, нейробиолог из Мичиганского университета

При этом изменения заметны уже после нескольких часов голодания. Специалисты из Французского национального центра научных исследований ещё в 2013 году обнаружили, что, когда мухи голодают, мозговой путь, необходимый для формирования энергетически затратного типа долговременной памяти, отключается. Когда учёные заставляли этот путь активироваться и формировать воспоминания, голодающие мухи умирали намного быстрее. Это свидетельствует о том, что отключение процесса сохраняло энергию — и их жизни.

Важным следствием новых открытий является то, что многое из того, что мы знаем о работе мозга и нейронов, могло быть получено из мозга, который исследователи невольно перевели в режим пониженного энергопотребления. Животные, живущие в лабораториях, часто недоедают: им ограничивают поступление пищи за несколько недель до и во время нейробиологических исследований, чтобы мотивировать их выполнять задачи в обмен на съедобное вознаграждение.

#биология #мозг #нейробиология #новости

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18 комментариев
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Истинный чувак

Так вот зачем государство так издевается над русскими. Чтобы они меньше недостатков видели благодаря голоду🤝

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Slartibartfast

Вы не пошутили.

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Истинный чувак

Я знаю

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Dmytry Kovalsky

Что то я ни разу худых там не видел.
Ну может только нарки и алкаши

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Vladimir Ignatov

Твоя социализация происходила, по-видимому, пока только внутри семьи. Пойдёшь в школу и узнаешь, что люди разные бывают

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Верующий Макс

Профит

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Andrey Dolg

Работает кстати отлично во все времена.)

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Igor

То есть, все эти вторые носки где-то сейчас в моей комнате?

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Верующий Макс
То, что вы получаете в этом режиме с низким энергопотреблением, — это скорее изображение мира с низким разрешением

На минималках со слабым железом, мы поняли

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Ахтубинский Подводный Флот

да ладно пиздеть, при езде на электросамокате гуманоид становится не способен видеть и крупные детали, и очень крупные

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Христианский кот

может он голодный едет, отдал все деньги на прокат

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Ахтубинский Подводный Флот

если голодный, то два варианта: либо вкусно и точка, либо открытый люк и точка. Оголодавшие электросамокатеры шлемы то не носят

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Jereyaut

Вот почему девушки не встречаются с парнями ниже 180, просто не замечают мелкие детали.

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Массажист мозговых извилин

Поэтому их нужно кормить

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просто посмотреть

Сытый голодного не разумеет

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Slartibartfast

Прикольненько. Биохимическая база для пирамиды Маслоу.

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Alex Moronto

У некоторых людей этот режим по умолчанию включён, видимо

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Лмао

Мозг отключает дальность прорисовки

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