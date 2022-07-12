Наука

NASA показало «самое чёткое» изображение вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб» Статьи редакции

На нём изображены галактики, чей свет шёл к нам более 13 миллиардов лет.

NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил самое чёткое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

Объединённая масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam позволила чётко сфокусировать эти галактики, у которых есть крошечные структуры, включая звёздные скопления и диффузные детали, которые раньше не удавалось запечатлеть.

На создание изображения с телескопа ушло 12,5 часов. На похожий снимок у другого космического телескопа, «Хаббла», ушло бы недели. Отличительной чертой «Джеймса Уэбба» является то, что почти все его блики на изображении — в виде шести полосок.

Слева - изображение с «Хаббла», справа - с «Джеймса Уэбба»

#nasa #космос #новости

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19 комментариев
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 Alexandr

За цену путинского дворца можно было построить пяток таких телескопов. Но ебанутому диктатору важнее ершики, чем познание неведомого.

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Николай Колчин

Наоборот. Телескоп — 10 миллиардов, дворец — 1.

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Соседний единорожек88

А сколько у него дворцов и вилл?

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Лысина Арика

Сообщение удалено

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Alexandr

Каюсь, ошибся. Дворец лярд, у Димона лярд, у виолончелиста Ролдугина 2 (и отмечу, это только то, что нашли), несколько яхт и вот уже набирается.

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Коматозник

Не укладывается в голове, что эти галактики могут уже давно не существовать, просто мы только только увидели их свет

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Токсичный мем

Вряд ли они куда-то делись или денутся в обозримом будущем. Максимум - могли произойти слияния отдельных галактик. А так они просто постепенно удаляются от нас

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Понятный мангал

А следом летит взрывная волна...

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Скучный томагавк_два

Скорее смертельное излучение. Взрывная волна это ж сдвиг атомов, а там же пустынный космос.

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Денежный танк88

красивое

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Токсичный мем
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Соседний единорожек88

Дак от чего из них шло 13 миллиардов, а от чего 4,6 миллиардов?

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MMM123

Я так понял, что ближние галактики образуют гравитационную линзу, которая увеличивает изображения более дальних.

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Токсичный мем

13 миллиардов лет назад началось формирование галактик.
4,6 миллиардов лет назад - состояние конкретного скопления галактик, в котором мы наблюдаем его сейчас.
Это насколько я понял)

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Алексей Елистратов

Это потрясающее достижение современной науки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Alex V
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Гар Гарыч

Хоть где-то хорошие новости. Спасибо науке!

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Алый Кирилл

Красота!

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Добро и позитив

Вот сравнение одного и того же региона снятого Хабблом и Уэббом:
https://imgsli.com/MTE2Mjc3

Hubble's and Webb's views of SMACS 0723 - Imgsli
Hubble's and Webb's views of SMACS 0723 - Imgsli
imgsli.com
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