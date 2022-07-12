На нём изображены галактики, чей свет шёл к нам более 13 миллиардов лет.

NASA

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил самое чёткое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

Объединённая масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam позволила чётко сфокусировать эти галактики, у которых есть крошечные структуры, включая звёздные скопления и диффузные детали, которые раньше не удавалось запечатлеть.

На создание изображения с телескопа ушло 12,5 часов. На похожий снимок у другого космического телескопа, «Хаббла», ушло бы недели. Отличительной чертой «Джеймса Уэбба» является то, что почти все его блики на изображении — в виде шести полосок.

Слева - изображение с «Хаббла», справа - с «Джеймса Уэбба»