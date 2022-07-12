NASA показало «самое чёткое» изображение вселенной с телескопа «Джеймс Уэбб» Статьи редакции
На нём изображены галактики, чей свет шёл к нам более 13 миллиардов лет.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» получил самое чёткое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.
Объединённая масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam позволила чётко сфокусировать эти галактики, у которых есть крошечные структуры, включая звёздные скопления и диффузные детали, которые раньше не удавалось запечатлеть.
На создание изображения с телескопа ушло 12,5 часов. На похожий снимок у другого космического телескопа, «Хаббла», ушло бы недели. Отличительной чертой «Джеймса Уэбба» является то, что почти все его блики на изображении — в виде шести полосок.
За цену путинского дворца можно было построить пяток таких телескопов. Но ебанутому диктатору важнее ершики, чем познание неведомого.
Наоборот. Телескоп — 10 миллиардов, дворец — 1.
А сколько у него дворцов и вилл?
Сообщение удалено
Каюсь, ошибся. Дворец лярд, у Димона лярд, у виолончелиста Ролдугина 2 (и отмечу, это только то, что нашли), несколько яхт и вот уже набирается.
Не укладывается в голове, что эти галактики могут уже давно не существовать, просто мы только только увидели их свет
Вряд ли они куда-то делись или денутся в обозримом будущем. Максимум - могли произойти слияния отдельных галактик. А так они просто постепенно удаляются от нас
А следом летит взрывная волна...
Скорее смертельное излучение. Взрывная волна это ж сдвиг атомов, а там же пустынный космос.
красивое
Дак от чего из них шло 13 миллиардов, а от чего 4,6 миллиардов?
Я так понял, что ближние галактики образуют гравитационную линзу, которая увеличивает изображения более дальних.
13 миллиардов лет назад началось формирование галактик.
4,6 миллиардов лет назад - состояние конкретного скопления галактик, в котором мы наблюдаем его сейчас.
Это насколько я понял)
Это потрясающее достижение современной науки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоть где-то хорошие новости. Спасибо науке!
Красота!
Вот сравнение одного и того же региона снятого Хабблом и Уэббом:
https://imgsli.com/MTE2Mjc3