Небольшой бизнес не избавит побережье от всех крабов-вредителей, но поможет обратить внимание на проблему, считают авторы идеи.

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Виски Crab Trapper. Фото Дженнифер Бакос, NPR

Винокурня Tamworth Distilling из штата Нью-Гэмпшир запустила производство нового сорта виски под названием Crab Trapper («Ловец крабов»). Название соответствует содержанию — напиток действительно делают с добавлением крабов вида Carcinus maenas, известных как зелёные крабы, пойманных на местном побережье.

Автор идеи Уилл Робинсон рассказал, что крабов для виски предварительно очищают и готовят — как любых ракообразных, которых можно заказать в ресторане. Затем из них делают бульон, добавляют семена горчицы, кориандр и корицу, после чего дистиллируют с помощью вакуумного перегонного куба и смешивают с основой из бурбона.

Люди слышат «крабовый виски» и, полагаю, три четверти из них говорят: «Нет, ни в коем случае». Но если убедить их попробовать напиток, они в большинстве случаев изменят своё мнение. Уилл Робинсон, автор крабового виски

Владельцы винокурни выбрали такой ингредиент не просто ради необычного вкуса или маркетинга — они решили обратить внимание на проблему крабов-вредителей. Изначально зелёные крабы родом из Европы, но постепенно они распространились по миру, а в начале XIX века на кораблях прибыли и в США.

Зелёный краб. Фото Дженнифер Бакос, NPR

На побережьях Северной Америки популяция крабов быстро выросла, а вид превратился в инвазивный, то есть угрожающий местной экосистеме — они поедают миллионы моллюсков и разрушают места обитания рыб. По словам морского биолога Университета Нью-Гемпшира Габриэлы Брэдт, количество зелёных крабов в США к текущему моменту вышла из под контроля.

Вероятно, это один из самых опасных инвазивных видов в Северной Америке, по крайней мере, среди морских обитателей. Они могут съесть около 40 моллюсков в день, всего один краб. Если умножить это число на миллион, у нас просто не останется моллюсков. Габриэла Брэдт, морской биолог

Крабовый виски продают в бутылках по 200 мл, в каждую идёт примерно 2,2 кг зелёных крабов. Одна небольшая винокурня не сможет существенно повлиять на популяцию, но таким образом авторы идеи хотят привлечь к этой проблеме интерес местных жителей, власти и других предпринимателей и совместными усилиями постараться исправить ситуацию.

Фото Дженнифер Бакос, NPR