Винокурня в США запустила производство крабового виски, чтобы бороться с перенаселением инвазивного вида Статьи редакции
Небольшой бизнес не избавит побережье от всех крабов-вредителей, но поможет обратить внимание на проблему, считают авторы идеи.
Винокурня Tamworth Distilling из штата Нью-Гэмпшир запустила производство нового сорта виски под названием Crab Trapper («Ловец крабов»). Название соответствует содержанию — напиток действительно делают с добавлением крабов вида Carcinus maenas, известных как зелёные крабы, пойманных на местном побережье.
Автор идеи Уилл Робинсон рассказал, что крабов для виски предварительно очищают и готовят — как любых ракообразных, которых можно заказать в ресторане. Затем из них делают бульон, добавляют семена горчицы, кориандр и корицу, после чего дистиллируют с помощью вакуумного перегонного куба и смешивают с основой из бурбона.
Владельцы винокурни выбрали такой ингредиент не просто ради необычного вкуса или маркетинга — они решили обратить внимание на проблему крабов-вредителей. Изначально зелёные крабы родом из Европы, но постепенно они распространились по миру, а в начале XIX века на кораблях прибыли и в США.
На побережьях Северной Америки популяция крабов быстро выросла, а вид превратился в инвазивный, то есть угрожающий местной экосистеме — они поедают миллионы моллюсков и разрушают места обитания рыб. По словам морского биолога Университета Нью-Гемпшира Габриэлы Брэдт, количество зелёных крабов в США к текущему моменту вышла из под контроля.
Крабовый виски продают в бутылках по 200 мл, в каждую идёт примерно 2,2 кг зелёных крабов. Одна небольшая винокурня не сможет существенно повлиять на популяцию, но таким образом авторы идеи хотят привлечь к этой проблеме интерес местных жителей, власти и других предпринимателей и совместными усилиями постараться исправить ситуацию.
Учёные сами занимаются чем-то подобным. Например, биолог Габриэла Брэдт изучает периоды линьки крабов и публикует эту информацию, чтобы местные жители могли ловить их и готовить самостоятельно. «Виски — это крючок для информирования людей. Чем больше они будут узнавать об этом, тем больше будет появляться необычных идей для использования крабов», — рассказала она.
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надо только понять, какими ферментами его осахарить, а сбродить и перегнать - это уже дело десятое
У тебя есть шанс стать великим русским.
вызов принят, по результатам отпишусь
уже и упаковка придумана
ммм, представила это вкус - как-будто виски закусываешь крабовыми лэйс, идеально
Небольшой бизнес не избавит галеры от всех крабов-вредителей
Можно китайцам их продавать, они что угодно съедят.