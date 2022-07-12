Наука

Американские грызуны-гоферы научились выращивать корни растений для пропитания Статьи редакции

Ранее считалось, что выращивать себе пищу могут только люди, муравьи, жуки и термиты.

Американские зоологи обнаружили, что карманные суслики, проживающие в Северной и Центральной Америке, целенаправленно возделывают корни растений, чтобы впоследствии съесть выращенный урожай. Это обеспечивает от 21% до 62% их рациона.

Грызуны прорывают под землёй протяжённые сети тоннелей длиной в сотни метров. Учёные установили внутри некоторых из них барьеры, которые мешали грызунам проникнуть внутрь. Это позволило зоологам определить, с какой скоростью эти подземные структуры зарастали корнями растений, в том числе бычьей крапивы (Cnidoscolus urens), чьей биомассой питаются гоферы.

Последующие наблюдения указали, что корни деревьев и кустарников росли внутри тоннелей гоферов значительно быстрее, чем за их пределами. Это было связано с тем, что грызуны целенаправленно разрыхляли почву вокруг корней и удобряли их, что ускоряло рост. Грызуны периодически подъедали растущие корни, что помогало им компенсировать энергетические затраты на их возделывание и рытье новых тоннелей.

#биология #новости

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35 комментариев
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Поразительный месяц

Кому интересно как выглядит этот суслик, вот он.

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Интимный химик
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Входной шмель

Привет гошникам от гошника

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Поразительный месяц

Поправочка, там 35 видов именно карманных. Морда

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Dauren Aliev

где анфас?))

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Поразительный месяц

Вообще-то ты под ней комментируешь

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Dauren Aliev

Поправляй

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Пиструн Сосаевич

Какой-то неприятный чувак, похож на деревенского алкаша.

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BigBrotherBear

Прикольно)

Ещё кроты хавают только половинку червяка, чтобы тот регенерировал. Хоба - и у тебя от 1.5х червей на ровном месте. Им бы в трейдеры на Форекс или Бинанс))

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испанский смех

кого жуки и термит выращивают?

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Поразительный месяц

Детальное исследование гнёзд показало: рядом с жилой зоной в гнезде разбиты огороженные грибные плантации с запутанной системой полей, построенных в соответствии со сложным планом. Известно, что данная культура грибков может вырасти в таких условиях только при условии культивации. Это самое настоящее фермерство в привычном виде, но только в микромасштабе.

Таким образом, термиты выращивали себе еду 25 миллионов лет назад, задолго до появления людей. По оценкам исследователей, это самое древнее свидетельство сельского хозяйства на планете. Возможно, именно термитам принадлежит изобретение сельского хозяйства, а не людям.

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Сергей

жуков и термитов

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испанский смех

это вообще законно?

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Истинный Паша

Ранее считалось, что выращивать себе пищу могут только люди, муравьи, жуки, Мэтт Дэймон и термиты.

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Арнольд Пушкин
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Истинный Паша

О! Тараканов туда же

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Musca

Насчёт Мэтта Дэймона меня терзают большие сомнения.
Один раз я сел пересчитать приводимую Уиром реакцию (по получению воды из гидразина, кажется) — оказалось, пиздит Уир, как Троцкий. В данном случае я ничего не считал, но. До тех пор, пока картофель не научился в термоядерные реакции, он может усваивать углерод (из которого крахмал состоит чуть менее, чем полностью) только ИЗ ВОЗДУХА. Растения вообще бОльшую часть массы приобретают из атмосферы, за почву они только корнями держатся, испаряют из неё воду и получают разные микроэлементы. Разве может Мэтт Дэймон надышать столько углекислого газа?
Может, конечно, я где-то крупно проебался в рассуждениях, разубедите меня.

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Истинный Паша

расслабься, это фикшн жы.

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Musca

Хард-сайенс-фикшен же.

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Истинный Паша

whatever. охуенное чтиво и кинцо

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Musca

Мне тоже понравилось.

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Musca

Но всё равно вопрос с картохой меня смущает.

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Истинный Паша

ну смущает и смущает)

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Истинный Паша

жду экранизации 2 остальных книжуль

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gr666stlan

Натрий, магний, калий- основа питания растений из почвы. А воздух можно заменить СО2

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Жидкий огонь

gopher://

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Встречный ключ

Мое новое тотемное животное

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Истинный Паша

а ты моё

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Встречный ключ

Ураааа

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Истинный Паша

хитрый жук, 1 гифку в 2 тредах заюзал

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Встречный ключ
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Срочный Денис

Спасибо, для тебя автограф бесплатно

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Встречный ключ

подожди, у тебя же суслик на аве

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Встречный ключ

Они же как трушные олдстайл крестьяне - фермерство замутили, но не умеют писать, какой автограф

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Космополит-глобалист

То есть уже у грызунов есть производящее хозяйство?

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