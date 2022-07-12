Американские грызуны-гоферы научились выращивать корни растений для пропитания Статьи редакции
Ранее считалось, что выращивать себе пищу могут только люди, муравьи, жуки и термиты.
Американские зоологи обнаружили, что карманные суслики, проживающие в Северной и Центральной Америке, целенаправленно возделывают корни растений, чтобы впоследствии съесть выращенный урожай. Это обеспечивает от 21% до 62% их рациона.
Грызуны прорывают под землёй протяжённые сети тоннелей длиной в сотни метров. Учёные установили внутри некоторых из них барьеры, которые мешали грызунам проникнуть внутрь. Это позволило зоологам определить, с какой скоростью эти подземные структуры зарастали корнями растений, в том числе бычьей крапивы (Cnidoscolus urens), чьей биомассой питаются гоферы.
Последующие наблюдения указали, что корни деревьев и кустарников росли внутри тоннелей гоферов значительно быстрее, чем за их пределами. Это было связано с тем, что грызуны целенаправленно разрыхляли почву вокруг корней и удобряли их, что ускоряло рост. Грызуны периодически подъедали растущие корни, что помогало им компенсировать энергетические затраты на их возделывание и рытье новых тоннелей.
Кому интересно как выглядит этот суслик, вот он.
Привет гошникам от гошника
Поправочка, там 35 видов именно карманных. Морда
где анфас?))
Вообще-то ты под ней комментируешь
Поправляй
Какой-то неприятный чувак, похож на деревенского алкаша.
Прикольно)
—
Ещё кроты хавают только половинку червяка, чтобы тот регенерировал. Хоба - и у тебя от 1.5х червей на ровном месте. Им бы в трейдеры на Форекс или Бинанс))
кого жуки и термит выращивают?
Детальное исследование гнёзд показало: рядом с жилой зоной в гнезде разбиты огороженные грибные плантации с запутанной системой полей, построенных в соответствии со сложным планом. Известно, что данная культура грибков может вырасти в таких условиях только при условии культивации. Это самое настоящее фермерство в привычном виде, но только в микромасштабе.
Таким образом, термиты выращивали себе еду 25 миллионов лет назад, задолго до появления людей. По оценкам исследователей, это самое древнее свидетельство сельского хозяйства на планете. Возможно, именно термитам принадлежит изобретение сельского хозяйства, а не людям.
жуков и термитов
это вообще законно?
Ранее считалось, что выращивать себе пищу могут только люди, муравьи, жуки, Мэтт Дэймон и термиты.
О! Тараканов туда же
Насчёт Мэтта Дэймона меня терзают большие сомнения.
Один раз я сел пересчитать приводимую Уиром реакцию (по получению воды из гидразина, кажется) — оказалось, пиздит Уир, как Троцкий. В данном случае я ничего не считал, но. До тех пор, пока картофель не научился в термоядерные реакции, он может усваивать углерод (из которого крахмал состоит чуть менее, чем полностью) только ИЗ ВОЗДУХА. Растения вообще бОльшую часть массы приобретают из атмосферы, за почву они только корнями держатся, испаряют из неё воду и получают разные микроэлементы. Разве может Мэтт Дэймон надышать столько углекислого газа?
Может, конечно, я где-то крупно проебался в рассуждениях, разубедите меня.
расслабься, это фикшн жы.
Хард-сайенс-фикшен же.
whatever. охуенное чтиво и кинцо
Мне тоже понравилось.
Но всё равно вопрос с картохой меня смущает.
ну смущает и смущает)
жду экранизации 2 остальных книжуль
Натрий, магний, калий- основа питания растений из почвы. А воздух можно заменить СО2
gopher://
Мое новое тотемное животное
а ты моё
Ураааа
хитрый жук, 1 гифку в 2 тредах заюзал
Спасибо, для тебя автограф бесплатно
подожди, у тебя же суслик на аве
Они же как трушные олдстайл крестьяне - фермерство замутили, но не умеют писать, какой автограф
То есть уже у грызунов есть производящее хозяйство?