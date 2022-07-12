Ранее считалось, что выращивать себе пищу могут только люди, муравьи, жуки и термиты.

Американские зоологи обнаружили, что карманные суслики, проживающие в Северной и Центральной Америке, целенаправленно возделывают корни растений, чтобы впоследствии съесть выращенный урожай. Это обеспечивает от 21% до 62% их рациона.

Грызуны прорывают под землёй протяжённые сети тоннелей длиной в сотни метров. Учёные установили внутри некоторых из них барьеры, которые мешали грызунам проникнуть внутрь. Это позволило зоологам определить, с какой скоростью эти подземные структуры зарастали корнями растений, в том числе бычьей крапивы (Cnidoscolus urens), чьей биомассой питаются гоферы.

Последующие наблюдения указали, что корни деревьев и кустарников росли внутри тоннелей гоферов значительно быстрее, чем за их пределами. Это было связано с тем, что грызуны целенаправленно разрыхляли почву вокруг корней и удобряли их, что ускоряло рост. Грызуны периодически подъедали растущие корни, что помогало им компенсировать энергетические затраты на их возделывание и рытье новых тоннелей.