Далёкие звёзды, туманности и галактики.

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NASA представило фотографии «самых далёких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».Трансляция шла на сайте агентства.

«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащён инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.

Телескоп смог посмотреть сквозь массивные облака пыли и газа, чтобы сфотографировать объекты, которые человечество прежде не видело. Первые снимки «Уэбба» учёные ждали около 25 лет — аппарат начали строить в 1996 году.

Планетарная туманность Южное Кольцо. Это расширяющееся газовое облако, окружающее умирающую звезду. Туманность удалена на 2300 световых лет от Земли.

Группа из пяти галактик – Квинтет Стефана в созвездии Пегаса. Они удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Снимок построен из почти 1000 отдельных изображений.

Самое чёткое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.

Пылевые «горы» Туманности Киля – одной из самых больших и ярких туманностей, где родилось множество звёзд. Она удалена от Земли на 7,6 тысячи световых лет.

NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря 2021 года. Он находится в точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). «Джеймс Уэбб» заменил «Хаббла», который проработал на орбите 31 год.