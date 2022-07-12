Наука

NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб» Статьи редакции

Далёкие звёзды, туманности и галактики.

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NASA представило фотографии «самых далёких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».Трансляция шла на сайте агентства.

«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащён инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.

Телескоп смог посмотреть сквозь массивные облака пыли и газа, чтобы сфотографировать объекты, которые человечество прежде не видело. Первые снимки «Уэбба» учёные ждали около 25 лет — аппарат начали строить в 1996 году.

Планетарная туманность Южное Кольцо. Это расширяющееся газовое облако, окружающее умирающую звезду. Туманность удалена на 2300 световых лет от Земли.
Группа из пяти галактик – Квинтет Стефана в созвездии Пегаса. Они удалены от Земли на 290 миллионов световых лет. Снимок построен из почти 1000 отдельных изображений.
Самое чёткое инфракрасное изображение ранней Вселенной — скопления галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 миллиарда лет назад.
Пылевые «горы» Туманности Киля – одной из самых больших и ярких туманностей, где родилось множество звёзд. Она удалена от Земли на 7,6 тысячи световых лет.

NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря 2021 года. Он находится в точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). «Джеймс Уэбб» заменил «Хаббла», который проработал на орбите 31 год.

Наука
Никита Логинов
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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JSWT) в рабочем положении Иллюстрация NASA

#новости #nasa #webb #jameswebb

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10 комментариев
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 Sdafs 156

где то там кто то так же фоткает нас

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Ориентированный кран

Улыбнись, сейчас вылетит птичка

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Многолетний Орзэмэс

Не люблю улыбаться

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Ориентированный кран

Птичку это не остановит

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Vasily Mordovin

И через миллиарды лет увидит Барнаул во всей красе

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KZ Forever

Этот телескоп стоил 10 млрд $, а гопник потратил 200 млрд. $ за 5 месяцев на самую непродуманную войну в истории человечества.

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Многолетний Орзэмэс

Приплел войну. Зачем?

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фискальный регистратор

Жаль невидно улетающей далеко туда вдаль жопы путина с большой большой ракетой в ней

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Заебавшийся опоссум

*Сколько, говоришь, у тебя было парней?

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Неприятный единорожек88

Это. Просто. Невероятно. Прекрасно

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