NASA показало первые снимки Вселенной от телескопа «Джеймс Уэбб» Статьи редакции
Далёкие звёзды, туманности и галактики.
NASA представило фотографии «самых далёких глубин космоса», куда когда-либо заглядывал человек, которые сделал телескоп «Джеймс Уэбб».Трансляция шла на сайте агентства.
«Уэбб» — самый мощный телескоп, который создавали совместно американское, канадское и европейское космическое агентства. Аппарат оснащён инфракрасным оборудованием, позволяющим смотреть на 13,5 миллиардов лет назад, когда во Вселенной только начали появляться первые галактики.
Телескоп смог посмотреть сквозь массивные облака пыли и газа, чтобы сфотографировать объекты, которые человечество прежде не видело. Первые снимки «Уэбба» учёные ждали около 25 лет — аппарат начали строить в 1996 году.
NASA запустило телескоп «Джеймс Уэбб» 25 декабря 2021 года. Он находится в точке Лагранжа L2 в полутора миллионах километров от Земли (почти в четыре раза дальше Луны). «Джеймс Уэбб» заменил «Хаббла», который проработал на орбите 31 год.
где то там кто то так же фоткает нас
Улыбнись, сейчас вылетит птичка
Не люблю улыбаться
Птичку это не остановит
И через миллиарды лет увидит Барнаул во всей красе
Этот телескоп стоил 10 млрд $, а гопник потратил 200 млрд. $ за 5 месяцев на самую непродуманную войну в истории человечества.
Приплел войну. Зачем?
Жаль невидно улетающей далеко туда вдаль жопы путина с большой большой ракетой в ней
*Сколько, говоришь, у тебя было парней?
Это. Просто. Невероятно. Прекрасно