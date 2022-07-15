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Наука

Учёные смогли впервые заснять свечение «молочного моря» — веками моряки говорили про него, но им никто не верил Статьи редакции

Из-за свечения люминесцентных бактерий создаётся ощущение, будто корабль плывёт по снегу.

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Фотография «молочного моря», сделанная ночью 2 августа 2019 года. Палуба лодки вырисовывается силуэтом на фоне свечения воды, Австралийский национальный университет

Веками мореплаватели описывали плавание в неземных ночных водах, освещенных таинственным сиянием, но такие «молочные моря» долгое время ускользали от научных исследований из-за их удалённости, скоротечности и редкости. Австралийским учёным наконец удалось доказать существование этого явления, верифицировав снимки 2019 года.

Считается, что «молочные моря» вызываются биолюминесцентными бактериями, общающимися друг с другом — возможно, в ответ на изменения океанских течений, вызванные атмосферными условиями. Точную природу явления учёным ещё предстоит выяснить.

Я бы сказал, что лишь горстка людей, живущих в настоящее время, видели его. «Молочные моря» просто не очень распространены — может быть, до одного или двух в год во всем мире — и они обычно не близко к берегу, нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

Стивен Миллер, профессор наук об атмосфере в Университете штата Колорадо

Исследователи основывали свою работу на рассказах моряков с корабля «Ганеши», которые утверждали, что застали явление в одном из рейсов. По их словам, 2 августа 2019 года, около девяти часов вечера судно наткнулось на участок светящейся воды между Ломбоком, Индонезия, и Кокосовыми островами (Килинг) в восточной части Индийского океана. Яхта внезапно вошла в эти светящиеся воды, и плыла в них до самого рассвета.

Фото экипажа "Ганеши"

Один из членов экипажа рассказал специалистам, что цвет и интенсивность свечения были «похожи на светящиеся в темноте звёзды или светящиеся в темноте наклейки». Капитан яхты сказал, что свечение возникло примерно на 10 метров ниже поверхности воды, а не представляло собой тонкую поверхностную пленку, как ранее предполагали некоторые ученые.

После беседы с моряками, специалисты обратились к данным спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США — и нашли фотоподтверждение их словам.

#биология #океан

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12 комментариев
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 Paulinio

Так, один миф подтверждён
Следующий в списке кракен и летучий голландец

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Последующий Гоша

а ктулху?

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Процессуальный ящик

Ктулху существует

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Последующий Гоша

я знал

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Процессуальный ящик

Я сам видел

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Йолкин

Это на новый год!

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April Smith

Летучий голландец - полузатонувший остов корабля, опасный для мореходства

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Andrei Myagkov

Когда уже "учёные" научатся пользоваться интернетом?

...В 1985 году учёные взяли пробы воды в Аравийском море во время свечения моря. Исследователи пришли к выводу, что эффект обусловлен бактерией Vibrio harveyi. ...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свечение_моря

Свечение моря
Свечение моря (океана) — естественное явление биологического происхождения, возникающее, когда…
ru.wikipedia.org
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Последующий Гоша

кисельные берега

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Говнокодер
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Говнокодер

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Pavel Voronin

Не понял, а чем это отличается от обычной морской биолюминесценции?

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