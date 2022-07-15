Учёные смогли впервые заснять свечение «молочного моря» — веками моряки говорили про него, но им никто не верил Статьи редакции
Из-за свечения люминесцентных бактерий создаётся ощущение, будто корабль плывёт по снегу.
Веками мореплаватели описывали плавание в неземных ночных водах, освещенных таинственным сиянием, но такие «молочные моря» долгое время ускользали от научных исследований из-за их удалённости, скоротечности и редкости. Австралийским учёным наконец удалось доказать существование этого явления, верифицировав снимки 2019 года.
Считается, что «молочные моря» вызываются биолюминесцентными бактериями, общающимися друг с другом — возможно, в ответ на изменения океанских течений, вызванные атмосферными условиями. Точную природу явления учёным ещё предстоит выяснить.
Исследователи основывали свою работу на рассказах моряков с корабля «Ганеши», которые утверждали, что застали явление в одном из рейсов. По их словам, 2 августа 2019 года, около девяти часов вечера судно наткнулось на участок светящейся воды между Ломбоком, Индонезия, и Кокосовыми островами (Килинг) в восточной части Индийского океана. Яхта внезапно вошла в эти светящиеся воды, и плыла в них до самого рассвета.
Один из членов экипажа рассказал специалистам, что цвет и интенсивность свечения были «похожи на светящиеся в темноте звёзды или светящиеся в темноте наклейки». Капитан яхты сказал, что свечение возникло примерно на 10 метров ниже поверхности воды, а не представляло собой тонкую поверхностную пленку, как ранее предполагали некоторые ученые.
После беседы с моряками, специалисты обратились к данным спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США — и нашли фотоподтверждение их словам.
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а ктулху?
Ктулху существует
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Когда уже "учёные" научатся пользоваться интернетом?...В 1985 году учёные взяли пробы воды в Аравийском море во время свечения моря. Исследователи пришли к выводу, что эффект обусловлен бактерией Vibrio harveyi. ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свечение_моря
кисельные берега
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Не понял, а чем это отличается от обычной морской биолюминесценции?