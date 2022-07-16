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Наука

Небо над Антарктидой стало ярко-розовым из-за январского извержения подводного вулкана в 7 тысячах километров Статьи редакции

В небо выбросило большой объём аэрозолей, которые несколько месяцев перемещались по стратосфере.

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Фото Стюарта Шоу

В начале июля исследователи, работающие в Антарктиде, сообщили о необычном природном явлении. В середине зимы (которая в южном полушарии приходится на июль) на континенте почти целые стуки темно, однако в этот раз небо озарилось ярко-розовым свечением.

В этом году нам подготовили настоящее шоу — сотрудники станции хватали куртки и выбегали на улицу с камерами, чтобы увидеть и заснять удивительные цвета.

Стюарт Шоу, научный техник
Фото Стюарта Шоу
Фото Стюарта Шоу
Фото Стюарта Шоу

По словам учёных, такой эффект вызван большим количеством аэрозолей в стратосфере над континентом. Они рассеивают и искривляют свет, когда солнце находится близко к горизонту или скрывается за ним, что вызывает свечение с оттенками розового, голубого, фиолетового цветов.

Аэрозоли в стратосфере появились после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (или просто Тонга) ещё в середине января, который находится в Тихом океане, в 7 тысячах километров от Антарктиды. Синоптики говорят, что последствия извержения могут проявляться в течение нескольких месяцев, а расстояние не является серьёзным препятствием: «Мы делим одно небо».

Расположение вулкана Тонга и научной базы в Антарктиде, где сняли розовое небо
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Эмоциональный рубин
В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана. Оно вызвало цунами в районе островного государства Тонга Статьи редакции

Объявления об угрозе цунами распространили также в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии, островов Тихого океана и на Курилах.

US StormWatch @US_Stormwatch
Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite.

#фото #антарктида #природа

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8 комментариев
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 дорогой БРАТ Донателло

ребилд говно кстати

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Актерский кубок
На фото и карте Антарктида
В заголовке Аргентина

Так где небо розовое?

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Лысый Макс

В источнике ни слова про Аргентину

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Актерский кубок

@Наука подучите географию.

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luxury

Возле Омска такое небо тоже часто. 15 июля:

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Иван

Я спершу подумав, що це Каліфорнія.

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Служебный кубок

Amazing

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Иван

Інкридібл

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