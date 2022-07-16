В небо выбросило большой объём аэрозолей, которые несколько месяцев перемещались по стратосфере.

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Фото Стюарта Шоу

В начале июля исследователи, работающие в Антарктиде, сообщили о необычном природном явлении. В середине зимы (которая в южном полушарии приходится на июль) на континенте почти целые стуки темно, однако в этот раз небо озарилось ярко-розовым свечением.

В этом году нам подготовили настоящее шоу — сотрудники станции хватали куртки и выбегали на улицу с камерами, чтобы увидеть и заснять удивительные цвета. Стюарт Шоу, научный техник

Фото Стюарта Шоу

Фото Стюарта Шоу

Фото Стюарта Шоу

По словам учёных, такой эффект вызван большим количеством аэрозолей в стратосфере над континентом. Они рассеивают и искривляют свет, когда солнце находится близко к горизонту или скрывается за ним, что вызывает свечение с оттенками розового, голубого, фиолетового цветов.

Аэрозоли в стратосфере появились после извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (или просто Тонга) ещё в середине января, который находится в Тихом океане, в 7 тысячах километров от Антарктиды. Синоптики говорят, что последствия извержения могут проявляться в течение нескольких месяцев, а расстояние не является серьёзным препятствием: «Мы делим одно небо».