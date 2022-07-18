Пандемия вызвала всплеск супербактерий: врачи прописывали слишком много антибиотиков для лечения вторичных инфекций Статьи редакции
В итоге опасные бактерии и грибки стали устойчивы к наиболее доступным и распространённым лекарствам.
Согласно анализу Центра США по контролю и профилактике заболеваний, с 2019 по 2020 год число устойчивых к антибиотикам инфекций, возникающих в больницах, и связанных с ними смертей, увеличилось как минимум на 15%. Для некоторых из наиболее трудно поддающихся лечению патогенов рост увеличился с 26% до 78%.
Причина в том, что во время пандемии из-за неразработанных протоколов лечения, нехватки медперсонала и средств защиты, врачи назначали много антибиотиков — и бактерии научились им противостоять, пишет Wired. В 2020 году почти 80% пациентов, больных коронавирусом, получали по крайней мере один антибиотик во время пребывания в больнице, что намного выше, чем обычно.
При этом за годы, непосредственно предшествовавшие пандемии, устойчивые инфекции в больницах США сократились почти на треть. Это означает, что пандемия свела на нет многолетний прогресс.
Любое использование антибиотика может спровоцировать резистентность, потому что бактерии приспосабливаются, чтобы защитить себя. Поэтому в больницах работают программы, которые отслеживают, какие лекарства используются, и резервируют наиболее ценные соединения, которые применялись бы в последнюю очередь.
Предупреждения о том, чем чревато бездумное массовое назначение антибиотиков звучали с самого начала пандемии. В марте 2021 года проект Pew Charitable Trusts предсказал, что уровень резистентности обязательно возрастёт, потому что так много пациентов получают антибиотики.
В мае 2022 года исследователи из фармацевтического гиганта Merck и компании, занимающейся медицинскими технологиями, Becton Dickinson представили предварительные данные, показывающие, что уровень устойчивых инфекций в 271 больнице США вырос в 2020 и 2021 годах — у пациентов с Covid и без него — по сравнению с 2019 годом.
устойчивы к Л ?
Автора настигли супербактерии. Не успел дописать. Помянем
Да про Ягами Лайтов всяких
дай угадаю, ты бы запихал тетрадь смерти в своё отверстие?
Чтобы потом туда ручку просовывать и так имена писать, ага
нет, ты бы просто напрягался и там бы всё само писалось
Не, так бы только какалось, дурашка
ты бы по специальному напрягался, чтобы не какать, а имена писать
Жду тебя в калифорнийском туалете через 30 минут для демонстрации этих неизвестных мне, но весьма интригующих меня техник. По традиции @Крысадлы пятнистые тоже призывается просто потому что
Мало того, что антибиотики никак не лечат вирус, так теперь ещё бактерии натренировали, норм
Антибиотики же, вообще, нежелательно пить без теста на чувствительность к антибиотикам? Врачи подскажут. Но принято лечить, авось поможет)