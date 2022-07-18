В итоге опасные бактерии и грибки стали устойчивы к наиболее доступным и распространённым лекарствам.

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Согласно анализу Центра США по контролю и профилактике заболеваний, с 2019 по 2020 год число устойчивых к антибиотикам инфекций, возникающих в больницах, и связанных с ними смертей, увеличилось как минимум на 15%. Для некоторых из наиболее трудно поддающихся лечению патогенов рост увеличился с 26% до 78%.

Причина в том, что во время пандемии из-за неразработанных протоколов лечения, нехватки медперсонала и средств защиты, врачи назначали много антибиотиков — и бактерии научились им противостоять, пишет Wired. В 2020 году почти 80% пациентов, больных коронавирусом, получали по крайней мере один антибиотик во время пребывания в больнице, что намного выше, чем обычно.

При этом за годы, непосредственно предшествовавшие пандемии, устойчивые инфекции в больницах США сократились почти на треть. Это означает, что пандемия свела на нет многолетний прогресс.

Любое использование антибиотика может спровоцировать резистентность, потому что бактерии приспосабливаются, чтобы защитить себя. Поэтому в больницах работают программы, которые отслеживают, какие лекарства используются, и резервируют наиболее ценные соединения, которые применялись бы в последнюю очередь.

Предупреждения о том, чем чревато бездумное массовое назначение антибиотиков звучали с самого начала пандемии. В марте 2021 года проект Pew Charitable Trusts предсказал, что уровень резистентности обязательно возрастёт, потому что так много пациентов получают антибиотики.