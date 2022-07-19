Следы хорошо сохранились в том числе потому, что ранее на этом месте была птицеферма: грязь и песок с производства защищали окаменелости от эрозии и атмосферных воздействий. Их расчистили около года назад, когда открылся ресторан. Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его нетронутым, а не стал выравнивать цементом.