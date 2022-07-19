В ресторане в китайской провинции обнаружили следы динозавров — им около ста миллионов лет Статьи редакции
Следы случайно заметил один из посетителей.
В нескольких каменных ямах в ресторане в провинции Сычуань нашли следы двух зауроподов — самых больших животных, когда-либо ходивших по Земле. Динозавры, вероятно, имели длину тела около 8 метров.
Следы хорошо сохранились в том числе потому, что ранее на этом месте была птицеферма: грязь и песок с производства защищали окаменелости от эрозии и атмосферных воздействий. Их расчистили около года назад, когда открылся ресторан. Владельцу понравился естественный вид неровного камня, поэтому он оставил его нетронутым, а не стал выравнивать цементом.
В Сычуани регулярно находят следы динозавров, но не до всех окаменелостей успевают добраться специалисты: часто у них есть не более 48 часов на работу с объектом, поскольку владельцы участков стремятся провести строительные работы.
По следами динозавра выследят и воссоздадут рецепт того самого соуса, наконец-то!
До сих пор не могу найти фотку, где я в Перми с огромным пластинообразным камнем, где якобы отпечаток следа антропоморфной ступни в 6 раз больше человеческой
это моя
:/
нет, им 1000000000000000000000000 лет
не распарсил, а ну прописью давай,
На кухне ресторана в китайской провинции обнаружили кости динозавров — им около ста миллионов лет
Замаринованные в соевом соусе
В Португалии уже давно парк сделали из следов. https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g664020-d3440893-Reviews-Natural_Monument_of_the_Dinosaur_Footprints-Ourem_Santarem_District_Central_Portu.html
я не знаю как у вас, а у нас в Китае
динозавриков следы случайно откопали