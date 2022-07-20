Наука

NASA выбрало SpaceX для вывода на орбиту телескопа «Нэнси Грейс Роман», который будет исследовать тёмную материю Статьи редакции

Телескоп планируют запустить в октябре 2026 года.

Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман», NASA

NASA заключило контракт с корпорацией Space Exploration Technologies (SpaceX) на запуск миссии космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Телескоп будет исследовать тёмную энергию, тёмную материю и экзопланеты. Он дополнит уже работающий космический телескоп «Джеймса Уэбба».

NASA назвал телескоп в честь Нэнси Грейс Роман, работавшей над космическим телескопом «Хаббла» — базовая конструкция готовящегося к запуску аппарата во многом напоминает его. Для создания «Нэнси Грейс Роман» Национальное разведывательное управление США (NRO) пожертвовало неиспользуемый спутник-шпион, который фактически был секретной версией «Хаббла», обращённой к Земле.

SpaceX @SpaceX
NASA has selected Falcon Heavy to launch the Roman Space Telescope, which is designed to study dark energy and dark matter, search for and image exoplanets, and more. Liftoff is targeted for no earlier than October 2026 from Launch Complex 39A in Florida http://nasa.gov/press-release/nasa-awards-launch-services-contract-for-roman-space-telescope

#nasa #spacex #космос

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3 комментария
Гражданин постиронии

Рогозин уже не высрет ничего по этому поводу. Ушла эпоха клоуна.

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Умерший спрей

Надеюсь, это исследование темной материи и энергии принесет плоды. Хочется наконец узнать, из чего на самом деле состоит Вселенная

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Котан Котаныч

судя по нам, из говна и палок.

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