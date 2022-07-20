NASA заключило контракт с корпорацией Space Exploration Technologies (SpaceX) на запуск миссии космического телескопа «Нэнси Грейс Роман». Телескоп будет исследовать тёмную энергию, тёмную материю и экзопланеты. Он дополнит уже работающий космический телескоп «Джеймса Уэбба».

NASA назвал телескоп в честь Нэнси Грейс Роман, работавшей над космическим телескопом «Хаббла» — базовая конструкция готовящегося к запуску аппарата во многом напоминает его. Для создания «Нэнси Грейс Роман» Национальное разведывательное управление США (NRO) пожертвовало неиспользуемый спутник-шпион, который фактически был секретной версией «Хаббла», обращённой к Земле.