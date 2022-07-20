Наука

Учёные описали грибок, который заставляет самцов мух заниматься некрофилией Статьи редакции

Грибок поражает тело самки и после её смерти выделяет химические сигналы, которые действуют как феромоны, привлекая самцов.

Процесс поражения грибком

Группа датских и шведских учёных описала механизм распространения патогенного грибка Entomophthora muscae, который заманивает здоровых самцов спариваться с трупами самок.

Грибок поражает тело самки, постепенно поедая её изнутри. Примерно через шесть дней после заражения насекомое погибает, а грибок начинает выделять химические вещества, привлекающие самцов. С течением времени трупы становятся более привлекательными: так, только 15% спаривались с трупами 3-8 часовой давности, а 73% самцов предпочитали трупы самок 25-30 часовой давности.

После спаривания грибковые поры попадают на тело самцов мух — таким образом грибок распространяется дальше.

#биология

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9 комментариев
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 Alexander D
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Осторожный бокал

Респект грибку. Умнее многих моих знакомых

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Зарубежный велосипед

Воздействие грибка на человека до конца (т.е. совсем) не изучено, но некоторые учёные уверены, что ещё осенью прошлого года его подбросили в кремль.

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Зарубежный велосипед

припутол как мог

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медВед

мозг ваты тоже поражает какой то грибок, ведь именно поэтому они выберут труп путина в президенты

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Прошлый пёс_анон

Как же это отвратительно.

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имя мое и фамилия

Капец заботы у учёных)

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имя мое и фамилия

15%, 73%))) сидели и считали. Очень интересная работа и, главное, полезная для всех нас

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Краткий щит

Этим учёным был @Zoibana

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