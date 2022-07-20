Грибок поражает тело самки и после её смерти выделяет химические сигналы, которые действуют как феромоны, привлекая самцов.

Грибок поражает тело самки, постепенно поедая её изнутри. Примерно через шесть дней после заражения насекомое погибает, а грибок начинает выделять химические вещества, привлекающие самцов. С течением времени трупы становятся более привлекательными: так, только 15% спаривались с трупами 3-8 часовой давности, а 73% самцов предпочитали трупы самок 25-30 часовой давности.