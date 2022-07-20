Учёные описали грибок, который заставляет самцов мух заниматься некрофилией Статьи редакции
Грибок поражает тело самки и после её смерти выделяет химические сигналы, которые действуют как феромоны, привлекая самцов.
Группа датских и шведских учёных описала механизм распространения патогенного грибка Entomophthora muscae, который заманивает здоровых самцов спариваться с трупами самок.
Грибок поражает тело самки, постепенно поедая её изнутри. Примерно через шесть дней после заражения насекомое погибает, а грибок начинает выделять химические вещества, привлекающие самцов. С течением времени трупы становятся более привлекательными: так, только 15% спаривались с трупами 3-8 часовой давности, а 73% самцов предпочитали трупы самок 25-30 часовой давности.
После спаривания грибковые поры попадают на тело самцов мух — таким образом грибок распространяется дальше.
Респект грибку. Умнее многих моих знакомых
Воздействие грибка на человека до конца (т.е. совсем) не изучено, но некоторые учёные уверены, что ещё осенью прошлого года его подбросили в кремль.
припутол как мог
мозг ваты тоже поражает какой то грибок, ведь именно поэтому они выберут труп путина в президенты
Как же это отвратительно.
Капец заботы у учёных)
15%, 73%))) сидели и считали. Очень интересная работа и, главное, полезная для всех нас
Этим учёным был @Zoibana