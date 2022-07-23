Генетический анализ показал, что пингвины имеют самую низкую скорость эволюции среди всех групп птиц.

Reuters

Международная группа учёных реконструировала некоторые этапы эволюции, которые заставили пингвинов покинуть тропический климат ради антарктической жизни. Они выяснили, что птицы готовились к «переезду» десятки миллионов лет.

Предки современных пингвинов жили вдоль экватора, где в то время температура была в среднем на пять градусов выше, чем сейчас. Их клювы по форме были похожи на копья: пингвины ловили добычу будто гарпуном. При этом основу рациона, вероятно, составляли рыба и кальмары, поскольку у древних пингвинов не было ферментов, которые помогали бы разрушать панцири ракообразных. Современные же птицы питаются в основном крилем. Кроме того, ранее у пингвинов были пропорционально более длинные ноги, а рост некоторых из них превышал 2,1 метра.

С такими данными пингвины не смогли бы жить в Антарктике: они постепенно эволюционировали. За 60 миллионов лет появились гены, способствовавшие способности пингвинов накапливать жир, в то время как другие превратили их сморщенные крылья в обтекаемые ласты. Некоторые гены укрепляли иммунную систему пингвинов или помогали им переносить недостаток кислорода во время глубоких погружений.

Исследователи также определили гены, которые помогли пингвинам точно настроить глаза, чтобы смотреть сквозь ледяные глубины. У большинства птиц в глазах есть четыре цветных колбочки, но у пингвинов одна из них неактивна, что препятствует их способности видеть зеленый и красный цвета. Вместо этого их глаза приспособились к окружающей синеве океана.