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Наука

Белые аисты перестали мигрировать в Африку — и живут на испанских свалках Статьи редакции

Около 70% аистов больше не мигрируют в Африку, в основном из-за лёгкодоступной пищи, которую они могут найти в Испании на свалках.

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AFP

Белые аисты отказываются от миграции в Африку, проводя всю зиму на испанских свалках, питаясь мусором и выводя потомство, пишет AFP. Помимо обилия пищи этому способствует изменение климата — зимы на Пиренейском полуострове стали более мягкими.

Во многих испанских городах, таких как Пинто и Алькала-де-Энарес в окрестностях Мадрида, в последние десятилетия появились огромные свалки, где птицы круглый год могут найти себе еду. На каждую свалку ежедневно поступает от 200 до 300 тонн пищевых отходов, а аисты сразу направляются в зоны, «где есть свежий мусор».

Для нас они являются частью ландшафта.

Карлос Пинто, санитарный работник на свалке

Перепись 2020 года, проведенная SEO Birdlife, выявила 36 217 белых аистов в Испании. Сюда входят птицы, родившиеся в Испании, а также аисты из северных европейских стран — Дании, Германии и Нидерландов. Многие и них также предпочитают не возвращаться домой, а остаются в Испании.

#биология #экология

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11 комментариев
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 xqdc

ТА ПОНЯЛИ МЫ!!

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Пiпдис Нерозбiрливо

Журналистика 2022г.

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outsider man

Суровые испанские чайки)

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Арнольд Пушкин

Теперь в Африке упадет рождаемость

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Гордон Фриман

как не приплести как не приплести

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Александр Прохоренко

Это называется социальное обеспечение

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у дракона понос

Социализм порождает лень

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kakoypa Play

Умные птички XD

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Космический Макс

а птички шарят

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Космический Макс

шарий, видимо, по той же причине в Испании осел

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Иванов Иван

Беру с них пример

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