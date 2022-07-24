Белые аисты перестали мигрировать в Африку — и живут на испанских свалках Статьи редакции
Около 70% аистов больше не мигрируют в Африку, в основном из-за лёгкодоступной пищи, которую они могут найти в Испании на свалках.
Белые аисты отказываются от миграции в Африку, проводя всю зиму на испанских свалках, питаясь мусором и выводя потомство, пишет AFP. Помимо обилия пищи этому способствует изменение климата — зимы на Пиренейском полуострове стали более мягкими.
Во многих испанских городах, таких как Пинто и Алькала-де-Энарес в окрестностях Мадрида, в последние десятилетия появились огромные свалки, где птицы круглый год могут найти себе еду. На каждую свалку ежедневно поступает от 200 до 300 тонн пищевых отходов, а аисты сразу направляются в зоны, «где есть свежий мусор».
Перепись 2020 года, проведенная SEO Birdlife, выявила 36 217 белых аистов в Испании. Сюда входят птицы, родившиеся в Испании, а также аисты из северных европейских стран — Дании, Германии и Нидерландов. Многие и них также предпочитают не возвращаться домой, а остаются в Испании.
ТА ПОНЯЛИ МЫ!!
Журналистика 2022г.
Суровые испанские чайки)
Теперь в Африке упадет рождаемость
как не приплести как не приплести
Это называется социальное обеспечение
Социализм порождает лень
Умные птички XD
а птички шарят
шарий, видимо, по той же причине в Испании осел
Беру с них пример