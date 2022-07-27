{"id":2142,"url":"\/distributions\/2142\/click?bit=1&hash=7aa6cc6860f710366eb7a2cb9cbc3acda45c96c2290c27bd0688d31de7cbf553","title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u043a\u0443\u0440\u0441\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0434\u043e \u043a\u043e\u043d\u0446\u0430 70%","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука

Учёные нашли десятки потенциально новых видов на дне Тихого океана — в основном это разновидности морского огурца Статьи редакции

Исследователи также нашли родственников многоножки, медузы и различные виды кораллов.

3351 просмотров
Недавно обнаруженный глубоководный вид, разновидность морского огурца, DeepCCZ/NOAA

Исследователи из Музея естественной истории Великобритании впервые использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов в центральной части Тихого океана — из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам. Раньше существ из этой местности изучали только по фотографиям.

Psychropotes verrucicaudatus - разновидностью морского огурца

Найденные животные включают сегментированных червей, беспозвоночных из того же семейства, что и многоножки, морских животных, близких к медузам, и различные виды кораллов. 36 экземпляров нашли на глубине более 4,8 тысяч метров, два — на склоне подводной горы на глубине 4,1 тысячи метров, а 17 — на глубине от 3 до 3,5 тысяч метров.

Это исследование важно не только из-за количества обнаруженных потенциально новых видов, но и потому, что эти образцы мегафауны ранее изучались только по изображениям морского дна. Без образцов и данных ДНК, которые они содержат, мы не можем правильно идентифицировать животных и понять, сколько существует различных видов.

доктор Гуадалупе Брибеска-Контрерас, ведущий автор исследования
Peniagone vitrea - разновидность морского огурца
Пока не идентифицированный вид
Psychronaetes - морской огурец
Kamptosoma abyssale - вид морского ежа
Hyalonema – морская губка
Freyastera tuberculata — глубоководная морская звезда

#новости #биология #океан

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
 Андрей Бодунов

Следующий этап исследований

Ответить
Развернуть ветку
Yadra Balmo
Ответить
Развернуть ветку
Emmet Brown, Dr.

Да там уже всё исследовано.

Ответить
Развернуть ветку
Письменный дым

Они ещё не достигли дна.

Ответить
Развернуть ветку
М..
Ответить
Развернуть ветку
Sputnik VX

японцы, китайцы и корейцы:

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

Оно?)

Ответить
Развернуть ветку
Sputnik VX

я про это:)
https://youtu.be/mlpEmboyAeA

Ответить
Развернуть ветку
Зоибана Вафля

Как она смактует этот блаженный плод

Ответить
Развернуть ветку
Отдельный спрей

шутка про уханьский рынок

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

первого огурца можно в "морской банан" переименовать

Ответить
Развернуть ветку
outsider man

Главное взять себя в руки, не жрать и не трах*х их. Нам ковида и обезьяньей оспы пока что хватает.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь
Ответить
Развернуть ветку
Anti-gravity cake

Кктооооо проживает на дне океана?

Ответить
Развернуть ветку
Louis

Не мог просто прочитать, пришлось пропеть это в голове

Ответить
Развернуть ветку
Афанасий Алексин
Ответить
Развернуть ветку
Былой каякер

Это доказывает, что огурец имеет идеальную форму

Ответить
Развернуть ветку
zheka100pudov

Жду новостей про картошку и капусту.

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Почему все они выглядят как запущенные половые органы.

Ответить
Развернуть ветку
Могучий самолет

Не натягивай частное на общее

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Ладно.

Ответить
Развернуть ветку
Могучий самолет

=*

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Несчастное

Ответить
Развернуть ветку
Александр Ветер

ручка удобная

Ответить
Развернуть ветку
Предыдущий спрей

Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец

Ответить
Развернуть ветку
Денацификация Борна

Любимая зверушка у девушек - морской огурец

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk
Ответить
Развернуть ветку
Автономный вентилятор

Какие красивые!

Ответить
Развернуть ветку
Пространственный кубок

Про силу воды уже шутили?

Ответить
Развернуть ветку
Пластиковое Окно

Оставьте это на 2023

Ответить
Развернуть ветку
barbarella

Кроссовка напоминает кадры из фильма Аннигиляция

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null