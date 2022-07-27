Исследователи из Музея естественной истории Великобритании впервые использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов в центральной части Тихого океана — из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам. Раньше существ из этой местности изучали только по фотографиям.

Найденные животные включают сегментированных червей, беспозвоночных из того же семейства, что и многоножки, морских животных, близких к медузам, и различные виды кораллов. 36 экземпляров нашли на глубине более 4,8 тысяч метров, два — на склоне подводной горы на глубине 4,1 тысячи метров, а 17 — на глубине от 3 до 3,5 тысяч метров.