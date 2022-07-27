Учёные нашли десятки потенциально новых видов на дне Тихого океана — в основном это разновидности морского огурца Статьи редакции
Исследователи также нашли родственников многоножки, медузы и различные виды кораллов.
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Исследователи из Музея естественной истории Великобритании впервые использовали дистанционно управляемый аппарат для сбора образцов в центральной части Тихого океана — из 55 обнаруженных экземпляров 48 принадлежали к разным видам. Раньше существ из этой местности изучали только по фотографиям.
Найденные животные включают сегментированных червей, беспозвоночных из того же семейства, что и многоножки, морских животных, близких к медузам, и различные виды кораллов. 36 экземпляров нашли на глубине более 4,8 тысяч метров, два — на склоне подводной горы на глубине 4,1 тысячи метров, а 17 — на глубине от 3 до 3,5 тысяч метров.
Следующий этап исследований
Да там уже всё исследовано.
Они ещё не достигли дна.
японцы, китайцы и корейцы:
Оно?)
я про это:)
https://youtu.be/mlpEmboyAeA
Как она смактует этот блаженный плод
шутка про уханьский рынок
первого огурца можно в "морской банан" переименовать
Главное взять себя в руки, не жрать и не трах*х их. Нам ковида и обезьяньей оспы пока что хватает.
Кктооооо проживает на дне океана?
Не мог просто прочитать, пришлось пропеть это в голове
Это доказывает, что огурец имеет идеальную форму
Жду новостей про картошку и капусту.
Почему все они выглядят как запущенные половые органы.
Не натягивай частное на общее
Ладно.
=*
Несчастное
ручка удобная
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец
Любимая зверушка у девушек - морской огурец
Какие красивые!
Про силу воды уже шутили?
Оставьте это на 2023
Кроссовка напоминает кадры из фильма Аннигиляция