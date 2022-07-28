Reuters: Россия пообещала NASA оставаться на МКС до 2028 года Статьи редакции
То есть на четыре года больше, чем в первоначальном заявлении главы «Роскосмоса».
- «Роскосмос» сообщил NASA, что Россия планирует оставаться на МКС вплоть до 2028 года, пока не будет готова её собственная станция на орбите. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американском космическом агентстве.
- В руководстве NASA добавили, что их отношения с «Роскосмосом» остаются «обычными». США и Россия сотрудничают в космосе уже более двух десятилетий.
- 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил данные о том, что Россия планирует покинуть МКС после 2024 года. Он уточнил, что к этому времени РФ уже сможет подготовить национальную орбитальную станцию.
- Также 26 июля на сайте «Роскосмоса» вышло интервью генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва, в котором он заявил: «Если решение о её [национальной орбитальной служебной станции] строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнётся в 2028 году».
Как планируется строить российскую служебную станцию:
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Пизданул что бы порадовать ватников, не первый раз
Почему?
Сказал, покинем после 2024 года проект МКС. Ладно.
NASA: Россия останется на МКС до 2028 года.
28 больше 24. Ну да, больше.
Но заявления ведь не противоречивые.
Ждем, когда Борисов начнет петь и выкладывать это на сайт Роскосмоса, херню гнать уже начал
А там может санкции снимут, Дед кони двинет и уходить никуда не надо будет?
Санкции вряд ли успеют снять (часть еще будет 100%), но рф может и правда пойти на поправку к тому моменту, и наполеоновские планы будут потихоньку отменять, в том числе и со станцией. Ну мне так видится.
А если нет, то всегда можно будет и дальше продлить срок пребывания.
Один хуй ничего не построится.
Надеятся, что кое-кто не доживёт до 2024?
Уходя - въебуй нахуй.
Одолжение что-ли сделали
Переобув очка
"Россия планирует оставаться на МКС вплоть до 2028 года, пока не будет готова её собственная станция на орбите"
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Тэк, блэт. Так до 2028 или пока собственная не будет готова? Что за рыбоедское хуеседство?)
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Они же раньше 2028 даже строить свою не начнут, официально =)
https://iz.ru/1370597/2022-07-26/nazvany-sroki-poleta-pervogo-ekipazha-na-novuiu-rossiiskuiu-orbitalnuiu-stantciiu
- Будем до 24-го, влади владимыч
- До 28-го
- Да да, до 28-го