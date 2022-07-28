Наука

Reuters: Россия пообещала NASA оставаться на МКС до 2028 года Статьи редакции

То есть на четыре года больше, чем в первоначальном заявлении главы «Роскосмоса».

МКС. Фото NASA
  • «Роскосмос» сообщил NASA, что Россия планирует оставаться на МКС вплоть до 2028 года, пока не будет готова её собственная станция на орбите. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в американском космическом агентстве.
  • В руководстве NASA добавили, что их отношения с «Роскосмосом» остаются «обычными». США и Россия сотрудничают в космосе уже более двух десятилетий.
  • 26 июля новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в разговоре с Владимиром Путиным подтвердил данные о том, что Россия планирует покинуть МКС после 2024 года. Он уточнил, что к этому времени РФ уже сможет подготовить национальную орбитальную станцию.
  • Также 26 июля на сайте «Роскосмоса» вышло интервью генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва, в котором он заявил: «Если решение о её [национальной орбитальной служебной станции] строительстве будет принято до конца года, то первый этап начнётся в 2028 году».

Как планируется строить российскую служебную станцию:

#новости #космос #мкс

1437 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 El
То есть на четыре года больше, чем в первоначальном заявлении главы «Роскосмоса».

Пизданул что бы порадовать ватников, не первый раз

Ответить
Развернуть ветку
Достаточный супер_стар

Почему?
Сказал, покинем после 2024 года проект МКС. Ладно.
NASA: Россия останется на МКС до 2028 года.
28 больше 24. Ну да, больше.
Но заявления ведь не противоречивые.

Ответить
Развернуть ветку
Клювом ништ клац-клас

Ждем, когда Борисов начнет петь и выкладывать это на сайт Роскосмоса, херню гнать уже начал

Ответить
Развернуть ветку
Ant

А там может санкции снимут, Дед кони двинет и уходить никуда не надо будет?

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Майер

Санкции вряд ли успеют снять (часть еще будет 100%), но рф может и правда пойти на поправку к тому моменту, и наполеоновские планы будут потихоньку отменять, в том числе и со станцией. Ну мне так видится.
А если нет, то всегда можно будет и дальше продлить срок пребывания.
Один хуй ничего не построится.

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever
Ответить
Развернуть ветку
iollk

Надеятся, что кое-кто не доживёт до 2024?

Ответить
Развернуть ветку
Пiпдис Нерозбiрливо

Уходя - въебуй нахуй.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Лисин

Одолжение что-ли сделали

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

Переобув очка

Ответить
Развернуть ветку
BigBrotherBear

"Россия планирует оставаться на МКС вплоть до 2028 года, пока не будет готова её собственная станция на орбите"

Тэк, блэт. Так до 2028 или пока собственная не будет готова? Что за рыбоедское хуеседство?)

Они же раньше 2028 даже строить свою не начнут, официально =)
https://iz.ru/1370597/2022-07-26/nazvany-sroki-poleta-pervogo-ekipazha-na-novuiu-rossiiskuiu-orbitalnuiu-stantciiu

Российскую станцию на смену МКС создадут не…
Строительство новой российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется не раньше 2028 года…
iz.ru
Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

- Будем до 24-го, влади владимыч
- До 28-го
- Да да, до 28-го

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null