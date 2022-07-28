Учёные NASA обнаружили затенённые места в ямах на Луне, температура в которых всегда колеблется в районе 17 градусов тепла. Обычно же температура на естественном спутнике сильно меняется в течение лунных суток, которые длятся почти 30 земных дней: от плюс 127 градусов днём, до минус 173 — ночью.

Исследователи впервые обнаружили ямы на Луне в 2009 году, и с тех пор учёные задавались вопросом, ведут ли они к пещерам, которые можно исследовать или использовать в качестве укрытий от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов.