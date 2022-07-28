Наука

NASA обнаружило на Луне пещеры с постоянной комфортной для человека температурой Статьи редакции

Они подходят для размещения исследовательских баз.

Кратер Mare Tranquillitatis, на гладком дне которого видны валуны, NASA 

Учёные NASA обнаружили затенённые места в ямах на Луне, температура в которых всегда колеблется в районе 17 градусов тепла. Обычно же температура на естественном спутнике сильно меняется в течение лунных суток, которые длятся почти 30 земных дней: от плюс 127 градусов днём, до минус 173 — ночью.

Исследователи впервые обнаружили ямы на Луне в 2009 году, и с тех пор учёные задавались вопросом, ведут ли они к пещерам, которые можно исследовать или использовать в качестве укрытий от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов.

Люди эволюционировали, живя в пещерах, и в пещеры мы могли бы вернуться, когда будем жить на Луне.

Дэвид Пейдж, исследователь NASA

#nasa #луна #космос

2696 просмотров
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34 комментария
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 Алиса Зазеркальская

Ой, а вы смотрели "Железное небо"?

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Вольный огонь

Получается, фильм то и правда с научными фактами

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Товарный нос
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Вольный огонь

Перепись людей культуры

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Алиса Зазеркальская

Jawohl!

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Клювом ништ клац-клас

Не только смотрели, но и работали над!
https://youtu.be/g2ld3cObg3Q

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Франц

Десятки тысяч лет эволюции чтобы снова вернуться в пещеры. Нормально

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Добро и позитив

Пещера с интернетом, тебе что еще надо?

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Соме Дуде

Ещё нужна будет еда и влажная пещера. Мужская или женская - уже не особо важно

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Франц

Влагалище

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Джеки Чан

Пещеры на другом небесном теле - вполне неплохо.

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Tobio Romero

И что? Миллиарды лет эволюции и мы до сих пор пьём воду, используем огонь и живем в каменных пещерах

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outsider man

Достоверное фото одной из таких пещер.

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Юрий Самойлов
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Duard Kuban

Зумеры из НАСА открыли пещеры

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Александр Александров

роскосмос еще не отвечал?

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Zn-otstc

Рогозин уже неделю как не руководит Роскомосом.

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temnemenee

поэтому его послали на марс - заебал

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Бессмысленный фонарь

Рогозин уже неделю как в пещере.

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Johnson Doe

Сорри, это ЗСУ случайно хаймарсом попали.

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Длительный паук например

А температура +17 простите, чего? Воздуха?..

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ИгорьOK

Воды в бассейне! Надевай плавки!

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Болезненный Филипп

Поверхности «пола» и «стен» пещерок

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Борис Юринов

Эмм, а как меряют температуру в вакууме? Или там температуру лунной поверхности померяли?

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temnemenee

ИК-камерой

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Коровка говорит Мууу

Настало время вернуться в пещеры!

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temnemenee

не жили люди в пещерах. могли иногда прятаться и использовать их в ритуальных целах, но там никто не жил

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Александр Ветер

постоянно в одной пещере не жили, так как кочевали, но остатки костров свидетельствуют, что там надодились продолжительное время

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Соме Дуде

А с чего учёные решили, что там ещё не занято кем-то? Может температура искусственно поддерживается?

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Андрей Бодунов

Прилетают такие базу строить, а им из пещеры..
https://www.youtube.com/watch?v=qn9FkoqYgI4

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Марта Сапожонкова

Осталась лишь самая малость, решить вопрос с искусственной гравитацией внутри пещер.

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Thakar

Зачем? Там есть гравитация. Такая же, как на остальной поверхности. Слабее земной, но это не сильно мешает жизни. А для тренировки мышц можно тренажеры использовать

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Голубой вагон бежит

Спалили :(

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Lomil

Офигенно. Нет никакого смысла в огромных надземных базах на Луне, как это показывают в кино и играх ( "For all Humankind" туда же). Куда дешевле и безопаснее зарыться в грунт и забыть про радиацию, микрометеориты и перепады температур.

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