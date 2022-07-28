NASA обнаружило на Луне пещеры с постоянной комфортной для человека температурой Статьи редакции
Они подходят для размещения исследовательских баз.
Учёные NASA обнаружили затенённые места в ямах на Луне, температура в которых всегда колеблется в районе 17 градусов тепла. Обычно же температура на естественном спутнике сильно меняется в течение лунных суток, которые длятся почти 30 земных дней: от плюс 127 градусов днём, до минус 173 — ночью.
Исследователи впервые обнаружили ямы на Луне в 2009 году, и с тех пор учёные задавались вопросом, ведут ли они к пещерам, которые можно исследовать или использовать в качестве укрытий от космических лучей, солнечной радиации и микрометеоритов.
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Ой, а вы смотрели "Железное небо"?
Получается, фильм то и правда с научными фактами
Перепись людей культуры
Jawohl!
Не только смотрели, но и работали над!
https://youtu.be/g2ld3cObg3Q
Десятки тысяч лет эволюции чтобы снова вернуться в пещеры. Нормально
Пещера с интернетом, тебе что еще надо?
Ещё нужна будет еда и влажная пещера. Мужская или женская - уже не особо важно
Влагалище
Пещеры на другом небесном теле - вполне неплохо.
И что? Миллиарды лет эволюции и мы до сих пор пьём воду, используем огонь и живем в каменных пещерах
Достоверное фото одной из таких пещер.
Зумеры из НАСА открыли пещеры
роскосмос еще не отвечал?
Рогозин уже неделю как не руководит Роскомосом.
поэтому его послали на марс - заебал
Рогозин уже неделю как в пещере.
Сорри, это ЗСУ случайно хаймарсом попали.
А температура +17 простите, чего? Воздуха?..
Воды в бассейне! Надевай плавки!
Поверхности «пола» и «стен» пещерок
Эмм, а как меряют температуру в вакууме? Или там температуру лунной поверхности померяли?
ИК-камерой
Настало время вернуться в пещеры!
не жили люди в пещерах. могли иногда прятаться и использовать их в ритуальных целах, но там никто не жил
постоянно в одной пещере не жили, так как кочевали, но остатки костров свидетельствуют, что там надодились продолжительное время
А с чего учёные решили, что там ещё не занято кем-то? Может температура искусственно поддерживается?
Прилетают такие базу строить, а им из пещеры..
https://www.youtube.com/watch?v=qn9FkoqYgI4
Осталась лишь самая малость, решить вопрос с искусственной гравитацией внутри пещер.
Зачем? Там есть гравитация. Такая же, как на остальной поверхности. Слабее земной, но это не сильно мешает жизни. А для тренировки мышц можно тренажеры использовать
Спалили :(
Офигенно. Нет никакого смысла в огромных надземных базах на Луне, как это показывают в кино и играх ( "For all Humankind" туда же). Куда дешевле и безопаснее зарыться в грунт и забыть про радиацию, микрометеориты и перепады температур.