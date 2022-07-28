Сингапурские учёные создали заживляющий пластырь из кожи лягушек Статьи редакции
Биоматериал они взяли на акваферме, где амфибий разводят для поставок в рестораны.
Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали биоразлагамый пластырь на основе коллагена из измельчённой в пасту лягушачьей кожи. Он подходит для заживления хронических ран, например, у людей с диабетом.
Биопластырь создает пористый слой, в котором «слипаются» лейкоциты и заживляющие вещества. Он также ускоряет затягивание ран, так как служит барьером, сохраняющим влагу.
Кроме того, коллаген из кожи лягушки более биосовместим с человеком, чем структурные белки других животных. Благодаря этому вокруг коллагенового пластыря, который работает как каркас, могут собираться ближайшие клетки кожи, что также ускоряет заживление.
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@Жабы мои жабы репост
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Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашёл лягушечью кожу и спалил её на огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась — нет лягушечьей кожи, приуныла, запечалилась и говорит царевичу:
— Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею, а теперь прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве — у Кощея Бессмертного.