Биоматериал они взяли на акваферме, где амфибий разводят для поставок в рестораны.

Наньянский технологический университет

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали биоразлагамый пластырь на основе коллагена из измельчённой в пасту лягушачьей кожи. Он подходит для заживления хронических ран, например, у людей с диабетом.

Биопластырь создает пористый слой, в котором «слипаются» лейкоциты и заживляющие вещества. Он также ускоряет затягивание ран, так как служит барьером, сохраняющим влагу.

Кроме того, коллаген из кожи лягушки более биосовместим с человеком, чем структурные белки других животных. Благодаря этому вокруг коллагенового пластыря, который работает как каркас, могут собираться ближайшие клетки кожи, что также ускоряет заживление.