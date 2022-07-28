Наука

Сингапурские учёные создали заживляющий пластырь из кожи лягушек Статьи редакции

Биоматериал они взяли на акваферме, где амфибий разводят для поставок в рестораны.

Наньянский технологический университет

Исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре создали биоразлагамый пластырь на основе коллагена из измельчённой в пасту лягушачьей кожи. Он подходит для заживления хронических ран, например, у людей с диабетом.

Биопластырь создает пористый слой, в котором «слипаются» лейкоциты и заживляющие вещества. Он также ускоряет затягивание ран, так как служит барьером, сохраняющим влагу.

Кроме того, коллаген из кожи лягушки более биосовместим с человеком, чем структурные белки других животных. Благодаря этому вокруг коллагенового пластыря, который работает как каркас, могут собираться ближайшие клетки кожи, что также ускоряет заживление.

#биология

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3 комментария
Тихий Макс

@Жабы мои жабы репост

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Гордон Фриман

Россеянские учёные создали самозашивающиеся ватники 🤔🤔🤔

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Отдельный спрей

Тем временем Иван-царевич улучил минуточку, побежал домой, нашёл лягушечью кожу и спалил её на огне. Приезжает Василиса Премудрая, хватилась — нет лягушечьей кожи, приуныла, запечалилась и говорит царевичу:

— Ох, Иван-царевич! Что же ты наделал? Если б немножко ты подождал, я бы вечно была твоею, а теперь прощай! Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве — у Кощея Бессмертного.

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