С помощью вертолётов породу будут доставлять на марсоход Perseverance, а на нём — на Землю.

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NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) представили окончательный план программы по доставке образцов марсианской породы и почвы на Землю. В нём есть одно большое изменение: вместо отправки нового, построенного ЕКА марсохода для помощи в сборе материала в 2030 году, миссия Mars Sample Return будет планировать прямую доставку с марсохода NASA Perseverance, который находится на планете с 2021 года. В качестве резерва посадочный модуль, предназначенный для отправки образцов домой, будут нести два небольших вертолёта, которые могли бы собрать образцы в случае отказа Perseverance.

NASA ранее протестировало работу вертолёта на Марсе с помощью аппарата Ingenuity. Он успешно совершил 29 полётов — и летал больше ожидаемого срока почти на год. По словам научного руководителя NASA Томаса Зурбухена, использование вертолётов в качестве серьёзного инструмента «перешло в область возможного».

Новый план выводит NASA и ЕКА из «технической дыры». Дело в том, что ранее технико-экономические обоснования показали, что добавление марсохода от ЕКА сделает посадочный модуль NASA 2030 года слишком тяжёлым для безопасной посадки. Так что марсоход пришлось бы отправлять на отдельном космическом корабле с собственной системой посадки. Это увеличило бы стоимость миссии, первоначально оценивавшейся примерно в 7 миллиардов долларов.

Помимо расширенной роли Perseverance и добавленных вертолётов, миссия в остальном такая, как и анонсировалось ранее. Perseverance уже собрал образцы 11 различных типов горных пород из кратера Джезеро. Аппарат будет продолжать собирать образцы до тех пор, пока их не будет около 30 — именно столько можно доставить на Землю.