Робота собрали методом ДНК-оригами их трёх структур ДНК.

{"id":696658,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":696658,"gtm":null} 167 просмотров

Nature Communications

Специалисты из Университета Монпелье (Франция) создали наноробота из ДНК, который по размеру идентичен размеру клетки человеческа. Устройство такого размера может выполнять различные задачи на микроскопическом уровне, в том числе — изучать и в перспективе бороться с патогенами.

Нанометрический размер устройства также позволяет применять и контролировать силу с разрешением в один пиконьютон — это первый случай, когда созданный человеком самособирающийся объект на основе ДНК может применять силу с такой точностью.

Команда начала с соединения робота с молекулой, распознающей механорецепторы — окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия. С помощью робота удалось активировать механорецепторы. Так учёные выяснили, в какой момент при приложении силы на клеточном уровне активируются ключевые сигнальные пути. В дальнейшем то же самое можно будет сделать и с другими биологическими и патологическими процессами.

Однако у робота есть серьёзная уязвимость: так как он состоит из ДНК, он чувствителен к ферментам, которые его разрушают.