Учёные создали крошечного робота из ДНК — с его помощью будут изучать вирусы и патогены на микроскопическом уровне Статьи редакции
Робота собрали методом ДНК-оригами их трёх структур ДНК.
Специалисты из Университета Монпелье (Франция) создали наноробота из ДНК, который по размеру идентичен размеру клетки человеческа. Устройство такого размера может выполнять различные задачи на микроскопическом уровне, в том числе — изучать и в перспективе бороться с патогенами.
Нанометрический размер устройства также позволяет применять и контролировать силу с разрешением в один пиконьютон — это первый случай, когда созданный человеком самособирающийся объект на основе ДНК может применять силу с такой точностью.
Команда начала с соединения робота с молекулой, распознающей механорецепторы — окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия. С помощью робота удалось активировать механорецепторы. Так учёные выяснили, в какой момент при приложении силы на клеточном уровне активируются ключевые сигнальные пути. В дальнейшем то же самое можно будет сделать и с другими биологическими и патологическими процессами.
Однако у робота есть серьёзная уязвимость: так как он состоит из ДНК, он чувствителен к ферментам, которые его разрушают.
Обычно, с помощью таких крутых технологий изучают настроение уток в дождливый день.
Вперед!В микромир,наномир,именно там нас ждет теперь масса открытий и фантастические научные прорывы,которые затем материализуются в прикладные вещи.
наконец-то вещь про которую нет порно
Я уже испугался, но в оригинале нет слова робот, авторы назвали изобретение нано-лебедкой (Nano-winch)
Как котик сидит :3
Он может крошки из клавиатуры вычищать?
Вот это и есть настоящая нанотехнология!
Вылитый бактериофаг!
Вот если эта ебола научится размножаться и существовать без участия человека, то может вполне пережить вымирание человека. И через очередные сколько-нибудь млн лет новая цивилизация будет классифицировать и исследовать эту хрень, даже не догадываясь, что она - искусственная