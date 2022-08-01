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Наука

Учёные создали крошечного робота из ДНК — с его помощью будут изучать вирусы и патогены на микроскопическом уровне Статьи редакции

Робота собрали методом ДНК-оригами их трёх структур ДНК.

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Nature Communications

Специалисты из Университета Монпелье (Франция) создали наноробота из ДНК, который по размеру идентичен размеру клетки человеческа. Устройство такого размера может выполнять различные задачи на микроскопическом уровне, в том числе — изучать и в перспективе бороться с патогенами.

Нанометрический размер устройства также позволяет применять и контролировать силу с разрешением в один пиконьютон — это первый случай, когда созданный человеком самособирающийся объект на основе ДНК может применять силу с такой точностью.

Команда начала с соединения робота с молекулой, распознающей механорецепторы — окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механическое давление или иные механические воздействия. С помощью робота удалось активировать механорецепторы. Так учёные выяснили, в какой момент при приложении силы на клеточном уровне активируются ключевые сигнальные пути. В дальнейшем то же самое можно будет сделать и с другими биологическими и патологическими процессами.

Однако у робота есть серьёзная уязвимость: так как он состоит из ДНК, он чувствителен к ферментам, которые его разрушают.

Нашим следующим шагом будет изучение того, как изменить поверхность робота, чтобы он был менее чувствителен к действию ферментов. Мы также попытаемся найти другие режимы активации нашего робота с использованием, например, магнитного поля.

Гаэтан Белло, исследователь Центра структурной биологии Монпелье

#биология #роботы #днк

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9 комментариев
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 outsider man

Обычно, с помощью таких крутых технологий изучают настроение уток в дождливый день.

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Алексей Елистратов

Вперед!В микромир,наномир,именно там нас ждет теперь масса открытий и фантастические научные прорывы,которые затем материализуются в прикладные вещи.

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Торговый дебаркадер

наконец-то вещь про которую нет порно

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Andrey Laur
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Клинический месяц

Я уже испугался, но в оригинале нет слова робот, авторы назвали изобретение нано-лебедкой (Nano-winch)

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Котицыд

Как котик сидит :3

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Семён Свалов

Он может крошки из клавиатуры вычищать?

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Йолкин

Вот это и есть настоящая нанотехнология!

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Йолкин

Вылитый бактериофаг!
Вот если эта ебола научится размножаться и существовать без участия человека, то может вполне пережить вымирание человека. И через очередные сколько-нибудь млн лет новая цивилизация будет классифицировать и исследовать эту хрень, даже не догадываясь, что она - искусственная

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