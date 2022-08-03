Это стало причиной самого короткого дня в истории: 29 июня оказались на 1,59 миллисекунд меньше 24 часов.

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Учёные зарегистрировали 29 июня самый короткий день за всю историю наблюдений — с тех пор, как атомные часы начали отслеживать вращение Земли в 1960-х годах.

Это доказывает, что в последние годы планета вращается быстрее, хотя точная причина этого небольшого ускорения остается загадкой. С 2020 года планета побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз, отменив более ранний десятилетний период немного более длинных дней.

Земля не является идеальной сферой, и её вращение всегда немного сбивается из-за многих факторов, включая внутреннюю структуру, влияние приливов и отливов и климатические изменения. Исследователи предположили, что недавнее ускорение также может быть связано с колебаниями географических полюсов Земли.

Это, безусловно, странно. Очевидно, что что-то изменилось, и изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х. Мэтт Кинг, профессор Университета Тасмании

Если на Земля продолжат регистрировать более короткие дни, учёным, возможно, придётся вычесть секунду из атомных часов, что станет первым примером отрицательной дополнительной секунды в истории. В прошлом для корректировки часов добавлялись високосные секунды, но пока никому не приходилось их урезать.