Земля стала вращаться быстрее — и учёные не знают, почему Статьи редакции
Это стало причиной самого короткого дня в истории: 29 июня оказались на 1,59 миллисекунд меньше 24 часов.
Учёные зарегистрировали 29 июня самый короткий день за всю историю наблюдений — с тех пор, как атомные часы начали отслеживать вращение Земли в 1960-х годах.
Это доказывает, что в последние годы планета вращается быстрее, хотя точная причина этого небольшого ускорения остается загадкой. С 2020 года планета побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз, отменив более ранний десятилетний период немного более длинных дней.
Земля не является идеальной сферой, и её вращение всегда немного сбивается из-за многих факторов, включая внутреннюю структуру, влияние приливов и отливов и климатические изменения. Исследователи предположили, что недавнее ускорение также может быть связано с колебаниями географических полюсов Земли.
Если на Земля продолжат регистрировать более короткие дни, учёным, возможно, придётся вычесть секунду из атомных часов, что станет первым примером отрицательной дополнительной секунды в истории. В прошлом для корректировки часов добавлялись високосные секунды, но пока никому не приходилось их урезать.
Впрочем, это ожидаемо: ранее исследователи уже выяснили, что примерно через 6,7 миллионов лет день станет на минуту длиннее.
Я бы больше охуевал с того, что такая дура миллионы лет вращается в космосе с аккуратностью вплоть до 1 миллисекунды. Вот это да.
Чем больше дура – тем сложнее изменить ее вращение. Но все равно потрясающе )
Да вы издеваетесь
Реакция всех (ну почти) программеров в мире =) Сначала leap second, теперь вот это...
Вышки 5G и Старлинк воздействуют на магнитное поле Земли, как доп магниты в статоре, ну и вращается поэтому быстрее
Нобелевку надо как-то оформлять, или просто можно скрин с ТЖ приложить?
яснопонятно
Запатентуй сначала
Это ВСУ сапогами Землю вращают (если что, это отсылка к Высоцкому, знать не обязательно).
Земля вращается с запада на восток, это означает, что чтобы ускорять вращение земли требуется двигаться на запад. Xочешь сказать, что ВСУ бегут?
Ишь ты умненький нашелся!
Просто кто то телепортнулся в 29 июня, и предотвратил 3 мировую
Вот почему так быстро летят дни!
как будет глобальное ускорение на английском
Good speed
Godspeed
oh shi
На анальной тяге
Август
Хули вы хотели, когда столько тяжелой техники резко перемещается с востока на запад
Странно как она вращается если стоит на слонах.