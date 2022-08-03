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Наука

Земля стала вращаться быстрее — и учёные не знают, почему Статьи редакции

Это стало причиной самого короткого дня в истории: 29 июня оказались на 1,59 миллисекунд меньше 24 часов.

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Учёные зарегистрировали 29 июня самый короткий день за всю историю наблюдений — с тех пор, как атомные часы начали отслеживать вращение Земли в 1960-х годах.

Это доказывает, что в последние годы планета вращается быстрее, хотя точная причина этого небольшого ускорения остается загадкой. С 2020 года планета побила собственный рекорд скорости более двух десятков раз, отменив более ранний десятилетний период немного более длинных дней.

Земля не является идеальной сферой, и её вращение всегда немного сбивается из-за многих факторов, включая внутреннюю структуру, влияние приливов и отливов и климатические изменения. Исследователи предположили, что недавнее ускорение также может быть связано с колебаниями географических полюсов Земли.

Это, безусловно, странно. Очевидно, что что-то изменилось, и изменилось так, как мы не видели с момента появления точной радиоастрономии в 1970-х.

Мэтт Кинг, профессор Университета Тасмании

Если на Земля продолжат регистрировать более короткие дни, учёным, возможно, придётся вычесть секунду из атомных часов, что станет первым примером отрицательной дополнительной секунды в истории. В прошлом для корректировки часов добавлялись високосные секунды, но пока никому не приходилось их урезать.

Впрочем, это ожидаемо: ранее исследователи уже выяснили, что примерно через 6,7 миллионов лет день станет на минуту длиннее.

#космос #время #земля

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20 комментариев
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 Ват

Я бы больше охуевал с того, что такая дура миллионы лет вращается в космосе с аккуратностью вплоть до 1 миллисекунды. Вот это да.

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Pavel Perestoronin

Чем больше дура – тем сложнее изменить ее вращение. Но все равно потрясающе )

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Адекватный жар
первым примером отрицательной дополнительной секунды в истории

Да вы издеваетесь

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свиношляпка

Реакция всех (ну почти) программеров в мире =) Сначала leap second, теперь вот это...

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Редкий Натр

Вышки 5G и Старлинк воздействуют на магнитное поле Земли, как доп магниты в статоре, ну и вращается поэтому быстрее
Нобелевку надо как-то оформлять, или просто можно скрин с ТЖ приложить?

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Peaceduck

яснопонятно

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KZ Forever

Запатентуй сначала

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Ват

Это ВСУ сапогами Землю вращают (если что, это отсылка к Высоцкому, знать не обязательно).

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ехинедо

Земля вращается с запада на восток, это означает, что чтобы ускорять вращение земли требуется двигаться на запад. Xочешь сказать, что ВСУ бегут?

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Ват

Ишь ты умненький нашелся!

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musoka

Просто кто то телепортнулся в 29 июня, и предотвратил 3 мировую

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Адекватный жар

Вот почему так быстро летят дни!

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испанский смех

как будет глобальное ускорение на английском

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ВTopHuk

Good speed

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Адекватный жар

Godspeed

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испанский смех
отрицательной дополнительной секунды в истории.

oh shi

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Cerfu

На анальной тяге

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ВTopHuk

Август

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Yggdrasil

Хули вы хотели, когда столько тяжелой техники резко перемещается с востока на запад

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Dmytry Kovalsky

Странно как она вращается если стоит на слонах.

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