Так страна, которая производит треть выбросов в мире, хочет достичь нулевых показателей к 2070 году.

Bloomberg

В индийский парламент внесли законопроект, согласно которому страна будет добиваться обязательного использования минимальной доли неископаемых источников топлива — биомассы, этанола, водорода и аммиака. Новые стандарты энергопотребления, если их примут, будут работать для промышленных предприятий и транспортных средств, включая суда.

Если организации не подчинятся этому требованию, их ждёт штраф до одного миллиона рупий (более 12,5 тысяч долларов по нынешнему курсу), указано в законопроекте.

Цель правительства Индии — сократить выбросы углерода на один миллиард тонн к концу этого десятилетия и достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году. Они также совпадают с обещанием страны сократить выбросы на 45% от уровня 2005 года и использовать неископаемые источники топлива для обеспечения половины своей установленной генерирующей мощности к концу этого десятилетия.