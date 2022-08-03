Наука

Индия собралась обязать граждан использовать более чистое топливо Статьи редакции

Так страна, которая производит треть выбросов в мире, хочет достичь нулевых показателей к 2070 году.

Bloomberg

В индийский парламент внесли законопроект, согласно которому страна будет добиваться обязательного использования минимальной доли неископаемых источников топлива — биомассы, этанола, водорода и аммиака. Новые стандарты энергопотребления, если их примут, будут работать для промышленных предприятий и транспортных средств, включая суда.

Если организации не подчинятся этому требованию, их ждёт штраф до одного миллиона рупий (более 12,5 тысяч долларов по нынешнему курсу), указано в законопроекте.

Цель правительства Индии — сократить выбросы углерода на один миллиард тонн к концу этого десятилетия и достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году. Они также совпадают с обещанием страны сократить выбросы на 45% от уровня 2005 года и использовать неископаемые источники топлива для обеспечения половины своей установленной генерирующей мощности к концу этого десятилетия.

#экология #индия

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6 комментариев
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 Депутат миллионов

Там треть выбросов в мире происходит не от источников топлива, а от мусора в реки от местных жителей

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Дед Макар

Биомасса — из РФ?

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КВАС МИКОЛА

Солдат РФ.

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Темирлан Абдрахманов

Как дела обстоят с туалетами и санитарией?🤡

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Марк Шац

Классика когнитивного искажения.

Справедливее было бы считать количество выбрасываемых углеводородов из расчета на 1 человека. По этому параметру Индия находится на 127 месте.

На каждого жителя Канады приходится в 10 раз больше выбросов углеводородов чем на одного жителя Индии.

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Trurl McByte

А соседняя с ними треть производства загрязнений что думает?

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