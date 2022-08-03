Индия собралась обязать граждан использовать более чистое топливо Статьи редакции
Так страна, которая производит треть выбросов в мире, хочет достичь нулевых показателей к 2070 году.
В индийский парламент внесли законопроект, согласно которому страна будет добиваться обязательного использования минимальной доли неископаемых источников топлива — биомассы, этанола, водорода и аммиака. Новые стандарты энергопотребления, если их примут, будут работать для промышленных предприятий и транспортных средств, включая суда.
Если организации не подчинятся этому требованию, их ждёт штраф до одного миллиона рупий (более 12,5 тысяч долларов по нынешнему курсу), указано в законопроекте.
Цель правительства Индии — сократить выбросы углерода на один миллиард тонн к концу этого десятилетия и достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году. Они также совпадают с обещанием страны сократить выбросы на 45% от уровня 2005 года и использовать неископаемые источники топлива для обеспечения половины своей установленной генерирующей мощности к концу этого десятилетия.
Там треть выбросов в мире происходит не от источников топлива, а от мусора в реки от местных жителей
Биомасса — из РФ?
Солдат РФ.
Как дела обстоят с туалетами и санитарией?🤡
Классика когнитивного искажения.
Справедливее было бы считать количество выбрасываемых углеводородов из расчета на 1 человека. По этому параметру Индия находится на 127 месте.
На каждого жителя Канады приходится в 10 раз больше выбросов углеводородов чем на одного жителя Индии.
А соседняя с ними треть производства загрязнений что думает?