И смогли поддерживать кровоснабжение органов в течение шести часов.

{"id":699712,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":699712,"gtm":null} 559 просмотров

RBC

Американские специалисты разработали систему, с помощью которой восстановили и в течение шести часов поддерживали кровоснабжение органов у свиней через час после их смерти. При этом биохимические показатели были стабильны и близки к норме, а органы были защищены от деградации на тканевом, клеточном и молекулярном уровне.

Система OrganEx работает следующим образом: в организм через аорту закачивается специальный раствор — и делается это с пульсацией, чтобы имитировать естественный кровоток. Раствор включает в себя оксигенатор для насыщения кислородом, диализатор для удаления продуктов метаболизма, гепарин для предотвращения свертывания крови и смесь лекарственных препаратов.

Закачивание раствора в кровоток, Nature

Кроме того, система содержит перфузионный раствор, сделанный из очищенного полимеризованного телячьего гемоглобина. В соответствии с данными от метаболических датчиков система в процессе циркуляции раствора добавляет в него электролиты (или удаляет их излишки), буферные растворы, глюкозу, аминокислоты, витамины и другие необходимые вещества.

В эксперименте участвовали свиньи весом 30–35 килограмм. После введения гепарина и препаратов для наркоза у них вызывали остановку сердца. Через час их подключили к OrganEx — и всё это время поддерживали температуру тела на физиологическом уровне 36–37.

Результаты исследования будут полезны в трансплантологии, ключевая задача которой — поддержание жизнеспособности органов и тканей. Вскоре после прекращения дыхания и кровообращения клетки в тканях закисляются и отекают, что в конечном счёте приводит к повреждению органов и делает их непригодными для трансплантации.