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Наука

Американские учёные восстановили кровоток у свиней через час после смерти Статьи редакции

И смогли поддерживать кровоснабжение органов в течение шести часов.

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RBC

Американские специалисты разработали систему, с помощью которой восстановили и в течение шести часов поддерживали кровоснабжение органов у свиней через час после их смерти. При этом биохимические показатели были стабильны и близки к норме, а органы были защищены от деградации на тканевом, клеточном и молекулярном уровне.

Система OrganEx работает следующим образом: в организм через аорту закачивается специальный раствор — и делается это с пульсацией, чтобы имитировать естественный кровоток. Раствор включает в себя оксигенатор для насыщения кислородом, диализатор для удаления продуктов метаболизма, гепарин для предотвращения свертывания крови и смесь лекарственных препаратов.

Закачивание раствора в кровоток, Nature

Кроме того, система содержит перфузионный раствор, сделанный из очищенного полимеризованного телячьего гемоглобина. В соответствии с данными от метаболических датчиков система в процессе циркуляции раствора добавляет в него электролиты (или удаляет их излишки), буферные растворы, глюкозу, аминокислоты, витамины и другие необходимые вещества.

В эксперименте участвовали свиньи весом 30–35 килограмм. После введения гепарина и препаратов для наркоза у них вызывали остановку сердца. Через час их подключили к OrganEx — и всё это время поддерживали температуру тела на физиологическом уровне 36–37.

Результаты исследования будут полезны в трансплантологии, ключевая задача которой — поддержание жизнеспособности органов и тканей. Вскоре после прекращения дыхания и кровообращения клетки в тканях закисляются и отекают, что в конечном счёте приводит к повреждению органов и делает их непригодными для трансплантации.

Правда, по словам эксперта по биоэтике и законодательству в области трансплантологии Брендана Пэрента, при внедрении систем подобных OrganEx в клиническую практику придется серьёзно пересмотреть подход к прекращению жизнеобеспечения безнадёжных пациентов, поскольку здесь идёт речь о сохранении органов, не извлечённых из тела донора.

#биология

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7 комментариев
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 Cheryman

можно пошутить про то что украинцы теперь станут армией зомби?

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INNOспички
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Хушанг Камолетдинов

Так это в биолабораториях эксперименты с русскими в Украине и проводили, бесчеловечные твари!

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Святой Отец

армия zoмби у нас уже есть,и это не украинцы)

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Алина Кипр

путину не показывайте

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Опытный рубин

про Свинонян уже шутили?

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зов кобзона

Восстановили кровосток

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