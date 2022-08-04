В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль — впервые за шесть тысяч лет Статьи редакции
Туристы приезжают к нему сделать фото и пожарить хот-доги.
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3 августа началось извержение Фаградальсфьядль — вулкана, который находится всего в 50 километрах от столицы Исландии, Рейкьявика, и в 16 километрах от международного аэропорта Кефлавик, который продолжает работать в штатном режиме.
Исландское метеорологическое управление призвало людей держаться подальше от вулкана. Дело в том, что извержение идёт через вулканическую трещину, а это может привести к сильным взрывам или значительному рассеиванию пепла в стратосфере. Кроме того, в таком случае могут испаряться ядовитые пары.
Несмотря на все предупреждения, люди подбираются довольно близко к растекающейся лаве, чтобы сделать снимки на память.
Специально так называют вулканы чтобы туристы такие "нихуясебеблять надо на это посмотреть"
опять новое слово учить
ебаные исландцы
Я название старого до сих пор не выучил
Эйяфьятлаекудль (Я НЕ ПОДГЛЯДЫВАЛ)
Так он же в прошлом году уже извергался, какой первый раз?
Плановое "первый раз" извержение
Все, баян
Какая-то хуйня происходит впервые за 6 тысяч? Она непременно будет происходить именно сейчас!
Период с 2019 какой-то...
где эти туристы были 6000 лет назад?
в африке?
меня интересует только то, откуда эта Д взялась в ФаградальсфьяДль, если название пишется как Fagradalsfjall
Потому что читается не так, как пишется? Вот тут, например, тоже нет «т/д» в написании, а в произношении есть: https://m.youtube.com/watch?v=7hhziJTtMiE
да, действительно, неожиданно, но fjall, fjala и fjøl все читаются как фьятл в исландском, крейзи
спасибо
https://youtu.be/da4XxxvpCXI
Опять?! Да что ж за год!
Впервые за шесть тысяч лет вулкан Фаградальсфьядль улучшает дикцию.
ваще огонь