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Наука

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль — впервые за шесть тысяч лет Статьи редакции

Туристы приезжают к нему сделать фото и пожарить хот-доги.

849 просмотров
mbl.is

3 августа началось извержение Фаградальсфьядль — вулкана, который находится всего в 50 километрах от столицы Исландии, Рейкьявика, и в 16 километрах от международного аэропорта Кефлавик, который продолжает работать в штатном режиме.

Исландское метеорологическое управление призвало людей держаться подальше от вулкана. Дело в том, что извержение идёт через вулканическую трещину, а это может привести к сильным взрывам или значительному рассеиванию пепла в стратосфере. Кроме того, в таком случае могут испаряться ядовитые пары.

Пока что мы знаем, что извержение не представляет опасности для населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры.

премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир

Несмотря на все предупреждения, люди подбираются довольно близко к растекающейся лаве, чтобы сделать снимки на память.

#вулкан #исландия

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18 комментариев
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 Мимокрокодил

Специально так называют вулканы чтобы туристы такие "нихуясебеблять надо на это посмотреть"

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Мужской франт

опять новое слово учить

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Мужской франт

ебаные исландцы

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Полицейский хот-дог

Я название старого до сих пор не выучил

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Мужской франт

Эйяфьятлаекудль (Я НЕ ПОДГЛЯДЫВАЛ)

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Вредный космос

Так он же в прошлом году уже извергался, какой первый раз?

В Исландии произошло крупное извержение вулкана…
В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации. Авиасообщение уже приостановлено.
tjournal.ru
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Bkmz Иванов

Плановое "первый раз" извержение

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Спящая сова

Все, баян

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Макс Карр

Какая-то хуйня происходит впервые за 6 тысяч? Она непременно будет происходить именно сейчас!

Период с 2019 какой-то...

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Добрый рубин

где эти туристы были 6000 лет назад?

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Мимокрокодил

в африке?

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AA

меня интересует только то, откуда эта Д взялась в ФаградальсфьяДль, если название пишется как Fagradalsfjall

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Volodya Dobrovolsky

Потому что читается не так, как пишется? Вот тут, например, тоже нет «т/д» в написании, а в произношении есть: https://m.youtube.com/watch?v=7hhziJTtMiE

How to pronounce Eyjafjallajökull
How to pronounce Eyjafjallajökull.
m.youtube.com
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AA

да, действительно, неожиданно, но fjall, fjala и fjøl все читаются как фьятл в исландском, крейзи
спасибо

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norm
Туристы приезжают к нему сделать фото и пожарить хот-доги

https://youtu.be/da4XxxvpCXI

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Опытный рубин

Опять?! Да что ж за год!

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Андрей Бодунов

Впервые за шесть тысяч лет вулкан Фаградальсфьядль улучшает дикцию.

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умный человек

ваще огонь

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