Туристы приезжают к нему сделать фото и пожарить хот-доги.

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mbl.is

3 августа началось извержение Фаградальсфьядль — вулкана, который находится всего в 50 километрах от столицы Исландии, Рейкьявика, и в 16 километрах от международного аэропорта Кефлавик, который продолжает работать в штатном режиме.

Исландское метеорологическое управление призвало людей держаться подальше от вулкана. Дело в том, что извержение идёт через вулканическую трещину, а это может привести к сильным взрывам или значительному рассеиванию пепла в стратосфере. Кроме того, в таком случае могут испаряться ядовитые пары.

Пока что мы знаем, что извержение не представляет опасности для населенных пунктов или объектов критической инфраструктуры. премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир

Несмотря на все предупреждения, люди подбираются довольно близко к растекающейся лаве, чтобы сделать снимки на память.