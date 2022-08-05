Группа учёных в Южной Корее отредактировала геном лабрадора с помощью технологии CRISPR, встроив в качестве индикатора в клетки флуоресцентный белок, — и получила светящихся щенков. Их назвали Джин и Джени.

Специалисты пытались исправить мутацию, связанную с распространённым у породы заболеванием тазобедренного сустава. Это первый случай, когда для предотвращения генетического расстройства у собак прибегли к редактированию их генов. Насколько это эффективно станет понятно, когда собаки вырастут.