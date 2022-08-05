Учёные из Южной Кореи случайно создали светящихся в темноте лабрадоров Статьи редакции
Исследователи отредактировали геном собак, чтобы снизить риск дисплазии тазобедренного сустава.
Группа учёных в Южной Корее отредактировала геном лабрадора с помощью технологии CRISPR, встроив в качестве индикатора в клетки флуоресцентный белок, — и получила светящихся щенков. Их назвали Джин и Джени.
Специалисты пытались исправить мутацию, связанную с распространённым у породы заболеванием тазобедренного сустава. Это первый случай, когда для предотвращения генетического расстройства у собак прибегли к редактированию их генов. Насколько это эффективно станет понятно, когда собаки вырастут.
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Жду случайного создания кошко-жён.
Щенки Баскервилей прям
Пак Кер Иль
Корейцы же
Случайно, ага...
Да блин, это стандартный метод давно — не случайно это спец индикаторы, fluorescent tagging. Зебала поп наука
Будет очень востребованная порода, надеюсь поможет не спотыкаться ночью когда идёшь наощупь к холодильнику
Собака должна спать на своём месте, а не на пути к холодильнику
Кому должна? Неужели собака способна взять в долг?
Ладно: хозяин должен приучить собаку спать в одном месте (на крайняк в двух местах на выбор: где теплее и где прохладнее)
бля это охуенно же, у всех больших породистых собак эта хуйня, мне пришлось своего усыпить из этой дисплазии
Да — когда люди выводили породы старые никто не думал о таких последствиях
Корейцы случайно создали няшных собак.
Надеюсь не приведет к какимто побочка для щенят
Специально же пометили этим геном, почему случайно?