Наука

Учёные из Южной Кореи случайно создали светящихся в темноте лабрадоров Статьи редакции

Исследователи отредактировали геном собак, чтобы снизить риск дисплазии тазобедренного сустава.

Группа учёных в Южной Корее отредактировала геном лабрадора с помощью технологии CRISPR, встроив в качестве индикатора в клетки флуоресцентный белок, — и получила светящихся щенков. Их назвали Джин и Джени.

Специалисты пытались исправить мутацию, связанную с распространённым у породы заболеванием тазобедренного сустава. Это первый случай, когда для предотвращения генетического расстройства у собак прибегли к редактированию их генов. Насколько это эффективно станет понятно, когда собаки вырастут.

#биология #crispr

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15 комментариев
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 Некачественный русский, 2 из 5

Жду случайного создания кошко-жён.

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Дарвин Пешеход

Щенки Баскервилей прям

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Универсальный шмель
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Spoki

Пак Кер Иль
Корейцы же

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hainovo

Случайно, ага...

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Noname nonamer

Да блин, это стандартный метод давно — не случайно это спец индикаторы, fluorescent tagging. Зебала поп наука

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OlD

Будет очень востребованная порода, надеюсь поможет не спотыкаться ночью когда идёшь наощупь к холодильнику

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Универсальный шмель

Собака должна спать на своём месте, а не на пути к холодильнику

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Павел Анохин

Кому должна? Неужели собака способна взять в долг?

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Универсальный шмель

Ладно: хозяин должен приучить собаку спать в одном месте (на крайняк в двух местах на выбор: где теплее и где прохладнее)

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Vitaly Tokin

бля это охуенно же, у всех больших породистых собак эта хуйня, мне пришлось своего усыпить из этой дисплазии

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Noname nonamer

Да — когда люди выводили породы старые никто не думал о таких последствиях

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aliftin

Корейцы случайно создали няшных собак.

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Истинный окулист

Надеюсь не приведет к какимто побочка для щенят

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Антон Сциталов

Специально же пометили этим геном, почему случайно?

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