Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «звезду на краю Вселенной» — свет от неё шёл до Земли почти 13 миллиардов лет Статьи редакции
Астрономы называют её «Эарендиль», в честь персонажа вселенной «Властелина колец».
В начале августа 2022 года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» запечатлела объект «Эарендиль» или WHL0137-LS, который называют «звездой на краю Вселенной». Астрономы считают её одним из основных кандидатов на звание самой далёкой изолированной звезды.
Согласно наблюдениям учёных, «Эарендиль» существовала ещё когда возраст Вселенной составлял лишь около 900 миллионов лет. Это означает, что свет от космического объекта шёл до Земли почти 13 миллиардов лет.
«Джеймс Уэбб» уже собрал научные данные о звезде, используя приборы NIRCam и NIRSpec в ближнем инфракрасном диапазоне. Анализ полученной информации должен помочь учёным подтвердить или опровергнуть открытие.
Звезду «Эарендиль» открыл телескоп «Хаббл» в марте 2022 года, но получить подтверждение статуса космического объекта сможет только более продвинутый «Джеймс Уэбб».
Где вы были 13 млрд лет назад??
Носился над водою
ага, а потом порвал плоть Тиамат на небо и землю
Скорее был субатомной частицей
Атеист, а еще Храмом назвался!
какое отношение ДТФ имеет к науке?
противоположное
И ведь почти никто не задается вопросом, как такое вообще возможно, что какой-то источник света, который вначале жизни Вселенной был рядом с условным наблюдателем, так долго шлет этот свет до него спустя столько времени. А разгадка проста - Вселенная расширяется значительно быстрее скорости света. Этот источник света все эти 13 миллиардов лет удалялся от нас.
А когда-нибудь это расширение будет настолько быстрым, что свет других галактик до нас уже не будет доходить, и постепенно они будут затухать. И будущие появившиеся где-либо цивилизации и подозревать не будут об их существовании. Но зато еще грядет "столкновение" Андромеды с Млечным путем, а точнее их слияние, что может выглядеть интересно.
Но только если Вселенная будет всегда расширяться, а не начнет сжиматься, например. Но в любом случае мы до проверки этих гипотез не доживем.
Возможно, что даже как вид не доживем
Обожаю дрочить.
Недооценённый коммент
Электродрэл (с)
Очень интересно, а что же там ЗА краем вселенной? Неужели забор из кирпичной кладки. Почему его не засняли-то?.. </sarcasm>
За краем Вселенной Аллах.
А за аллахом?
поле шмали на котором пасутся свиньи
Кашпировский.
Возможно, сейчас этой звезды уже нет, но узнать об этом наблюдатель сможет только через 13 миллиардов лет…
Причем эти 13 миллиардов лет это не с момента испускания света, а с момента, когда удаление нашей точки от источника начало превышать скорость света. До того момента весь свет уже опередил "нас".
Хвотит
Как можно увидеть свет от источника, который удаляется от нас быстрее скорости света, это же нонсенс.
Как же здорово
Ресторанчика не заметили?