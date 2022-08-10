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Наука
DTF

Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «звезду на краю Вселенной» — свет от неё шёл до Земли почти 13 миллиардов лет Статьи редакции

Астрономы называют её «Эарендиль», в честь персонажа вселенной «Властелина колец».

876 просмотров
«Эарендиль» (в правом нижнем углу)

В начале августа 2022 года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» запечатлела объект «Эарендиль» или WHL0137-LS, который называют «звездой на краю Вселенной». Астрономы считают её одним из основных кандидатов на звание самой далёкой изолированной звезды.

Согласно наблюдениям учёных, «Эарендиль» существовала ещё когда возраст Вселенной составлял лишь около 900 миллионов лет. Это означает, что свет от космического объекта шёл до Земли почти 13 миллиардов лет.

«Джеймс Уэбб» уже собрал научные данные о звезде, используя приборы NIRCam и NIRSpec в ближнем инфракрасном диапазоне. Анализ полученной информации должен помочь учёным подтвердить или опровергнуть открытие.

Звезду «Эарендиль» открыл телескоп «Хаббл» в марте 2022 года, но получить подтверждение статуса космического объекта сможет только более продвинутый «Джеймс Уэбб».

#новости #космос #jameswebb

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28 комментариев
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 Город Хлебный

Где вы были 13 млрд лет назад??

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Предельный клуб

Носился над водою

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Ахтубинский Подводный Флот

ага, а потом порвал плоть Тиамат на небо и землю

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Храм Набросов

Скорее был субатомной частицей

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Предельный клуб

Атеист, а еще Храмом назвался!

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Магомед-Султан Байболатович
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Энергичный Вампир
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Энергичный Вампир
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Finkel

какое отношение ДТФ имеет к науке?

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Ахтубинский Подводный Флот

противоположное

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Джо

И ведь почти никто не задается вопросом, как такое вообще возможно, что какой-то источник света, который вначале жизни Вселенной был рядом с условным наблюдателем, так долго шлет этот свет до него спустя столько времени. А разгадка проста - Вселенная расширяется значительно быстрее скорости света. Этот источник света все эти 13 миллиардов лет удалялся от нас.

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Добро и позитив

А когда-нибудь это расширение будет настолько быстрым, что свет других галактик до нас уже не будет доходить, и постепенно они будут затухать. И будущие появившиеся где-либо цивилизации и подозревать не будут об их существовании. Но зато еще грядет "столкновение" Андромеды с Млечным путем, а точнее их слияние, что может выглядеть интересно.

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Джо

Но только если Вселенная будет всегда расширяться, а не начнет сжиматься, например. Но в любом случае мы до проверки этих гипотез не доживем.

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Добро и позитив

Возможно, что даже как вид не доживем

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Domakun

Обожаю дрочить.

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Игорь Херник

Недооценённый коммент

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Sergei Timofeyev
Астрономы называют её «Эарендиль», в честь персонажа вселенной «Властелина колец».

Электродрэл (с)

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Alexander Borshak

Очень интересно, а что же там ЗА краем вселенной? Неужели забор из кирпичной кладки. Почему его не засняли-то?.. </sarcasm>

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Джо

За краем Вселенной Аллах.

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Alexander Borshak

А за аллахом?

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Обратный торшер

поле шмали на котором пасутся свиньи

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Джо

Кашпировский.

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Неправильный супер_стар

Возможно, сейчас этой звезды уже нет, но узнать об этом наблюдатель сможет только через 13 миллиардов лет…

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Джо

Причем эти 13 миллиардов лет это не с момента испускания света, а с момента, когда удаление нашей точки от источника начало превышать скорость света. До того момента весь свет уже опередил "нас".

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Ugly Rockstar

Хвотит

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Double time

Как можно увидеть свет от источника, который удаляется от нас быстрее скорости света, это же нонсенс.

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Церковный чувак

Как же здорово

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Тест Тестович

Ресторанчика не заметили?

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