Астрономы называют её «Эарендиль», в честь персонажа вселенной «Властелина колец».

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«Эарендиль» (в правом нижнем углу)

В начале августа 2022 года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» запечатлела объект «Эарендиль» или WHL0137-LS, который называют «звездой на краю Вселенной». Астрономы считают её одним из основных кандидатов на звание самой далёкой изолированной звезды.

Согласно наблюдениям учёных, «Эарендиль» существовала ещё когда возраст Вселенной составлял лишь около 900 миллионов лет. Это означает, что свет от космического объекта шёл до Земли почти 13 миллиардов лет.

«Джеймс Уэбб» уже собрал научные данные о звезде, используя приборы NIRCam и NIRSpec в ближнем инфракрасном диапазоне. Анализ полученной информации должен помочь учёным подтвердить или опровергнуть открытие.