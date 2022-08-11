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Наука
DTF

Астрофизики показали изображение взрыва сверхновой звезды — его сгенерировал суперкомпьютер на чипах AMD Статьи редакции

Ему потребовались на это целые сутки.

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Учёные из Австралии сгенерировали высокодетализированную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды G261.9+5.5, которая располагается на расстоянии 10-15 тысяч световых лет от Земли. По оценкам астрономов, вспышка произошла около миллиона лет назад.

Для визуализации данных астрофизики использовали суперкомпьютер под названием Setonix, который запустили в работу в 2022 году. В основу генерации лёг массив данных, полученный с радиотелескопа ASKAP.

Астрономы назвали полученную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды самой детализированной в истории. Учёные заявили, что визуализация поможет узнать больше подробностей о G261.9+5.5.

Суперкомпьютер Setonix оснащён более чем 500 процессорными узлами AMD EPYC Milan с 65 тысячами ядер. Однако несмотря на высокую производительность, на обработку столь массивного объёма данных, у него ушло 24 часа.

Setonix назвали в честь квокк — короткохвостых кенгуру, которые обитают в Западной Австралии.

#новости #космос

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20 комментариев
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 Энергичный Вампир

А могли бы сгенерить полбитка

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MMM123

Так и сделали, а сфоткали колбасу.

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horus
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Духовный чувак
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Немецкий лолипоп

Это точно не фото колбасы?

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пек сруньк
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Станислав Буров

Поделитесь, будте добры

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Steiner Helmut

Вот она: причина взрывов на аэродроме в крыму

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Арнольд Пушкин

Хлопок который произошел миллион лет назад. Опять кто то курил в неположенном месте?

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Sloowbruh

Intel параша, победа будет наша.

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Партийный единорожек88

Амд сгенерировал батин пук

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Дед Макар

А могли бы сгенерить взрывы русских пуканов, которым отменяют визы в Европу

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Жы Dogolonoga

Охуеть

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Yuriy A

Ну или другими словами - всего сутки потребовались чипам AMD чтобы раскалиться до состояния сверхновой.

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switch

а где скачать эту высокодетализированную иллюстрацию?

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плюшевый батон

Меня не наебешь это опять салями?? Или фритюр?

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Котик Летаев
Учёные из Австралии сгенерировали высокодетализированную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды G261.9+5.5, которая располагается на расстоянии 10-15 тысяч световых лет от Земли. По оценкам российских астрономов, вспышка произошла около миллиона лет назад.
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Станислав Буров

Хлопок сверхновой звезды

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Последующий холод

скрытая реклама амуде

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Georgi Lis

Древняя бавовна

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