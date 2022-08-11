Астрофизики показали изображение взрыва сверхновой звезды — его сгенерировал суперкомпьютер на чипах AMD Статьи редакции
Ему потребовались на это целые сутки.
Учёные из Австралии сгенерировали высокодетализированную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды G261.9+5.5, которая располагается на расстоянии 10-15 тысяч световых лет от Земли. По оценкам астрономов, вспышка произошла около миллиона лет назад.
Для визуализации данных астрофизики использовали суперкомпьютер под названием Setonix, который запустили в работу в 2022 году. В основу генерации лёг массив данных, полученный с радиотелескопа ASKAP.
Астрономы назвали полученную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды самой детализированной в истории. Учёные заявили, что визуализация поможет узнать больше подробностей о G261.9+5.5.
Суперкомпьютер Setonix оснащён более чем 500 процессорными узлами AMD EPYC Milan с 65 тысячами ядер. Однако несмотря на высокую производительность, на обработку столь массивного объёма данных, у него ушло 24 часа.
Setonix назвали в честь квокк — короткохвостых кенгуру, которые обитают в Западной Австралии.
А могли бы сгенерить полбитка
Так и сделали, а сфоткали колбасу.
Это точно не фото колбасы?
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Вот она: причина взрывов на аэродроме в крыму
Хлопок который произошел миллион лет назад. Опять кто то курил в неположенном месте?
Intel параша, победа будет наша.
Амд сгенерировал батин пук
А могли бы сгенерить взрывы русских пуканов, которым отменяют визы в Европу
Охуеть
Ну или другими словами - всего сутки потребовались чипам AMD чтобы раскалиться до состояния сверхновой.
а где скачать эту высокодетализированную иллюстрацию?
Меня не наебешь это опять салями?? Или фритюр?
Хлопок сверхновой звезды
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Древняя бавовна