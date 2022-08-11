Ему потребовались на это целые сутки.

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Учёные из Австралии сгенерировали высокодетализированную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды G261.9+5.5, которая располагается на расстоянии 10-15 тысяч световых лет от Земли. По оценкам астрономов, вспышка произошла около миллиона лет назад.

Для визуализации данных астрофизики использовали суперкомпьютер под названием Setonix, который запустили в работу в 2022 году. В основу генерации лёг массив данных, полученный с радиотелескопа ASKAP.

Астрономы назвали полученную иллюстрацию взрыва сверхновой звезды самой детализированной в истории. Учёные заявили, что визуализация поможет узнать больше подробностей о G261.9+5.5.

Суперкомпьютер Setonix оснащён более чем 500 процессорными узлами AMD EPYC Milan с 65 тысячами ядер. Однако несмотря на высокую производительность, на обработку столь массивного объёма данных, у него ушло 24 часа.