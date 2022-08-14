В Аргентине открыли новый вид динозавров — они были похожи на драконов, но размером с кошку Статьи редакции
Травоядные малыши спасались от хищников благодаря естественной броне и природной ловкости.
Палеонтологи обнаружили на территории современной Аргентины останки ранее неизвестного вида динозавров. Им дали название Jakapil kaniukura (в переводе с мёртвого языка народа пуэльче — «щитоносец»). Рептилия жила около 100 миллионов лет назад, была размером с кошку и передвигалась на вытянутых задних лапах.
Якапили не превышали полутора метров в длину, весили от четырёх до семи килограммов, а внешне напоминали драконов — на голове и вдоль хребта у динозавров располагался гребень из шипов, а дополнительные пластины по бокам, вокруг шеи и вдоль хвоста защищали от многочисленных хищников.
Сами якапили были травоядными, но питались не мягкой листвой, а жёсткой растительностью пустынь. Вероятно, им приходилось много передвигаться в поисках пищи и во избежание опасности. Новый динозавр относится к группе тиреофоров, но если остальные виды полагались на внушительные размеры, то якапили делали ставку на ловкость и быстрый бег.
Якапиль — первый представитель тиреофор из Латинской Америки мелового периода. Окаменелости этого вида находили в процессе раскопок вот уже десять лет, но только сейчас у учёных появилось достаточно информации для того, чтобы выделить динозавра в самостоятельный вид.
Эх, сейчас бы кошкодинозавра, а не это всё...
Правильно кошкозавра
Диношку
+1 кошкозаврожена
каждому рептилоиду
Правильно пушинозавра
Первобытная няшность.
Дракошка
Стопудов ночью тыгыдыкали
OMG
О, нашли домашних животных тогдашней цивилизации динозавров
Размером с кошку...
Это не классическая кошка
динозавры же пиздец могли быть здоровые. эти по пропорциям - мыши
кто-то еще верит в то, что динозавры существовали... в 21 веке
В 21 веке не существовали
Впрочем, он еще не закончился
Русские не начинают век. Они его заканчивают
Не дай Бог
С нами Бог!
кошкодевочку бы
нет, фурей нам не надо!
Якапили не превышали полутора метров в длину
Хуя у вас кошки длинные. Даже с учётом хвоста, длина кошки меньше метра. А без хвоста так и вовсе 50-60 см.
Люди некоторые 1.5 м в длину (высоту) - если руки вверх не вытягивать
Зато какой мощный у них был кусь