Травоядные малыши спасались от хищников благодаря естественной броне и природной ловкости.

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Визуализация нового вида динозавров

Палеонтологи обнаружили на территории современной Аргентины останки ранее неизвестного вида динозавров. Им дали название Jakapil kaniukura (в переводе с мёртвого языка народа пуэльче — «щитоносец»). Рептилия жила около 100 миллионов лет назад, была размером с кошку и передвигалась на вытянутых задних лапах.

Якапили не превышали полутора метров в длину, весили от четырёх до семи килограммов, а внешне напоминали драконов — на голове и вдоль хребта у динозавров располагался гребень из шипов, а дополнительные пластины по бокам, вокруг шеи и вдоль хвоста защищали от многочисленных хищников.

Обнаруженные кости якапиля

Сами якапили были травоядными, но питались не мягкой листвой, а жёсткой растительностью пустынь. Вероятно, им приходилось много передвигаться в поисках пищи и во избежание опасности. Новый динозавр относится к группе тиреофоров, но если остальные виды полагались на внушительные размеры, то якапили делали ставку на ловкость и быстрый бег.