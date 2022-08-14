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Наука

В Аргентине открыли новый вид динозавров — они были похожи на драконов, но размером с кошку Статьи редакции

Травоядные малыши спасались от хищников благодаря естественной броне и природной ловкости.

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Визуализация нового вида динозавров

Палеонтологи обнаружили на территории современной Аргентины останки ранее неизвестного вида динозавров. Им дали название Jakapil kaniukura (в переводе с мёртвого языка народа пуэльче — «щитоносец»). Рептилия жила около 100 миллионов лет назад, была размером с кошку и передвигалась на вытянутых задних лапах.

Якапили не превышали полутора метров в длину, весили от четырёх до семи килограммов, а внешне напоминали драконов — на голове и вдоль хребта у динозавров располагался гребень из шипов, а дополнительные пластины по бокам, вокруг шеи и вдоль хвоста защищали от многочисленных хищников.

Обнаруженные кости якапиля

Сами якапили были травоядными, но питались не мягкой листвой, а жёсткой растительностью пустынь. Вероятно, им приходилось много передвигаться в поисках пищи и во избежание опасности. Новый динозавр относится к группе тиреофоров, но если остальные виды полагались на внушительные размеры, то якапили делали ставку на ловкость и быстрый бег.

Якапиль — первый представитель тиреофор из Латинской Америки мелового периода. Окаменелости этого вида находили в процессе раскопок вот уже десять лет, но только сейчас у учёных появилось достаточно информации для того, чтобы выделить динозавра в самостоятельный вид.

#новости #динозавры #открытия

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26 комментариев
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Неведомый холод

Эх, сейчас бы кошкодинозавра, а не это всё...

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Вано

Правильно кошкозавра

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Katebir

Диношку

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Рыжий Д

+1 кошкозаврожена

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Неизменный единорожек88

каждому рептилоиду

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Правительственный ящик

Правильно пушинозавра

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aliftin

Первобытная няшность.

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Svargr

Дракошка

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Редкий Натр

Стопудов ночью тыгыдыкали

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Ruslan N.

OMG

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Спящая сова

О, нашли домашних животных тогдашней цивилизации динозавров

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Закомплексованная Душа
Якапили не превышали полутора метров в длину

Размером с кошку...

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Неведомый холод
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Закомплексованная Душа

Это не классическая кошка

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Младший пёс_анон

динозавры же пиздец могли быть здоровые. эти по пропорциям - мыши

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Loveshamy 13

кто-то еще верит в то, что динозавры существовали... в 21 веке

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Рациональный Данила

В 21 веке не существовали

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Неизменный единорожек88

Впрочем, он еще не закончился

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Рациональный Данила

Русские не начинают век. Они его заканчивают

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Неизменный единорожек88

Не дай Бог

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Рациональный Данила

С нами Бог!

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Крутой микроскоп

кошкодевочку бы

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Коровка говорит Мууу
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Крутой микроскоп

нет, фурей нам не надо!

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Энергичный Вампир
была размером с кошку и передвигалась на вытянутых задних лапах.
Якапили не превышали полутора метров в длину

Хуя у вас кошки длинные. Даже с учётом хвоста, длина кошки меньше метра. А без хвоста так и вовсе 50-60 см.
Люди некоторые 1.5 м в длину (высоту) - если руки вверх не вытягивать

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Социологический Мика

Зато какой мощный у них был кусь

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