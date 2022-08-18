И актёр Крис Хемсворт, игравший Тора в фильмах Marvel.

{"id":714745,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":714745,"gtm":null} 1316 просмотров

Тасманийский тигр в австралийском зоопарке Хобарт

Университет Мельбурна и американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences приступила к осуществлению дорогостоящего проекта по восстановлению популяции тасманийского тигра. Последний представитель этого хищного вида, который называют также сумчатым волком или тилацином, умер в 30-х годах XX века, пишет «Би-би-си».

Учёные уверены, что животное можно восстановить при помощи стволовых клеток и редактирования генома: взять клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а затем отредактировать их, чтобы воссоздать вымерший вид или нечто максимально близкое к нему. Исследователи намереваются выпустить в дикую природу первую восстановленную особь примерно через десять лет. В случае успеха это станет первым случаем реанимации вымершего биологического вида.

Сохранившееся тело сумчатого волка в 2005 году

Щенок сумчатого волка в 2001 году

Процесс редактирования генов в случае с тилацином будет сложнее, чем с мамонтом, поскольку у первого сложнее генеалогическое древо — на вид как собака, но при этом животное сумчатое. Его ближайший родственник — маленькое, похожее на мышь существо под названием толстохвостый даннарт. Но вполне возможно, что в качестве «суррогатной матери» он не подойдёт.

По предварительным оценкам, проект обойдётся в 75 миллионов долларов. Для его финансирования привлекли венчурных капиталистов Кремниевой долины — братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов (известных в частности тем, что в 2017 году стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами), а также актёра Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в фильмах Marvel.

Популяция тилацинов сократилась десятки тысяч лет назад, когда в Австралии появились первые люди. Потом сократилась ещё раз — когда на континенте появилась хищная дикая собака динго, охотившаяся в том числе на крупных млекопитающих.

Наскальный рисунок австралийских аборигенов, изображающий мужчин, курящих трубки (предположительно это ранние голландские исследователи), и тасманийского тигра

В итоге ареал обитания тилацинов сжался до острова Тасмания. Крупных плотоядных сумчатых уничтожили фермеры и местные власти, которые в XIX веке выдавали премию за отстрел животных, ошибочно полагая, что те грызут их овец. Последний пойманный тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Австралийский охотник с только что убитым тилацином. Тасмания, Aвстралия, 1925

По его словам, тилацин — из типа так называемых сверххищников — помогал контролировать популяции животных, например, охотился на пришлых чужеродных более мелких хищников и помогал выбраковывать больных и слабых животных из популяций, что позволяло контролировать инфекции.