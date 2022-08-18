Учёные решили восстановить исчезнувший вид тасманийского тигра. Деньги на это дали биткоиновые миллиардеры Статьи редакции
И актёр Крис Хемсворт, игравший Тора в фильмах Marvel.
Университет Мельбурна и американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences приступила к осуществлению дорогостоящего проекта по восстановлению популяции тасманийского тигра. Последний представитель этого хищного вида, который называют также сумчатым волком или тилацином, умер в 30-х годах XX века, пишет «Би-би-си».
Учёные уверены, что животное можно восстановить при помощи стволовых клеток и редактирования генома: взять клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а затем отредактировать их, чтобы воссоздать вымерший вид или нечто максимально близкое к нему. Исследователи намереваются выпустить в дикую природу первую восстановленную особь примерно через десять лет. В случае успеха это станет первым случаем реанимации вымершего биологического вида.
Процесс редактирования генов в случае с тилацином будет сложнее, чем с мамонтом, поскольку у первого сложнее генеалогическое древо — на вид как собака, но при этом животное сумчатое. Его ближайший родственник — маленькое, похожее на мышь существо под названием толстохвостый даннарт. Но вполне возможно, что в качестве «суррогатной матери» он не подойдёт.
По предварительным оценкам, проект обойдётся в 75 миллионов долларов. Для его финансирования привлекли венчурных капиталистов Кремниевой долины — братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов (известных в частности тем, что в 2017 году стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами), а также актёра Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в фильмах Marvel.
Популяция тилацинов сократилась десятки тысяч лет назад, когда в Австралии появились первые люди. Потом сократилась ещё раз — когда на континенте появилась хищная дикая собака динго, охотившаяся в том числе на крупных млекопитающих.
В итоге ареал обитания тилацинов сжался до острова Тасмания. Крупных плотоядных сумчатых уничтожили фермеры и местные власти, которые в XIX веке выдавали премию за отстрел животных, ошибочно полагая, что те грызут их овец. Последний пойманный тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.
По его словам, тилацин — из типа так называемых сверххищников — помогал контролировать популяции животных, например, охотился на пришлых чужеродных более мелких хищников и помогал выбраковывать больных и слабых животных из популяций, что позволяло контролировать инфекции.
Кто бы знал, что у них бэкапы есть
Если животное вымерло недавно и скрещивалось с кем-то другим, то есть. Управляемая селекция позволяет примерно восстановить исчезнувший вид даже без генной инженерии, если нужные черты сохранились в других видах. Это работает примерно так же, как восстановить исчезнувший текст по цитатам его фрагментов в других книгах. 100% точности не будет, но примерно собрать можно.
Сомнительно, слишком много переменных в геноме
Так восстанавливают исчезнувшие породы собак. И так восстановили кого-то типа американского бизона, если не путаю.
Но ведь результат может иметь очень мало общего с исходником, а мы и не узнаем)
К сожалению, да. Но если сохранилось описание породы, если сохранились фотографии, то можно примерно восстановить экстерьер и повадки. Понятно, что это будет «типа под старину» новодел по фотографиям. Но выглядеть будет похоже. С другой страны, это проблема любых реконструкций, не только в биологии. Мы не знаем точно, как звучали средневековые музыкальные инструменты и не знаем, каким на вкус было вино в античной Греции.
консистентность так себе
Не догадались в RAIDМногомировая теория
Хотя погодите-ка...
Мамонтов воскрешайте в РФ, что бы сражатса на них против китайцев в Сибири
Всмысле воскрешайте? А на ком по-твоему эти биткойновые миллиардерами стали?
Это волк, а не тигр (как же мощны его лапищи)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сумчатый_волк
парк юрского периода начало
Идея стала настолько прибыльной, что инвесторы планируют открыть своего рода национальный парк, и обещают воскресить других существ обитавших на Земле.
Я видел одно кино, которое начиналось так же
Это не он. Это тасманский дьявол
Эти милашки, кстати, еще вполне себе живые (кродеться).
Они в первую очередь известны тем что у них Цукерберг Фейсбук спиздил
Ого! и никто не набрасывает в комментах про "хороших русских", позитивная тенденция!
Опа! Я такое животное видела в соседней Индонезии однажды, совершенно случайно, проезжая лес. Ещё подумала, кто такой остроумный догадался собаку из баллончика раскрасить в тигра. Интересно, может, какие-то случайные особи всё-таки выжили?
Более вероятная версия - ты видела какое-то другое животное похожее.
Это стартап, собирают с инвесторов деньги, берут собаку в Индонезии и вот вам сразу результат)) С драконом и мамонтом сложней провернуть эту аферу
Зачем так сложно? Можно раскрасить из баллончика)
Кстати неплохое вложение. Когда биток рухнет, может тасманийские тигры вспомнят кто помог им когда было тяжко и выручат криптобратишек.