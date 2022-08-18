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Наука

Учёные решили восстановить исчезнувший вид тасманийского тигра. Деньги на это дали биткоиновые миллиардеры Статьи редакции

И актёр Крис Хемсворт, игравший Тора в фильмах Marvel.

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Тасманийский тигр в австралийском зоопарке Хобарт

Университет Мельбурна и американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences приступила к осуществлению дорогостоящего проекта по восстановлению популяции тасманийского тигра. Последний представитель этого хищного вида, который называют также сумчатым волком или тилацином, умер в 30-х годах XX века, пишет «Би-би-си».

Учёные уверены, что животное можно восстановить при помощи стволовых клеток и редактирования генома: взять клетки у живых сумчатых видов с похожей ДНК, а затем отредактировать их, чтобы воссоздать вымерший вид или нечто максимально близкое к нему. Исследователи намереваются выпустить в дикую природу первую восстановленную особь примерно через десять лет. В случае успеха это станет первым случаем реанимации вымершего биологического вида.

Сохранившееся тело сумчатого волка в 2005 году 
Щенок сумчатого волка в 2001 году

Процесс редактирования генов в случае с тилацином будет сложнее, чем с мамонтом, поскольку у первого сложнее генеалогическое древо — на вид как собака, но при этом животное сумчатое. Его ближайший родственник — маленькое, похожее на мышь существо под названием толстохвостый даннарт. Но вполне возможно, что в качестве «суррогатной матери» он не подойдёт.

По предварительным оценкам, проект обойдётся в 75 миллионов долларов. Для его финансирования привлекли венчурных капиталистов Кремниевой долины — братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов (известных в частности тем, что в 2017 году стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами), а также актёра Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в фильмах Marvel.

Популяция тилацинов сократилась десятки тысяч лет назад, когда в Австралии появились первые люди. Потом сократилась ещё раз — когда на континенте появилась хищная дикая собака динго, охотившаяся в том числе на крупных млекопитающих.

Наскальный рисунок австралийских аборигенов, изображающий мужчин, курящих трубки (предположительно это ранние голландские исследователи), и тасманийского тигра

В итоге ареал обитания тилацинов сжался до острова Тасмания. Крупных плотоядных сумчатых уничтожили фермеры и местные власти, которые в XIX веке выдавали премию за отстрел животных, ошибочно полагая, что те грызут их овец. Последний пойманный тасманийский тигр умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.

Австралийский охотник с только что убитым тилацином. Тасмания, Aвстралия, 1925

По его словам, тилацин — из типа так называемых сверххищников — помогал контролировать популяции животных, например, охотился на пришлых чужеродных более мелких хищников и помогал выбраковывать больных и слабых животных из популяций, что позволяло контролировать инфекции.

Наука
Софья Сажнева
Запатентовать мамонта: наука стремится «воскресить» древних животных. Но остаётся вопрос, кому они будут принадлежать Статьи редакции

Можно ли однажды создать свой «Парк Юрского периода» или продавать лицензии на вымершие виды? Нельзя получить патент на то, что создано природой, но что насчёт животных с отредактированным ДНК?

Скелет шерстистого мамонта из Новосибирского краеведческого музея, Newsib

#новости #наука #австралия

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25 комментариев
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 Макрон потерял телефон

Кто бы знал, что у них бэкапы есть

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Мой волшебный портрет

Если животное вымерло недавно и скрещивалось с кем-то другим, то есть. Управляемая селекция позволяет примерно восстановить исчезнувший вид даже без генной инженерии, если нужные черты сохранились в других видах. Это работает примерно так же, как восстановить исчезнувший текст по цитатам его фрагментов в других книгах. 100% точности не будет, но примерно собрать можно.

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Макрон потерял телефон

Сомнительно, слишком много переменных в геноме

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Мой волшебный портрет

Так восстанавливают исчезнувшие породы собак. И так восстановили кого-то типа американского бизона, если не путаю.

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Макрон потерял телефон

Но ведь результат может иметь очень мало общего с исходником, а мы и не узнаем)

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Мой волшебный портрет

К сожалению, да. Но если сохранилось описание породы, если сохранились фотографии, то можно примерно восстановить экстерьер и повадки. Понятно, что это будет «типа под старину» новодел по фотографиям. Но выглядеть будет похоже. С другой страны, это проблема любых реконструкций, не только в биологии. Мы не знаем точно, как звучали средневековые музыкальные инструменты и не знаем, каким на вкус было вино в античной Греции.

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Zадержки V раZVитии

консистентность так себе

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Макрон потерял телефон

Не догадались в RAID

Многомировая теория

Хотя погодите-ка...

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Сергей Дворниченко

Мамонтов воскрешайте в РФ, что бы сражатса на них против китайцев в Сибири

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Энергичный Вампир

Всмысле воскрешайте? А на ком по-твоему эти биткойновые миллиардерами стали?

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Rrrrrr878

Это волк, а не тигр (как же мощны его лапищи)

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сумчатый_волк

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Отечественный корабль

парк юрского периода начало

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Lofoten Forsake

Идея стала настолько прибыльной, что инвесторы планируют открыть своего рода национальный парк, и обещают воскресить других существ обитавших на Земле.

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Rrrrrr878

Я видел одно кино, которое начиналось так же

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surecat
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Энергичный Вампир

Это не он. Это тасманский дьявол

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Wojciech Soska

Эти милашки, кстати, еще вполне себе живые (кродеться).

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Энергичный Вампир
Для его финансирования привлекли венчурных капиталистов Кремниевой долины — братьев Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов (известных в частности тем, что в 2017 году стали первыми в мире биткоиновыми миллиардерами)

Они в первую очередь известны тем что у них Цукерберг Фейсбук спиздил

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Vitaly Tokin

Ого! и никто не набрасывает в комментах про "хороших русских", позитивная тенденция!

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Sailor Hood
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Зинаида Тракторенко

Опа! Я такое животное видела в соседней Индонезии однажды, совершенно случайно, проезжая лес. Ещё подумала, кто такой остроумный догадался собаку из баллончика раскрасить в тигра. Интересно, может, какие-то случайные особи всё-таки выжили?

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Энергичный Вампир

Более вероятная версия - ты видела какое-то другое животное похожее.

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Константин Геращенко

Это стартап, собирают с инвесторов деньги, берут собаку в Индонезии и вот вам сразу результат)) С драконом и мамонтом сложней провернуть эту аферу

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Зинаида Тракторенко

Зачем так сложно? Можно раскрасить из баллончика)

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Энергичный Вампир
Деньги на это дали биткоиновые миллиардеры

Кстати неплохое вложение. Когда биток рухнет, может тасманийские тигры вспомнят кто помог им когда было тяжко и выручат криптобратишек.

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