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Наука

Паразит-грибок, маски, дождь и головастики: лучшие работы с фотоконкурса BMC Ecology and Evolution Статьи редакции

Журнал BMC Ecology and Evolution подвёл итоги ежегодного фотоконкурса. В нём поучаствовали «все, кто аффилирован с исследовательскими институтами», в частности, экологи и биологи. Конкурс проводился в четырёх категориях: «Отношения в природе», «Биоразнообразие под угрозой», «Жизнь крупным планом» и «Исследования в действии».

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Гран-при конкурса — «История завоевания». Из тела мёртвой мухи растёт паразитический грибок из рода Ophiocordyceps. Он взял под контроль разум насекомого и заставил уйти в место, которое идеально подходит для распространения спор. Каждое плодовое тело грибка содержит тысячи спор, которые вскоре заразят новых хозяев. Снимок сделан в перуанском заповеднике Тамбопата.

Фото Roberto García-Roa

В категории «Биоразнообразие под угрозой» победило фото африканских слонов, укрывающихся под баобабом во время засухи в национальном парке Мапунгубве. На дереве можно увидеть следы, которые слоны оставили, сдирая кору — они искали воду.

Samantha Kreling

Второе место в категории «Жизнь крупным планом» занял водяной анолис (Anolis aquaticus) из Коста-Рики. Он спрятался под водой, где может провести до шестнадцати минут, получая кислород из тонкой пленки воздуха на гидрофобной поверхности морды.

Lindsey Swierk

В категории «Исследования в действии» победил снимок двух аспирантов из Университета штата Рио-де-Жанейро. Они проводили полевые работы несмотря на пандемию ковида и грозу. Исследователей интересовало, может ли присутствие деревьев на полях повысить численность лягушек и тем самым смягчить негативное влияние сельского хозяйства на окружающую среду.

Jeferson Ribeiro Amaral

Первое место в категории «Жизнь крупным планом» — икринки древесных лягушек Agalychnis spurrelli из Центральной и Южной Америки.

Brandon André Güell

В «Биоразнообразии под угрозой» второе место заняла «Замороженная лягушка». Лесная лягушка (Rana sylvatica) весной отложила икру в пруд, однако из-за неожиданно вернувшихся заморозков водоём покрылся коркой льда, и она оказалась в ловушке.

Lindsey Swierk

В категории «Исследования в действии» второе место заняло фото учёного среди тысяч скользящих древесных лягушек (Agalychnis spurrelli) и их недавно отложенных яиц на пальмовых ветвях. Изображение сделано на полуострове Оса в Коста-Рике.

Brandon André Güell

Победитель в «Отношениях в природе» — обыкновенный свиристель (Bombycilla garrulus), который лакомится ягодами рябины (Sorbus aucuparia).

Alwin Hardenbol

Второе место в «Отношениях в природе» — бахромчатогубый листонос (Trachops cirrhosus), поймавший лягушку Engystomops pustulosus в джунглях Панамы. Чтобы привлечь самок, лягушки должны петь, однако их голоса привлекают бахромчатогубых листоносов. Слюнные железы летучей мыши с лёгкостью нейтрализуют токсины в коже добытой ядовитой лягушки.

Alexander T. Baugh

#фото #конкурсы

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4 комментария
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лягушек они исследуют, ну-ну

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Парламентский ящик

Моя фотка тоже норм

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Типичный единорожек88

Из 9 работ 5 про лягушек.
@Жабы мои жабы у вас там лобби?

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