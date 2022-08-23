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Наука
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«Джеймс Уэбб» заснял полярные сияния Юпитера — они в тысячу раз сильнее земных Статьи редакции

А астроном-любитель сгенерировал изображения Большого Магелланова Облака из «сырых» данных с телескопа из открытого доступа.

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Космическое агентство NASA опубликовало снимки Юпитера, которые создала астроном Джуди Смит на основе данных, полученных телескопом «Джеймс Уэбб» в конце июля 2022 года. На изображениях можно рассмотреть полярные сияния, которые считаются самыми яркими в Солнечной системе. Также на снимках хорошо видно Большое красное пятно — гигантский атмосферный вихрь на экваторе планеты.

На широкоугольном снимке Юпитера можно увидеть его кольца и спутники. Это изображение «Уэбб» создал с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam.

В середине августа другими изображениями, созданными на основе данных с «Уэбба», поделился астроном-любитель под ником Spaceguy44. Он опубликовал в сети иллюстрации участка Большого Магелланова Облака и спиральной галактики с перемычкой NGC 1365. По словам астронома, на обработку «сырых» данных, доступных на сайте Института исследований космоса с помощью космического телескопа, ушёл целый месяц.

Участок Большого Магелланова Облака

#новости #космос #jameswebb

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