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Наука
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«Джеймс Уэбб» впервые обнаружил следы диоксида углерода в атмосфере планеты за пределами Солнечной системы Статьи редакции

«Это открытие знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», заявили астрономы.

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Телескоп «Джеймс Уэбб» при помощи своего спектрографа, впервые обнаружил диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты, сообщили в NASA.

Телескоп зафиксировал CO2 в атмосфере планеты WASP-39b — горячего газового гиганта, который вращается на расстоянии 700 световых лет от Земли вокруг звезды, похожей на Солнце.

Открытие сделали астрономы Женевского университета, которые заявили, что оно «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», поскольку диоксид углерода впервые обнаружили на планете вне Солнечной системы.

WASP-39b располагается очень близко к своей звезде, из-за чего нагревается до 900°C и совершает оборот чуть больше, чем за четыре дня. Для сравнения, Меркурий, самая близкая планета к Солнцу, находится на расстоянии в восемь раз дальше от звезды.

Предыдущие наблюдения за экзопланетой позволили определить, что в её атмосфере также находятся водяной пар, натрий и калий. Однако ни «Хабблу», ни «Спитцеру» не удавалось выявить наличие диоксида углерода.

Астрономы продолжат изучать WASP-39b и другие экзопланеты с помощью инструментов «Джеймса Уэбба».

#новости #космос #jameswebb

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7 комментариев
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Христианский кот

Кто-то ищет внеземную жизнь, а кто-то... Блин

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Разноцветный Мурод

а кто-то земную смерть

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Христианский кот

Это ужасно

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Разноцветный Мурод

естественная смерть - это норма

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Грядущий хичхакер

Значит там возможно есть сода...

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Разноцветный Мурод

Уже неплохо. Я бы лучше написал "углекислый газ" для лучшего понимания.

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Андрей Лагутин
из-за чего нагревается до 900°C

не, пасиб

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