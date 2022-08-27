«Это открытие знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», заявили астрономы.

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Телескоп «Джеймс Уэбб» при помощи своего спектрографа, впервые обнаружил диоксид углерода (CO2) в атмосфере экзопланеты, сообщили в NASA.

Телескоп зафиксировал CO2 в атмосфере планеты WASP-39b — горячего газового гиганта, который вращается на расстоянии 700 световых лет от Земли вокруг звезды, похожей на Солнце.

Открытие сделали астрономы Женевского университета, которые заявили, что оно «знаменует собой новый этап в поиске жизни во Вселенной», поскольку диоксид углерода впервые обнаружили на планете вне Солнечной системы.

WASP-39b располагается очень близко к своей звезде, из-за чего нагревается до 900°C и совершает оборот чуть больше, чем за четыре дня. Для сравнения, Меркурий, самая близкая планета к Солнцу, находится на расстоянии в восемь раз дальше от звезды.

Предыдущие наблюдения за экзопланетой позволили определить, что в её атмосфере также находятся водяной пар, натрий и калий. Однако ни «Хабблу», ни «Спитцеру» не удавалось выявить наличие диоксида углерода.