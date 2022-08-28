{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука

В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра Статьи редакции

Останки обнаружили в саду за жилым домом.

461 просмотров

Останки представителя вида самых крупных динозавров нашли в саду за жилым домом в городе Помбал. Об этом сообщает Phys.org.

Раскопки начались в 2017 году, когда владелец дома заметил фрагменты окаменелой кости у себя в саду и связался с исследователями из Лиссабонского университета. Учёные нашли на участке останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле. Брахиозавры были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах. Размер костей позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Возможный вид найденного брахиозавра. Изображение из Британской энциклопедии 

«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили своё первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая. Так как скелет найден в естественной позе, исследователи надеются, что на дальнейших раскопках смогут обнаружить больше частей одного и того же динозавра.

Палеонтологи считают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад.

#палеонтология #динозавры #португалия

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Павел Каташев

Бляди, динозавров и так днем с огнем не сыщешь а они его убили и во дворе дома закопали. Уроды. Куда смотрят защитники животных?

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Суки и мрази!

Ответить
Развернуть ветку
Коварный Пердёж

Скелет доисторической мамки

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Чей предок, признавайтесь

Ответить
Развернуть ветку
max1337

Дофига их тут. У нас в деревне нашли плеозавра. Есть парк со следами как раз недалеко от Помбала.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null