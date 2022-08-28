В Португалии нашли самый большой в Европе скелет динозавра Статьи редакции
Останки обнаружили в саду за жилым домом.
Останки представителя вида самых крупных динозавров нашли в саду за жилым домом в городе Помбал. Об этом сообщает Phys.org.
Раскопки начались в 2017 году, когда владелец дома заметил фрагменты окаменелой кости у себя в саду и связался с исследователями из Лиссабонского университета. Учёные нашли на участке останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле. Брахиозавры были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах. Размер костей позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.
«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили своё первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая. Так как скелет найден в естественной позе, исследователи надеются, что на дальнейших раскопках смогут обнаружить больше частей одного и того же динозавра.
Палеонтологи считают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад.
Бляди, динозавров и так днем с огнем не сыщешь а они его убили и во дворе дома закопали. Уроды. Куда смотрят защитники животных?
Суки и мрази!
Скелет доисторической мамки
Чей предок, признавайтесь
Дофига их тут. У нас в деревне нашли плеозавра. Есть парк со следами как раз недалеко от Помбала.