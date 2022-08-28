Останки обнаружили в саду за жилым домом.

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Останки представителя вида самых крупных динозавров нашли в саду за жилым домом в городе Помбал. Об этом сообщает Phys.org.

Раскопки начались в 2017 году, когда владелец дома заметил фрагменты окаменелой кости у себя в саду и связался с исследователями из Лиссабонского университета. Учёные нашли на участке останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле. Брахиозавры были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах. Размер костей позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину.

Возможный вид найденного брахиозавра. Изображение из Британской энциклопедии

«Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили своё первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая. Так как скелет найден в естественной позе, исследователи надеются, что на дальнейших раскопках смогут обнаружить больше частей одного и того же динозавра.