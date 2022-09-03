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Наука

Лучшие снимки фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year Статьи редакции

Белый медведь в заброшенном доме, прячущийся осьминог и ютящиеся в клетке норки.

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Ежегодно жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year выбирают лучшие снимки дикой природы. Уже сейчас можно посмотреть несколько фотографий, которые получили высокие оценки. Имена призёров огласят 11 октября.

«Полярная рамка». Белый медведь в заброшенном доме посёлка-призрака на арктическом острове Колючин. Фото Дмитрия Коха, снимок сделан с помощью дрона
«Чехол для осьминога». Кокосовый осьминог спрятался в раковине двустворчатого моллюска. Фото Сэмюела Слосса
«Вечеринка у бассейна». Древесные лягушки и их икринки, прикреплённые к нависающим над водой листьям. Фото герпетолога Брэндона Андре Гуэля 
«Подводная страна чудес». Стая речных окуней на фоне розоватых водорослей в финском озере. Фото Тиины Тёрмянен 
«Жизнь и смерть на звероферме». Восемь американских норок в клетке на шведской звероферме. Судя по этикетке, два соседа уже умерли. Фото Джо-Энн Макартур 
«Встреча прошла гладко». Молодой южный гладкий кит. Фото Ричарда Робинсона из Новой Зеландии 
«Исчезающий жираф». Особь из национального парка Найроби в Кении на фоне опор скоростного шоссе. Фото Жозе Фрагозу 
«Улов всего за один день». Парусники и марлины, выловленные рыбаками в индийском штате Андхра-Прадеш. Фото Шриканта Маннепури 
«Дилемма ленивца». Бурогорлый ленивец спустился с дерева, чтобы перебраться в новую рощу, но путь ему преградила собака. Пёс понюхал ленивца и не причинил ему никакого вреда. Фото Сюзи Эстерхаз 

#фото #конкурсы #животные

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4 комментария
мЕдь

Медведь крутой.

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Иногентий Нацпредательвович

Медведь:
Будь как дома, путник
Я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу!

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Жабы мои жабы

Легушьки топ

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Paul Filatov
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