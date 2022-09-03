Лучшие снимки фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year Статьи редакции
Белый медведь в заброшенном доме, прячущийся осьминог и ютящиеся в клетке норки.
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Ежегодно жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year выбирают лучшие снимки дикой природы. Уже сейчас можно посмотреть несколько фотографий, которые получили высокие оценки. Имена призёров огласят 11 октября.
Медведь крутой.
Медведь:
Будь как дома, путник
Я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу!
Легушьки топ