{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука

Отреставрированные фото лунных миссий программы «Аполлон» Статьи редакции

Выход в открытый космос, сон в лунном модуле и первые шаги человека по поверхности спутника Земли.

343 просмотров
12-метровый кратер, сфотографированный Чарльзом Конрадом во время «лунной прогулки» участников миссии «Аполлон-12» 20 ноября 1969 года

Американский историк и фотограф Энди Сондерс обработал и улучшил снимки астронавтов, сделанные во время миссий программы «Аполлон». Отреставрированные снимки собраны в его книге Apollo Remastered.

Большинство оригинальных плёночных снимков, с которыми работал Сондерс, были недоэкспонироааны — такие тёмные, что на них очень трудно что-либо разглядеть. При этом увеличение контрастности и яркости делало заметными другие дефекты проявки и сканирования плёнки. Большинство изображений с миссий программы «Аполлон», представленных публике, были копиями с копий копий оригинальных снимков. Такая схема приводила к серьёзному ухудшению качества фотографий.

Цель Сондерса, по его словам, состояла в том, чтобы позволить людям увидеть «точно то, что видели астронавты», и приблизить исторический документ к реальной сцене. Командир «Аполлона-16» Чарльз Дюк назвал отреставрированные снимки «точным изображением того, что я помню из своего путешествия», а Уолтер Каннингем, участвовавший в миссии «Аполлона-8» описал их как «просто невероятные».

Дэйв Скотт фотографирует Рассела Швейкарта на плёночный фотоаппарат Hasselblad SWC во время выхода экипажа «Аполлона-9» в открытый космос 6 марта 1969 года
Дэвид Скотт и Рассел Швейкарт в невесомости 6 марта 1969 года  
Уолтер Шири расматривает карту миссии на борту «Аполлона-7» 12 октября 1968 года. В тот момент астронавт страдал от сильной простуды
Фреда Хейз и Джек Сиугерт, отдыхающих в лунном модуле. Экипаж был вынужден использовать десантное судно в качестве спасательной шлюпки, когда взрыв уничтожил системы жизнеобеспечения командного модуля. Луну не исследовали, но смогли вернуться на Землю
Джеймс Макдивитт, освещённый светом из иллюминатора «Аполлона-9». Астронавт проводит первую в мире стыковку двух пилотируемых космических аппаратов с помощью внутреннего переходного туннеля
Луна, отдаляющаяся от командного модуля «Аполлона-13» 17 апреля 1970 года 
Нил Армстронг остановился у подножия лунного модуля Eagle. Это первые шаги человека на Луне. Фото сделано 20 июля 1969 года 

#космос #луна #фотографии

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Написать комментарий...
 мЕдь

Хорошо Кубрик постарался.

Ответить
Развернуть ветку
dm

Все ебанутые, которые думают, что американцев на луне не было, и это различного рода фейки — прошу ко мне с аргументами, буду вас ебать.

Ответить
Развернуть ветку
Выдающийся будильник

Даже ссср признало высадку сша на Луну. Смысл метать бисер перед свиньями?

Ответить
Развернуть ветку
dm

Ты ищешь смысл здесь, на ТЖ, этом тонущем прогнившем корабле? Кто ты, воин?

Ответить
Развернуть ветку
Выдающийся будильник

Я - бэтмен

Ответить
Развернуть ветку
Выдающийся будильник

Ладно, если серьезно я провёл ни один час в попытках объяснить людям, что высадка сша на Луну не фейк и что это одно из величайших достижений человечества. Но люди из-за комплексов или недальновидности не понимают и не хотят понимать. Для них это проигрыш в космической гонке, а не гигантский скачок для всего человечества

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Реально достижение человечества, отрицаемое ватниками

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

прости пожалуйста, достижение чего?)

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Прости пожалуйста, пошёл нахуй без негатива

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

мм.. еще один долбаеб думающий что америкосы высаживались на луне. ясно. чао. (без негатива).

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

О, ты из плоскоземельных. Интересно

Ответить
Развернуть ветку
dm

достижение Луны, балбес.

Ответить
Развернуть ветку
God Damn

Понятно.

Ответить
Развернуть ветку
stepan ua

Ну справедливости ради, американцы проебали подлинную пленку первой мисси на Луне. Это блять как? Как сука можно было проебать такой исторический артефакт, ради которого миллиарды долларов всадили?

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Бывает. Люди вообще распиздяи

Ответить
Развернуть ветку
stepan ua

Не ну тогда можно с полной уверенностью утверждать, что Москва утонула из-за курения в неположенном месте. Распиздяйство

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Красиво! Как-будто в Голливуде снято.

Ответить
Развернуть ветку
Синьор Помидор

Нил Армстронг позирует на фоне лунного кратера

Ответить
Развернуть ветку
April Smith

Вата 146% детектируется по "не летали". Вот реально, более надёжного способа нет

Ответить
Развернуть ветку
Газовый кубок

интересно, когда уже человечество впервые высадится на луну

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Лучше всем составом на Юпитер...

Ответить
Развернуть ветку
Силовой цветок

Жидким составом в грунт Юпитера?

Ответить
Развернуть ветку
FloatingCrowbar

Зачем сразу всем. Достаточно одних нелетальщиков отправить :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
null