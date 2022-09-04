Выход в открытый космос, сон в лунном модуле и первые шаги человека по поверхности спутника Земли.

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12-метровый кратер, сфотографированный Чарльзом Конрадом во время «лунной прогулки» участников миссии «Аполлон-12» 20 ноября 1969 года

Американский историк и фотограф Энди Сондерс обработал и улучшил снимки астронавтов, сделанные во время миссий программы «Аполлон». Отреставрированные снимки собраны в его книге Apollo Remastered.

Большинство оригинальных плёночных снимков, с которыми работал Сондерс, были недоэкспонироааны — такие тёмные, что на них очень трудно что-либо разглядеть. При этом увеличение контрастности и яркости делало заметными другие дефекты проявки и сканирования плёнки. Большинство изображений с миссий программы «Аполлон», представленных публике, были копиями с копий копий оригинальных снимков. Такая схема приводила к серьёзному ухудшению качества фотографий.

Цель Сондерса, по его словам, состояла в том, чтобы позволить людям увидеть «точно то, что видели астронавты», и приблизить исторический документ к реальной сцене. Командир «Аполлона-16» Чарльз Дюк назвал отреставрированные снимки «точным изображением того, что я помню из своего путешествия», а Уолтер Каннингем, участвовавший в миссии «Аполлона-8» описал их как «просто невероятные».

Дэйв Скотт фотографирует Рассела Швейкарта на плёночный фотоаппарат Hasselblad SWC во время выхода экипажа «Аполлона-9» в открытый космос 6 марта 1969 года

Дэвид Скотт и Рассел Швейкарт в невесомости 6 марта 1969 года

Уолтер Шири расматривает карту миссии на борту «Аполлона-7» 12 октября 1968 года. В тот момент астронавт страдал от сильной простуды

Фреда Хейз и Джек Сиугерт, отдыхающих в лунном модуле. Экипаж был вынужден использовать десантное судно в качестве спасательной шлюпки, когда взрыв уничтожил системы жизнеобеспечения командного модуля. Луну не исследовали, но смогли вернуться на Землю

Джеймс Макдивитт, освещённый светом из иллюминатора «Аполлона-9». Астронавт проводит первую в мире стыковку двух пилотируемых космических аппаратов с помощью внутреннего переходного туннеля

Луна, отдаляющаяся от командного модуля «Аполлона-13» 17 апреля 1970 года