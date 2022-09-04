Отреставрированные фото лунных миссий программы «Аполлон» Статьи редакции
Выход в открытый космос, сон в лунном модуле и первые шаги человека по поверхности спутника Земли.
Американский историк и фотограф Энди Сондерс обработал и улучшил снимки астронавтов, сделанные во время миссий программы «Аполлон». Отреставрированные снимки собраны в его книге Apollo Remastered.
Большинство оригинальных плёночных снимков, с которыми работал Сондерс, были недоэкспонироааны — такие тёмные, что на них очень трудно что-либо разглядеть. При этом увеличение контрастности и яркости делало заметными другие дефекты проявки и сканирования плёнки. Большинство изображений с миссий программы «Аполлон», представленных публике, были копиями с копий копий оригинальных снимков. Такая схема приводила к серьёзному ухудшению качества фотографий.
Цель Сондерса, по его словам, состояла в том, чтобы позволить людям увидеть «точно то, что видели астронавты», и приблизить исторический документ к реальной сцене. Командир «Аполлона-16» Чарльз Дюк назвал отреставрированные снимки «точным изображением того, что я помню из своего путешествия», а Уолтер Каннингем, участвовавший в миссии «Аполлона-8» описал их как «просто невероятные».
Хорошо Кубрик постарался.
Все ебанутые, которые думают, что американцев на луне не было, и это различного рода фейки — прошу ко мне с аргументами, буду вас ебать.
Даже ссср признало высадку сша на Луну. Смысл метать бисер перед свиньями?
Ты ищешь смысл здесь, на ТЖ, этом тонущем прогнившем корабле? Кто ты, воин?
Я - бэтмен
Ладно, если серьезно я провёл ни один час в попытках объяснить людям, что высадка сша на Луну не фейк и что это одно из величайших достижений человечества. Но люди из-за комплексов или недальновидности не понимают и не хотят понимать. Для них это проигрыш в космической гонке, а не гигантский скачок для всего человечества
Реально достижение человечества, отрицаемое ватниками
прости пожалуйста, достижение чего?)
Прости пожалуйста, пошёл нахуй без негатива
мм.. еще один долбаеб думающий что америкосы высаживались на луне. ясно. чао. (без негатива).
О, ты из плоскоземельных. Интересно
достижение Луны, балбес.
Понятно.
Ну справедливости ради, американцы проебали подлинную пленку первой мисси на Луне. Это блять как? Как сука можно было проебать такой исторический артефакт, ради которого миллиарды долларов всадили?
Бывает. Люди вообще распиздяи
Не ну тогда можно с полной уверенностью утверждать, что Москва утонула из-за курения в неположенном месте. Распиздяйство
Красиво! Как-будто в Голливуде снято.
Нил Армстронг позирует на фоне лунного кратера
Вата 146% детектируется по "не летали". Вот реально, более надёжного способа нет
интересно, когда уже человечество впервые высадится на луну
Лучше всем составом на Юпитер...
Жидким составом в грунт Юпитера?
Зачем сразу всем. Достаточно одних нелетальщиков отправить :)